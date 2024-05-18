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İmamoğlu 45 gazeteciyi Özel uçakla Roma’ya götürdü. Sözcü, Birgün ve Cumhuriyet Milyonlarca liralık Roma gezisine kör kaldı! İsmail Saymaz ve Jakuzi

2024-05-18 21:11:57
İmamoğlu 45 gazeteciyi Özel uçakla Roma’ya götürdü. Sözcü, Birgün ve Cumhuriyet Milyonlarca liralık Roma gezisine kör kaldı! İsmail Saymaz ve Jakuzi

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimlerde kendisine destek veren 45 basın mensubuyla birlikte Roma'ya gitti. Geceliği 45 bin ile 98 bin lira arasında değişen lüks otellerde kalan gazeteciler İBB’nin kesesinden lüks bir tatil yaparken Diyanet’in menüsündeki etli fasulyeyi diline dolayan Sözcü, Birgün ve Cumhuriyet. Milyonlarca liralık Roma gezisine kör kaldı.

#1
Foto - İmamoğlu 45 gazeteciyi Özel uçakla Roma’ya götürdü. Sözcü, Birgün ve Cumhuriyet Milyonlarca liralık Roma gezisine kör kaldı! İsmail Saymaz ve Jakuzi

Sancaktepe Belediyesi'ndeki jakuziyi manşetlerine taşıyan İsmail Saymaz’ın Parco Dei Principi Grande Hotel & Spa’da kaldığı odanın bir geceliği ile en az o eleştirdiği jakuziden alınabiliyor.

#2
Foto - İmamoğlu 45 gazeteciyi Özel uçakla Roma’ya götürdü. Sözcü, Birgün ve Cumhuriyet Milyonlarca liralık Roma gezisine kör kaldı! İsmail Saymaz ve Jakuzi

İŞTE İSRAFIN DİBİ CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, beraberindeki 45 basın mensubuyla birlikte Roma'ya gitti. Toplam 73 kişiden oluşan kafile şehrin en lüks hotellerinden biri olan Parco Dei Principi Grande Hotel & Spa’da konakladı. Geceliği 45 bin lira ile 98 bin lira arasında olan hotelin bilançosu alt sınırdan hesaplandığında 9 milyon 855 bin liraya, üst sınırdan hesaplandığında ise yaklaşık 22 milyon liraya mal olduğu tahmin edildi.

#3
Foto - İmamoğlu 45 gazeteciyi Özel uçakla Roma’ya götürdü. Sözcü, Birgün ve Cumhuriyet Milyonlarca liralık Roma gezisine kör kaldı! İsmail Saymaz ve Jakuzi

SEÇİMLERDE İMAMOĞLU’NU GÖKLERE ÇIKARTAN GAZETECİLERİ İMAMOĞLU ROMA’YA ÇIKARTTI İstanbul'da düzenlenecek olan 2027 Avrupa Olimpiyat Oyunları'nın imza törenini gerçekleştiren İmamoğlu'na; aralarında Nevşin Mengü, İsmail Saymaz, Ruşen Çakır, Barış Pehlivan ve Ertuğrul Özkök gibi gazetecilerin de bulunduğu 45 basın mensubu ile birlikte toplam 73 kişilik bir kafile eşlik etti.

#4
Foto - İmamoğlu 45 gazeteciyi Özel uçakla Roma’ya götürdü. Sözcü, Birgün ve Cumhuriyet Milyonlarca liralık Roma gezisine kör kaldı! İsmail Saymaz ve Jakuzi

SAYMAZ’IN KALDIĞI ODANIN BİR GECELİĞİ İLE 3-4 TANE JAKUZİ SATIN ALINIYOR Sancaktepe Belediyesi'ndeki jakuzi ve lüks banyo tartışmalarını manşetlere taşıyan İsmail Saymaz’ın İsrafın dibine vuran gezisinde ‘Roma’dan sevgilerle’ diye attığı mesaj, görenlerin acı acı gülümsemesine neden oldu.

#5
Foto - İmamoğlu 45 gazeteciyi Özel uçakla Roma’ya götürdü. Sözcü, Birgün ve Cumhuriyet Milyonlarca liralık Roma gezisine kör kaldı! İsmail Saymaz ve Jakuzi

Bir duş kabinini büyük bir ihtişammış gibi okuyucularına servis eden Saymaz’ın kaldığı odanın bir geceliği ile evine en az üç tane jakuzili alabiliyor.

