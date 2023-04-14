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Doğa
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İlkbahar şelaleleri coşturdu

2023-04-14 22:17:45
İlkbahar şelaleleri coşturdu

İlkbahar yağmurlarıyla Munzur Vadisi Milli Parkı'nda şelaleler akmaya başladı.

#1
Foto - İlkbahar şelaleleri coşturdu

Tunceli'de ilkbahar yağışlarının etkisiyle Munzur Vadisi Milli Parkı'nın birçok noktasında şelaleler akmaya başladı.

#2
Foto - İlkbahar şelaleleri coşturdu

Yaklaşık 42 bin hektar alandan oluşan milli park, zengin florası, yaban hayatı ve biyolojik çeşitliliğiyle dikkati çekiyor.

#3
Foto - İlkbahar şelaleleri coşturdu

Her yıl binlerce turisti ağırlayan milli parkta, ilkbahar yağışlarının etkisiyle çok sayıda şelaleden kimi gürleşti kiminden su akmaya başladı.

#4
Foto - İlkbahar şelaleleri coşturdu

Milli parktaki Venk, Fırtına Veli Çeşmesi, Halbori Gözeleri ve Pilvenk mevkisinde akan şelaleler, dağ ve ormanlık alanlara güzellik katıyor.

#5
Foto - İlkbahar şelaleleri coşturdu

Yazın kuruyan ve bahar aylarında yeniden gürleşen şelaleler, dronla görüntülendi.

#6
Foto - İlkbahar şelaleleri coşturdu

#7
Foto - İlkbahar şelaleleri coşturdu

#8
Foto - İlkbahar şelaleleri coşturdu

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