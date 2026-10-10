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Türk mühendisliği dünyayı sallamaya devam ediyor! ASELSAN’dan devasa ihracat hamlesi

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Türk mühendisliği dünyayı sallamaya devam ediyor! ASELSAN’dan devasa ihracat hamlesi

Türkiye'nin gururu ASELSAN, savunma teknolojilerindeki küresel başarısını yepyeni bir dev anlaşmayla taçlandırdı. Şirket tarafından yapılan resmi açıklamada, yurt dışındaki bir son kullanıcı ile Silah ve Elektronik Harp sistemlerinin ihracatına yönelik toplam 125 milyon ABD doları değerinde stratejik bir satış sözleşmesi imzalandığı duyuruldu. Sosyal medya üzerinden müjdeyi veren yerli teknoloji devi, Türk savunma sanayiinin uluslararası pazarlardaki ağırlığını bir kez daha kanıtlamış oldu.

#1
Foto - Türk mühendisliği dünyayı sallamaya devam ediyor! ASELSAN’dan devasa ihracat hamlesi

ASELSAN, yurt dışındaki bir son kullanıcıyla, Silah ve Elektronik Harp sistemlerinin ihracatına ilişkin toplam 125 milyon ABD doları tutarında bir satış sözleşmesi imzaladığını açıkladı.

#2
Foto - Türk mühendisliği dünyayı sallamaya devam ediyor! ASELSAN’dan devasa ihracat hamlesi

Şirket, söz konusu açıklamayı sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

#3
Foto - Türk mühendisliği dünyayı sallamaya devam ediyor! ASELSAN’dan devasa ihracat hamlesi

“ASELSAN, yurt dışındaki bir son kullanıcıya Silah ve Elektronik Harp sistemlerinin ihracatına ilişkin toplam tutarı 125 milyon ABD doları olan bir satış sözleşmesi imzaladı.”

#4
Foto - Türk mühendisliği dünyayı sallamaya devam ediyor! ASELSAN’dan devasa ihracat hamlesi

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