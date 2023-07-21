2023-07-21 01:47:14 İmam Hatip okulu mezunları YKS başarısıyla gururlandırdı!
YKS 2023'te İmam Hatip okulu öğrencileri başarılarıyla yine göz gururlandırdı.
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YKS 2023'te İmam Hatip okulu öğrencileri başarılarıyla yine göz gururlandırdı.
Başakşehir M. Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunlarından 6 öğrenci ilk 100'e, 17 öğrenci ilk 1000'e, 37 öğrenci ilk 5000'e ve 68 öğrenci de ilk 10000'e girerek derece yaptı.
İşte başarılarıyla göz kamaştıran İmam Hatip mezunu o gençler...
İşte başarılarıyla göz kamaştıran İmam Hatip mezunu o gençler...
İşte başarılarıyla göz kamaştıran İmam Hatip mezunu o gençler...
İşte başarılarıyla göz kamaştıran İmam Hatip mezunu o gençler...
İşte başarılarıyla göz kamaştıran İmam Hatip mezunu o gençler...
İşte başarılarıyla göz kamaştıran İmam Hatip mezunu o gençler...
İşte başarılarıyla göz kamaştıran İmam Hatip mezunu o gençler...
İşte başarılarıyla göz kamaştıran İmam Hatip mezunu o gençler...
İşte başarılarıyla göz kamaştıran İmam Hatip mezunu o gençler...
İşte başarılarıyla göz kamaştıran İmam Hatip mezunu o gençler...
İşte başarılarıyla göz kamaştıran İmam Hatip mezunu o gençler...
İşte başarılarıyla göz kamaştıran İmam Hatip mezunu o gençler...
İşte başarılarıyla göz kamaştıran İmam Hatip mezunu o gençler...
İşte başarılarıyla göz kamaştıran İmam Hatip mezunu o gençler...
İşte başarılarıyla göz kamaştıran İmam Hatip mezunu o gençler...
İşte başarılarıyla göz kamaştıran İmam Hatip mezunu o gençler...
İşte başarılarıyla göz kamaştıran İmam Hatip mezunu o gençler...
İşte başarılarıyla göz kamaştıran İmam Hatip mezunu o gençler...
İşte başarılarıyla göz kamaştıran İmam Hatip mezunu o gençler...
İşte başarılarıyla göz kamaştıran İmam Hatip mezunu o gençler...
İşte başarılarıyla göz kamaştıran İmam Hatip mezunu o gençler...
İşte başarılarıyla göz kamaştıran İmam Hatip mezunu o gençler...
İşte başarılarıyla göz kamaştıran İmam Hatip mezunu o gençler...
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