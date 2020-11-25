İlk mağaza açıldı! Kıyma 35, kuşbaşı 38 liradan satılıyor

Konuya ilişkin açıklama yapan, İstanbul Et İşletme Müdürü Nevzat Serdar, et işletme tesisinin geçtiğimiz aylarda yeni yerine taşındığını söyleyerek, “Toplam depolama kapasitesi bin 300 ton olan İstanbul Et İşletmesinde soğuk hava depoları ve parçalama ve paketleme üniteleri ile çeşitli et işleme makineleri bulunuyor. 6 bin 300 metrekare alanda kurulan ve yaklaşık 24 milyon lira tutarında olan tesis, İstanbul ve tüm Trakya bölgesinde bulunan kamu kurumları, kuruluşlar ve diğer satış noktalarına Et ve Süt Kurumu ürünlerini ulaştırıyor” dedi.