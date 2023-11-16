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İlkay Gündoğan sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı...

2023-11-16 13:57:00
İlkay Gündoğan sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı...

Son dakika spor haberi: Almanya Milli Takımı ve Barcelona'nın yıldız futbolcularından İlkay Gündoğan, Türkiye ile oynayacakları maçtan önce açıklamalarda bulundu. İlkay, Süper Lig ve Türk futboluna da değindi. İşte detaylar...

#1
Foto - İlkay Gündoğan sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı...

İlkay Gündoğan, A Milli Takım'da beğendiği isimlerden bahsederken Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'den ise övgüyle bahsetti. Gündoğan açıklamasında, "Cenk Tosun arkadaşım ve çok iyi bir forvet. Futbol eğitimini Almanya'da gördüğü için bağlantımız daha bir başka. Everton'da olduğunda sık sık görüşüyorduk. Liverpool, Manchester mesafesi fazla değil. Çok sevdiğim bir forvet, maalesef çok büyük sakatlıklar yaşadığı için sık oynayamadı, performansını gösteremedi ama inşallah Avrupa Şampiyonası'na kadar hazır olur. İyi başlayabileceğini düşünüyorum. Arda Güler Real Madrid'e gitti, çok yetenekli futbolcu. Hatta burada Antonio Rudiger ile bazen konuşuyoruz. O da Arda'yı çok beğeniyor, tabii fiziksel olarak eksiklikleri var. İki sakatlıkla Real Madrid dönemine çok iyi başlamadı ama çok yetenekli olduğunu düşünüyorum. Hatta Mesut Özil de aynı şeyi söylemişti.

#2
Foto - İlkay Gündoğan sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı...

Mesut Özil'e benzeyen bir Türk futbolcu varsa ilk isim Arda Güler'dir. Onun geleceğini parlak görüyorum. Premier Lig dönemimde Çağlar ile sık sık karşı karşıya geldik. Hem futbolcu hem de karakter olarak çok sevdiğim bir kardeşim. Şimdi de Atletico Madrid'de. Çok beğendiğim bir defans oyuncusu." ifadelerine yer verdi.

#3
Foto - İlkay Gündoğan sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı...

33 yaşındaki yıldız isim, Almanya Milli Futbol Takımı'nın durumu hakkında dikkat çeken açıklamalara yer verdi. Futbolcu Alman Milli Takımı'nın şampiyonluk hedefleriyle ilgili olarak, "Şampiyonluk çok fazla konuşulmuyor. Çünkü geçen turnuvalardaki başarısızlıklar belli. Beklentilerin bayağı altında kaldığımız için şimdilik şampiyonluktan konuşmuyoruz. Bizim ilk hedefimiz idmanlarda çalışıp, kendimizi en iyi şekilde hazırlayıp turnuvaya iyi başlamak. İyi başladıktan sonra performansımız ortada olacak, onun da bize öz güven vereceğini düşünüyorum. Ondan sonra limitin olmadığını düşünüyorum."

#4
Foto - İlkay Gündoğan sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı...

İlkay, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek EURO 2024'teki favorileri ile ilgili olarak, "Favori gördüğüm takımlar Fransa, Fransa'nın kadrosu çok iyi. Her pozisyonda 2-3 tane dünya çapında oyuncu var. Ondan sonra İngiltere. İngiltere de hemen hemen aynı. Çok iyi futbol oynuyorlar, çok hazır bir şekilde geleceklerini de düşünüyorum. Onların arkasından Portekiz, İspanya gibi takımlar ve bizi de saymak istiyorum.

#5
Foto - İlkay Gündoğan sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı...

İnşallah Türkiye de olabilir. Sevinirim yani. Seve seve izlerim. Almanya hariç, desteklediğim takım tabii ki Türkiye. İnşallah EURO 2024'te Türkiye ile aynı gruba düşmeyiz. İhtimali var mı tam bilmiyorum ama inşallah düşmeyiz. Belki bizim için artık yarı final veya final güzel olur aslında. Favori takımların bunlar olacağını düşünüyorum."

#6
Foto - İlkay Gündoğan sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı...

İlkay, "EURO 2024'te hayalindeki final nasıl olur?" sorusuna, "Hayalimdeki final Almanya-Türkiye demek isterim. Şimdiki maç dostluk maçı, o da tabii ki önemli. Hele Almanya'da çok Türk olduğu için. Almanya'da yaşayan Türkler için çok önemli bir mücadele. Sonuçta dostluk maçı olduğu için skor ön planda değil ama tabii Avrupa Şampiyonası'ndaki bir final olsaydı bambaşka bir durum olurdu. Benim için de tabii bambaşka bir durum olurdu, bayağı bir zor olurdu, daha da zor, daha da tuhaf olurdu. Almanya ve Türkiye birisi finalde olursa beni mutlu eder, ikisi de olursa o da mutlu eder." yanıtını verdi.

#7
Foto - İlkay Gündoğan sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı...

