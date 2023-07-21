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Eğitim
25
İmam Hatip okulu mezunları YKS başarısıyla gururlandırdı!

2023-07-21 01:47:14
İmam Hatip okulu mezunları YKS başarısıyla gururlandırdı!

YKS 2023'te İmam Hatip okulu öğrencileri başarılarıyla yine göz gururlandırdı.

#1
Foto - İmam Hatip okulu mezunları YKS başarısıyla gururlandırdı!

Başakşehir M. Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunlarından 6 öğrenci ilk 100'e, 17 öğrenci ilk 1000'e, 37 öğrenci ilk 5000'e ve 68 öğrenci de ilk 10000'e girerek derece yaptı.

#2
Foto - İmam Hatip okulu mezunları YKS başarısıyla gururlandırdı!

İşte başarılarıyla göz kamaştıran İmam Hatip mezunu o gençler...

#3
Foto - İmam Hatip okulu mezunları YKS başarısıyla gururlandırdı!

İşte başarılarıyla göz kamaştıran İmam Hatip mezunu o gençler...

#4
Foto - İmam Hatip okulu mezunları YKS başarısıyla gururlandırdı!

İşte başarılarıyla göz kamaştıran İmam Hatip mezunu o gençler...

#5
Foto - İmam Hatip okulu mezunları YKS başarısıyla gururlandırdı!

İşte başarılarıyla göz kamaştıran İmam Hatip mezunu o gençler...

#6
Foto - İmam Hatip okulu mezunları YKS başarısıyla gururlandırdı!

İşte başarılarıyla göz kamaştıran İmam Hatip mezunu o gençler...

#7
Foto - İmam Hatip okulu mezunları YKS başarısıyla gururlandırdı!

İşte başarılarıyla göz kamaştıran İmam Hatip mezunu o gençler...

#8
Foto - İmam Hatip okulu mezunları YKS başarısıyla gururlandırdı!

İşte başarılarıyla göz kamaştıran İmam Hatip mezunu o gençler...

#9
Foto - İmam Hatip okulu mezunları YKS başarısıyla gururlandırdı!

İşte başarılarıyla göz kamaştıran İmam Hatip mezunu o gençler...

#10
Foto - İmam Hatip okulu mezunları YKS başarısıyla gururlandırdı!

İşte başarılarıyla göz kamaştıran İmam Hatip mezunu o gençler...

#11
Foto - İmam Hatip okulu mezunları YKS başarısıyla gururlandırdı!

İşte başarılarıyla göz kamaştıran İmam Hatip mezunu o gençler...

#12
Foto - İmam Hatip okulu mezunları YKS başarısıyla gururlandırdı!

İşte başarılarıyla göz kamaştıran İmam Hatip mezunu o gençler...

#13
Foto - İmam Hatip okulu mezunları YKS başarısıyla gururlandırdı!

İşte başarılarıyla göz kamaştıran İmam Hatip mezunu o gençler...

#14
Foto - İmam Hatip okulu mezunları YKS başarısıyla gururlandırdı!

İşte başarılarıyla göz kamaştıran İmam Hatip mezunu o gençler...

#15
Foto - İmam Hatip okulu mezunları YKS başarısıyla gururlandırdı!

İşte başarılarıyla göz kamaştıran İmam Hatip mezunu o gençler...

#16
Foto - İmam Hatip okulu mezunları YKS başarısıyla gururlandırdı!

İşte başarılarıyla göz kamaştıran İmam Hatip mezunu o gençler...

#17
Foto - İmam Hatip okulu mezunları YKS başarısıyla gururlandırdı!

İşte başarılarıyla göz kamaştıran İmam Hatip mezunu o gençler...

#18
Foto - İmam Hatip okulu mezunları YKS başarısıyla gururlandırdı!

İşte başarılarıyla göz kamaştıran İmam Hatip mezunu o gençler...

#19
Foto - İmam Hatip okulu mezunları YKS başarısıyla gururlandırdı!

İşte başarılarıyla göz kamaştıran İmam Hatip mezunu o gençler...

#20
Foto - İmam Hatip okulu mezunları YKS başarısıyla gururlandırdı!

İşte başarılarıyla göz kamaştıran İmam Hatip mezunu o gençler...

#21
Foto - İmam Hatip okulu mezunları YKS başarısıyla gururlandırdı!

İşte başarılarıyla göz kamaştıran İmam Hatip mezunu o gençler...

#22
Foto - İmam Hatip okulu mezunları YKS başarısıyla gururlandırdı!

İşte başarılarıyla göz kamaştıran İmam Hatip mezunu o gençler...

#23
Foto - İmam Hatip okulu mezunları YKS başarısıyla gururlandırdı!

İşte başarılarıyla göz kamaştıran İmam Hatip mezunu o gençler...

#24
Foto - İmam Hatip okulu mezunları YKS başarısıyla gururlandırdı!

İşte başarılarıyla göz kamaştıran İmam Hatip mezunu o gençler...

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