İlk Türk Astronot uzaya bakın neler götürecek!

Uzay koşullarının insan sağlığı üzerindeki etkileri araştırılacak • Ankara Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen METABOLOM araştırmasıyla, uzay koşullarının insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin ortaya çıkarılması amaçlanıyor. • Hacettepe Üniversitesi tarafından geliştirilen MİYELOİD deneyiyle, uzay misyonu katılımcılarının maruz kalacağı kozmik radyasyon hasarının immünolojik olarak ölçülmesi ve değerlendirilmesi hedefleniyor. • Üsküdar Üniversitesi tarafından geliştirilen MESSAGE deneyiyle, uzay görevlerinde bağışıklık hücrelerinden hangilerinin yer çekimi tarafından direkt olarak etkileneceğinin belirlenmesi Uzayda yenilenebilir enerji kaynakları araştırılacak • Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından geliştirilen ALGALSPACE deneyiyle, uzayda Antarktik ve ılıman bölge mikroalglerinin büyüme verileri karşılaştırılarak, kutup alglerinin uzayda kullanımına yönelik bir çalışma gerçekleştirilecek. • Aynı üniversite tarafından gerçekleştirilen CRISPR-GEM deneyiyle, uzay görevi sırasında meydana gelen biyolojik ve biyolojik olmayan stresler karşısındaki savunma mekanizmaları anlaşılması ve geliştirilmesi amaçlanıyor. Uzayda tıbbi uygulamalar incelenecek • Muş Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerince hazırlanan PRANET deneyiyle, propolisin mikro yer çekimi ortamındaki bakteriler üzerindeki etkisi araştırılacak. • Haliç Üniversitesince yapılan VOKALKORD deneyiyle, solunum sistemi fizyolojisi içinde akıllı saat desteğiyle seste meydana gelen frekans değişiminden rahatsızlıkların tespit edilmesi ve yer çekimsiz ortamın etkilerinin insan sesi üzerine etkilerinin araştırılması planlanıyor. • Nişantaşı Üniversitesince gerçekleştirilecek OKSİJEN SATURASYONU deneyiyle, yapay zeka desteğiyle verilen havanın oksijen seviyesini hesaplayarak düşük yer çekiminin sebep olduğu farklılıklar ve rahatsızlıkların tanımlanması hedefleniyor.