İlker Karakaş, gol kralı olmayı hedefliyor

Gençlerbirliği formasıyla bu sezon çıktığı iki maçta da gol sevinci yaşayan 23 yaşındaki İlker, açıklamalarda bulundu. Geçen sezonun kendisi adına çok verimli geçmediğini fakat bu sezon fiziksel olarak kendisini çok iyi hissettiğini belirten İlker, "Geçen sezon uzun süreli forma şansı bulamamıştım ve futbol adına çok iyi bir sezon geçirdiğimi de düşünmüyorum. Futbolda daima bir önceki sezon akıllarda kalır. O yüzden bana yapılan eleştirileri normal karşılıyorum. Geçmiş geçmişte kaldı, bu sezon kendime çok güveniyorum. Sezonun bitimiyle yaz döneminde bireysel olarak antrenmanlarıma devam ettim, çalışmayı ve disiplini asla elden bırakmadım." ifadelerini kullandı.