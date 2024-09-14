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İslam
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İmam çocukların yüzünü böyle güldürdü

2024-09-14 10:09:59
İmam çocukların yüzünü böyle güldürdü

Kahramanmaraş'ta imamlık yapan bir kişi, çocukların camiye ilgisini çekmek için ikram köşesi hazırladı.

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Foto - İmam çocukların yüzünü böyle güldürdü

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi kırsalında yer alan Ulutaş Mahallesinde bulunan Ali Kurtul Cami İmamı Abdullah Gürdal, çocuklara yönelik gerçekleştirdiği sosyal çalışmalar ile mahalle halkının gönlünde taht kurdu.

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Foto - İmam çocukların yüzünü böyle güldürdü

Çocukların camiye alışması ve daha sık gelmesi için cami içerisine oyuncaklar bırakan İmam Abdullah Gürdal, namaz sonrası ise çocuklara şeker, kek ve meyve suyu gibi ikramlarda bulunuyor.

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Foto - İmam çocukların yüzünü böyle güldürdü

İmam Gürdal, namaz vakitlerinde camiye gelen vatandaşları ise gül suyu ile kapıda karşılayarak insanların yüzünü tebessüm ettirmeyi başarıyor.

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Foto - İmam çocukların yüzünü böyle güldürdü

Özellikle çocukların camiye gelmesi için elinden geleni yaptığını ifade eden Ali Kurtul Cami İmamı Abdullah Gürdal, “Yaptığımız ufak tefek işler de olsa Peygamber Aleyhissalatü Vesselam’ın görevini hakkı ile yerine getiren Allah’ın rızasına ulaşacağını müjdesine nail olmak. Burada hem çocuklar olsun hem büyükler olsun insanlar sevildiği yere gider, mutlu olduğu yerde buluşur. Hem çocuklara hem de büyüklere bu şekilde camiyi sevdirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Şu anda köyümüzün okulu atıl olduğu için taşımalı eğitim var. Okul saati olduğu için çocuk fazla yok, çocuklar koşa koşa geliyor. Hem Kur’an kursu zamanı hem de camiye koşa koşa geliyorlar. Rabbim hakkı ile görev yapmayı nasip eylesin” dedi.

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Foto - İmam çocukların yüzünü böyle güldürdü

Cami cemaatlerinden Ahmet Güngör ise, imamın camide gerçekleştirdiği çalışma ile ilgili olarak, “Çok iyi buldum, yerinde buldum. Çocuklar teşvik görür, rahat eder ve bir şeyler öğrenir. Teşekkür ederim imam efendimize” diye konuştu.

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Foto - İmam çocukların yüzünü böyle güldürdü

Camiye daha sık geldiğini söyleyen minik cemaat Ömer Nedirli ise, “Cami şu anda çok güzel. Her gün gelmek istiyorum ama çok uzak olduğu için gelemiyorum” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Vatanperver

Gelsinler gelsinler de camide ki ihtiyarlar sabretseler gelirler geldikleri vakit caminin her köşesine kosuyorlar guzel ama bazen hatta daha çok kendilerine zarar veriyorlar minbere çikip 2.basamak veya 3 ordan atliyorlar,kursiye çikiyorlar kalabalik 2 3 kişi birbirlerini itiyor ve zarar veriyorlar cemaat namaza duruyir birbirlerine tekme atiyor aģlatiyorlar secdede iken arkadaşinin veya kardeşinin ensesine pat diye samari basiyorlar camiye gelip top oynuyorlar bazen ayakkabi ile girip oynuyorlar top sahasi deil ki camii ibadet yeri bu bilincle kosa koşa gelsin Abdulhamid dizisinde ki gibi

nur yasemin

Darısı diğer İmamların başına, maddi durumu iyi olanlar Çocuklarımızın Camiye gelmesi için hediyeler olabilirler Cuma günü çocuklara, gençlere hediyeler verilebilir, çıkanlara aşure ikramı yapılabilir.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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