"HİÇ BEKLEMEDİĞİM BİR SEZON OLDU" İlkay, geçtiğimiz sezon Manchester City ile Premier Lig, FA Cup ve Şampiyonlar Ligi'ni kazandıkları tarihi sezonu ise şöyle anlattı: "Hiç beklemediğim bir sezon oldu. Tabii ki hayal kurduğum ve bazen an an düşündüğüm. İstediğin şeyler oluyor ama üç kupayı aynı senede kaldırmak bambaşka bir duyguydu. Hiç unutmayacağım bir zamandı. Geçen sene düşünemediğim seviyede bir futbol oynadık. Her kupayı da çok hak ettiğimize inanıyorum."

#8
Foto - İlkay Gündoğan sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı...

İlkay, "Yedi sene geçirdiğin, tarihi başarılar elde ettiğin City'den ayrılarak Barcelona'ya gitmek senin için zor oldu mu?" sorusunu da şu yanıtı verdi:

#9
Foto - İlkay Gündoğan sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı...

"Tabii ki kolay olmadı ama daha iyi bir vakit bulamazdım, daha iyi bir senaryo olamazdı. Takım tarihinin en büyük başarısından sonra ayrılmak, daha iyi bir senaryo olamazdı. Yine de zor oldu. Orada 7 sene geçirdim, takım arkadaşları, hoca, şehir, ülke, kültür olsun her şeyi bırakıyorsun. Yeni bir yerde, aynı mutluluğu bulmak için çabalıyorsun. Kolay olmadı ama ben her zaman kendime meydan okumayı seviyorum."

#10
Foto - İlkay Gündoğan sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı...

Barcelona Teknik Direktörü Xavi ile uyumlarının çok iyi olduğunu dile getiren İlkay Gündoğan, "Uyumumuz çok iyi. Xavi için de Barcelona'ya gittim. Ön görüşmelerimiz çok iyi geçti. İki kez telefonla görüştük. Karakterlerimizin birbirine benzediğini düşünüyorum. Hatta futbol görüşümüz de birbirine bayağı benziyor."

#11
Foto - İlkay Gündoğan sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı...

İlkay Gündoğan, "Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Alman ekibi Bayern Münih'le olan maçlarını izleyebildin mi?" sorusunu şu şekilde yanıtladı: "İlk maçı izledim, ikinci maçı fazla izleyemedim, özetini seyrettim. Galatasaray'ı ilk maçta çok iyi buldum. Bayern Münih'ten daha iyi, daha çok pozisyon bulan, topla daha çok oynayan bir Galatasaray takımı gördüm. Çok iyi futbol. En azından 1 puan aslında 3 puanı hak eden bir Galatasaray gördüm. Ama Avrupa'da futbol bazen tuhaf yani. Her zaman hak ettiğini alamıyorsun özellikle Şampiyonlar Ligi'nde. Şampiyonlar Ligi'nde benim tecrübem çok iyi de oynasan girdiğin pozisyonları değerlendiremezsen, rakip bir kez gelip gol atıyor ve maçı kaybedebilirsin. Şampiyonlar Ligi bambaşka bir rekabet, orada girdiğin her pozisyonu değerlendirmen gerekiyor. Onu maalesef Galatasaray ilk maçta başaramadı. Aslında 3 puanı hak etmişti ama nasip değilmiş. İnşallah en azından 2. ve 3. olabilirler, Avrupa'da devam edebilirler. "Kerem çok iyi. Kerem'i severek izledim. Icardi tabii ki Avrupa'da kendisini ispatlamış bir oyuncu. PSG ve Milan olsun. Wilfried Zaha, Premier Lig'den çok iyi tanıdığım bir futbolcu. Premier Lig'de çok iyi sezonlar geçiren bir futbolcu. Bire bir pozisyonları olsun, şut, asist ve golleri olsun çok beğendiğim bir futbolcu.

#12
Foto - İlkay Gündoğan sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı...

Lucas Torreira orta sahada çok fazla çalışan bir oyuncu, topla da kalitesi çok yüksek. Muslera da yıllardır Galatasaray kalesinde, çok tecrübeli bir kaleci. Takım için de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Aslında daha sayacak çok oyuncu var. Hakim Ziyech, orta sahada Sergio Oliviera var. Sacha Boey var sağda, çok fazla sayacak oyuncu var. Galatasaray'ın kadrosu gerçekten çok iyi. Hatta milli takımdaki Bayern Münihli arkadaşlar bile Galatasaray'ın kadrosunu çok beğeniyorlar, çok iyi futbol oynadıklarını söylüyorlar."

#13
Foto - İlkay Gündoğan sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı...

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını da değerlendiren İlkay, "Şampiyonluk sorusuna cevap şu an kolay gibi gözüküyor. Ya Fenerbahçe ya Galatasaray olacak gibi gözüküyor. Belki de kadro olarak iki takımın kadrosu diğer takımlarla kıyaslarsan başka bir seviyede.

#14
Foto - İlkay Gündoğan sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı...

Geçen sene ve bu sene Adana Demirspor da iyi başladı. İzleyemiyorum fazla ama büyük ihtimal iyi futbol oynuyorlar, tesadüfle olamaz yani. Sonuçta belirli bir süre maçlarını kazanırsan, belirli bir kaliten olması gerekiyor. Her seneki gibi Beşiktaş da var ama bu sezon ya Galatasaray ya da Fenerbahçe şampiyon olacaktır diye düşünüyorum."

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