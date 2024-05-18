2024-05-18 21:11:57 İmamoğlu 45 gazeteciyi Özel uçakla Roma’ya götürdü. Sözcü, Birgün ve Cumhuriyet Milyonlarca liralık Roma gezisine kör kaldı! İsmail Saymaz ve Jakuzi
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimlerde kendisine destek veren 45 basın mensubuyla birlikte Roma'ya gitti. Geceliği 45 bin ile 98 bin lira arasında değişen lüks otellerde kalan gazeteciler İBB’nin kesesinden lüks bir tatil yaparken Diyanet’in menüsündeki etli fasulyeyi diline dolayan Sözcü, Birgün ve Cumhuriyet. Milyonlarca liralık Roma gezisine kör kaldı.