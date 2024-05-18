İmamoğlu 45 gazeteciyi Özel uçakla Roma’ya götürdü. Sözcü, Birgün ve Cumhuriyet Milyonlarca liralık Roma gezisine kör kaldı! İsmail Saymaz ve Jakuzi

Cumhuriyet gazetesi de bu asparagas haberi manşetlerine taşıdı. İBB’nin 45 gazeteci ile birlikte yaptığı lüks Roma tatiline gözleri kapalı olan Sözcü “Diyanet İşleri 2024’ün ilk dört ayında 31.8 milyar lira harcadı” diyerek Şehriye çorbasından mercimek’e, Etli taze fasulyeden kompostoya kadar menüyü yayımladı. Diyanet’in toplam harcaması 31.8 milyon Asgari ücrete bedel diye yalanını kuyruklandırdı. Sözcünün attığı yalan yatsıya kadar bile dayanmadı. Diyanet İşleri Başkanlığı, bir gazetede "Diyanet yöneticilerine her gün etli yemek var" başlığıyla verilen haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.