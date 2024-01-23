“İmam hutbeyi eksik okuyunca, kaymakam mikrofonla dövdü” iddiası gündemi sarsmıştı! Çok konuşulan olayla ilgili Ahmet Hakan’dan bomba çıkış geldi! Sonrasında bakın ne olmuş

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Kaymakamı Burak Akeller’in, cuma namazı için gittiği camide imam M.K.'yı mikrofonla darbettiği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Kaymakam Akeller, "Hutbede, bu hafta şehitlerimiz ile ilgili olarak rahmet duası vardı. Cami imamı bu kısmı okumadı, ben de hutbeden sonra dışarıda kendisine yüksek sesle tepki gösterdim" demiş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da “Diyarbakır-Kulp Kaymakamımız Burak Akeller Cuma Hutbesi'nde ‘şehitlerimiz ile ilgili kısmı okumayan’ cami imamına okuması için hatırlatmada bulunmuş ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın gönderdiği metnin tam okumasını sağlamıştır. Yaşanan olay sonrası gündeme getirilen iddialarla ilgili Bakanlığımız tarafından konuyla ilgili inceleme başlatılmıştır” ifadelerini kullanmıştı. Konuya dair bir çıkış da Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan’dan geldi. Hakan, “Kaymakamlar ile imamlar arasında tam bir paylaşım savaşı yürütülüyor sosyal medyada” dediği yazısında şunları kaydetti: