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Medya
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"İmam hutbeyi eksik okuyunca, kaymakam mikrofonla dövdü" iddiası gündemi sarsmıştı! Çok konuşulan olayla ilgili Ahmet Hakan’dan bomba çıkış geldi! Sonrasında bakın ne olmuş

2024-01-23 16:04:13
“İmam hutbeyi eksik okuyunca, kaymakam mikrofonla dövdü” iddiası gündemi sarsmıştı! Çok konuşulan olayla ilgili Ahmet Hakan’dan bomba çıkış geldi! Sonrasında bakın ne olmuş

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Kaymakamı Burak Akeller’in, cuma namazı için gittiği camide imam M.K.'yı mikrofonla darbettiği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Kaymakam Akeller, "Hutbede, bu hafta şehitlerimiz ile ilgili olarak rahmet duası vardı. Cami imamı bu kısmı okumadı, ben de hutbeden sonra dışarıda kendisine yüksek sesle tepki gösterdim" demiş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da “Diyarbakır-Kulp Kaymakamımız Burak Akeller Cuma Hutbesi'nde ‘şehitlerimiz ile ilgili kısmı okumayan’ cami imamına okuması için hatırlatmada bulunmuş ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın gönderdiği metnin tam okumasını sağlamıştır. Yaşanan olay sonrası gündeme getirilen iddialarla ilgili Bakanlığımız tarafından konuyla ilgili inceleme başlatılmıştır” ifadelerini kullanmıştı. Konuya dair bir çıkış da Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan’dan geldi. Hakan, “Kaymakamlar ile imamlar arasında tam bir paylaşım savaşı yürütülüyor sosyal medyada” dediği yazısında şunları kaydetti:

#1
Foto - "İmam hutbeyi eksik okuyunca, kaymakam mikrofonla dövdü" iddiası gündemi sarsmıştı! Çok konuşulan olayla ilgili Ahmet Hakan’dan bomba çıkış geldi! Sonrasında bakın ne olmuş

“Diyarbakır Kulp’ta Kaymakam, bir imamın hutbe okurken terör bölümünü es geçtiğini fark etmiş ve buna tepki göstermiş. Kaymakam’ın imamı darp ettiği de söyleniyor, tersi de söyleniyor. Darp var mı, yok mu? Tarafların beyanlarını okudum ama ben de işin içinden tam olarak çıkamadım. * Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yaptığı açıklama ise şöyle: *

#2
Foto - "İmam hutbeyi eksik okuyunca, kaymakam mikrofonla dövdü" iddiası gündemi sarsmıştı! Çok konuşulan olayla ilgili Ahmet Hakan’dan bomba çıkış geldi! Sonrasında bakın ne olmuş

“İddialarla ilgili Bakanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır. İncelemenin sonucu beklenmeden kimi sosyal medya hesaplarınca yapılan yorum ve eleştiriler maksatlıdır. Konuyu yakından takip ediyoruz.” * Evet. Bakanlık konuyu incelemeye almış. İncelemenin sonucu henüz ortaya çıkmamış. *

#3
Foto - "İmam hutbeyi eksik okuyunca, kaymakam mikrofonla dövdü" iddiası gündemi sarsmıştı! Çok konuşulan olayla ilgili Ahmet Hakan’dan bomba çıkış geldi! Sonrasında bakın ne olmuş

Ama buna rağmen Bakan Yerlikaya’nın da söylediği gibi sosyal medyada tam bir savaş var. Kaymakamlar ile imamlar arasında tam bir paylaşım savaşı yürütülüyor sosyal medyada. Kaymakamı haklı bulan kaymakamlar, sert paylaşımlar yapıyorlar. İmamı haklı bulan imamlar, sert paylaşımlar yapıyorlar. * Yadırgayarak, şaşırarak, yargılayarak izliyoruz.”

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