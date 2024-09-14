İmam çocukların yüzünü böyle güldürdü

Özellikle çocukların camiye gelmesi için elinden geleni yaptığını ifade eden Ali Kurtul Cami İmamı Abdullah Gürdal, “Yaptığımız ufak tefek işler de olsa Peygamber Aleyhissalatü Vesselam’ın görevini hakkı ile yerine getiren Allah’ın rızasına ulaşacağını müjdesine nail olmak. Burada hem çocuklar olsun hem büyükler olsun insanlar sevildiği yere gider, mutlu olduğu yerde buluşur. Hem çocuklara hem de büyüklere bu şekilde camiyi sevdirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Şu anda köyümüzün okulu atıl olduğu için taşımalı eğitim var. Okul saati olduğu için çocuk fazla yok, çocuklar koşa koşa geliyor. Hem Kur’an kursu zamanı hem de camiye koşa koşa geliyorlar. Rabbim hakkı ile görev yapmayı nasip eylesin” dedi.