#6
Foto - İmamoğlu 45 gazeteciyi Özel uçakla Roma’ya götürdü. Sözcü, Birgün ve Cumhuriyet Milyonlarca liralık Roma gezisine kör kaldı! İsmail Saymaz ve Jakuzi

Çünkü Parco Dei Principi Grande Hotel & Spa’da odanın bir geceliği 45 bin lira ile 98 bin lira arasında değişiyor

#7
Foto - İmamoğlu 45 gazeteciyi Özel uçakla Roma’ya götürdü. Sözcü, Birgün ve Cumhuriyet Milyonlarca liralık Roma gezisine kör kaldı! İsmail Saymaz ve Jakuzi

TASARRUF TEDBİRLERİ Devletin tasarruf tedbirleri açıkladığı günlerde İmamoğlu ve beraberindeki heyetin Roma'da kaldığı otel ve fiyatları ise halkın tepkisi ile karşılandı. Seçim kampanyasını “İsrafı bitirdik, hizmeti getirdik” sloganıyla gerçekleştiren CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ücretlerinin eksik ödendiğini söyleyen özel halk otobüsçülerinin protestolarının gölgesinde Roma gezisi düzenledi. Geziye, yaklaşık 45 basın mensubu katıldı.

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Foto - İmamoğlu 45 gazeteciyi Özel uçakla Roma’ya götürdü. Sözcü, Birgün ve Cumhuriyet Milyonlarca liralık Roma gezisine kör kaldı! İsmail Saymaz ve Jakuzi

SÖZCÜ GAZETESİNİN YALAN HABERİ ‘YİYİN EFENDİLER YİYİN’ Sözcü Gazetesi 17 mart 2024 tarihinde ‘Yiyin efendiler yiyin’ başlıklı haberde “Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve üst düzey yöneticiler kuş sütünün eksik olduğu yemek için 67.5 lira ödeme yapıyor. Yemek maliyetlerinin bir kısmı da bütçeden karşılanıyor.” Diye asparagas bir haber yaptı.

#9
Foto - İmamoğlu 45 gazeteciyi Özel uçakla Roma’ya götürdü. Sözcü, Birgün ve Cumhuriyet Milyonlarca liralık Roma gezisine kör kaldı! İsmail Saymaz ve Jakuzi

Cumhuriyet gazetesi de bu asparagas haberi manşetlerine taşıdı. İBB’nin 45 gazeteci ile birlikte yaptığı lüks Roma tatiline gözleri kapalı olan Sözcü “Diyanet İşleri 2024’ün ilk dört ayında 31.8 milyar lira harcadı” diyerek Şehriye çorbasından mercimek’e, Etli taze fasulyeden kompostoya kadar menüyü yayımladı. Diyanet’in toplam harcaması 31.8 milyon Asgari ücrete bedel diye yalanını kuyruklandırdı. Sözcünün attığı yalan yatsıya kadar bile dayanmadı. Diyanet İşleri Başkanlığı, bir gazetede "Diyanet yöneticilerine her gün etli yemek var" başlığıyla verilen haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

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Foto - İmamoğlu 45 gazeteciyi Özel uçakla Roma’ya götürdü. Sözcü, Birgün ve Cumhuriyet Milyonlarca liralık Roma gezisine kör kaldı! İsmail Saymaz ve Jakuzi

FONDAŞ GAZETELER KÖR KALDI Aynı yalan haberi görüp Diyanetin verdiği etli fasulye yemeğini manşetlerine taşıyan diğer fondaş gazeteler CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu beraberindeki 45 basın mensubuyla birlikte Roma'ya gittiğini. Toplam 73 kişiden oluşan kafilenin şehrin en lüks hotellerinden biri olan Parco Dei Principi Grande Hotel & Spa’da konakladığını. Geceliği 45 bin lira ile 98 bin lira arasında olan hotelin bilançosu alt sınırdan hesaplandığında 9 milyon 855 bin liraya, mal olduğunu göremedi, kör kaldı.

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