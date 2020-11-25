  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
10
İlk mağaza açıldı! Kıyma 35, kuşbaşı 38 liradan satılıyor

2020-11-25 11:26:17
İlk mağaza açıldı! Kıyma 35, kuşbaşı 38 liradan satılıyor

ESK, İstanbul'daki ilk satış mağazasını resmen açtı. Mağaza ucuz ve kaliteli ürünleri ile dikkat çekiyor.

#1
Foto - İstanbul Et İşletme Müdürlüğü bünyesinde İstanbul’da hizmet verecek olan Et ve Süt Kurumu ilk satış mağazasını açtı.

İstanbul Et İşletme Müdürlüğü bünyesinde İstanbul’da hizmet verecek olan Et ve Süt Kurumu ilk satış mağazasını açtı.

#2
Foto - Köfteden sucuğa, kırmızı etten tavuğa, kavurmadan, kıymaya kadar birçok ürün daha uygun fiyata tüketiciyle buluşacak.

Köfteden sucuğa, kırmızı etten tavuğa, kavurmadan, kıymaya kadar birçok ürün daha uygun fiyata tüketiciyle buluşacak.

#3
Foto - Türkiye genelinde 17 mağazası olan Et ve Süt Kurumu'nun İstanbul'da ise ilk ve tek mağazası Beylikdüzü ilçesinde açıldı.

Türkiye genelinde 17 mağazası olan Et ve Süt Kurumu'nun İstanbul'da ise ilk ve tek mağazası Beylikdüzü ilçesinde açıldı.

#4
Foto - Mağazada ürün yelpazesi bir hayli geniş. Tam olarak 70-80 çeşit ürün bulunuyor.

Mağazada ürün yelpazesi bir hayli geniş. Tam olarak 70-80 çeşit ürün bulunuyor.

#5
Foto - Mağazada ayrıca et ürünlerinin yanı sıra tavuk ürünleri de mevcut.

Mağazada ayrıca et ürünlerinin yanı sıra tavuk ürünleri de mevcut.

#6
Foto - Mağazada, kıyma 35, kuşbaşı 38, biftek 45 ve bonfilenin kilosu 79,50 liradan satılıyor.

Mağazada, kıyma 35, kuşbaşı 38, biftek 45 ve bonfilenin kilosu 79,50 liradan satılıyor.

#7
Foto - Konuya ilişkin açıklama yapan, İstanbul Et İşletme Müdürü Nevzat Serdar, et işletme tesisinin geçtiğimiz aylarda yeni yerine taşındığını söyleyerek, “Toplam depolama kapasitesi bin 300 ton olan İstanbul Et İşletmesinde soğuk hava depoları ve parçalama ve paketleme üniteleri ile çeşitli et işleme makineleri bulunuyor. 6 bin 300 metrekare alanda kurulan ve yaklaşık 24 milyon lira tutarında olan tesis, İstanbul ve tüm Trakya bölgesinde bulunan kamu kurumları, kuruluşlar ve diğer satış noktalarına Et ve Süt Kurumu ürünlerini ulaştırıyor” dedi.

Konuya ilişkin açıklama yapan, İstanbul Et İşletme Müdürü Nevzat Serdar, et işletme tesisinin geçtiğimiz aylarda yeni yerine taşındığını söyleyerek, “Toplam depolama kapasitesi bin 300 ton olan İstanbul Et İşletmesinde soğuk hava depoları ve parçalama ve paketleme üniteleri ile çeşitli et işleme makineleri bulunuyor. 6 bin 300 metrekare alanda kurulan ve yaklaşık 24 milyon lira tutarında olan tesis, İstanbul ve tüm Trakya bölgesinde bulunan kamu kurumları, kuruluşlar ve diğer satış noktalarına Et ve Süt Kurumu ürünlerini ulaştırıyor” dedi.

#8
Foto - Mağazaya alışveriş yapmak için gelen Enver Canbaz, “Et fiyatları dışarıya göre uygun, kavurma ve kıyma alacağım. Dışarıda herhangi bir kasapta Kavurmanın kilosu 100 lira diye biliyorum, burada ise 51 lira, bana fiyatı çok uygun geldi” dedi.

Mağazaya alışveriş yapmak için gelen Enver Canbaz, “Et fiyatları dışarıya göre uygun, kavurma ve kıyma alacağım. Dışarıda herhangi bir kasapta Kavurmanın kilosu 100 lira diye biliyorum, burada ise 51 lira, bana fiyatı çok uygun geldi” dedi.

#9
Foto - Nuriye Çelebi ise “İlçemize böyle bir mağaza gerekiyordu, ben beğendim. Fiyatlar daha iyi, kıyma, tavuk, sucuk ve kavurma aldım” diye konuştu.

Nuriye Çelebi ise “İlçemize böyle bir mağaza gerekiyordu, ben beğendim. Fiyatlar daha iyi, kıyma, tavuk, sucuk ve kavurma aldım” diye konuştu.

Başkan Erdoğan'dan Arınç'a sert tepki: Sen bizi daha çok üzdün!
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan Arınç'a sert tepki: Sen bizi daha çok üzdün!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısında açıklamalarıyla tepki çeken Bülent Arınç’la yaptığı görüşmeyi anlattı.

Papa'dan Kızıl Çin'i kızdıran mesaj: Uygur Türkleri...
Dünya

Papa'dan Kızıl Çin'i kızdıran mesaj: Uygur Türkleri...

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, Çin kontrolündeki Doğu Türkistan bölgesinde yaşayan Uygur Türklerinin durumuna ilk kez değindi. ..
Çavuşoğlu'ndan HDP'li Garo Paylan'a Ermenistan 'yumruğu'
Siyaset

Çavuşoğlu'ndan HDP'li Garo Paylan'a Ermenistan 'yumruğu'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dağlık Karabağ'daki işgalden kurtarma operasyonuyla ilgili Türkiye ve Azerbaycan'ı suçlayan HDP'li Millet..
Arınç ile Erdoğan arasındaki telefon görüşmesi ortaya çıktı
Siyaset

Arınç ile Erdoğan arasındaki telefon görüşmesi ortaya çıktı

Gazeteci Abdulkadir Selvi, YİK üyeliğinden istifa kararı alan Bülent Arınç'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşme..
Attığımız tokadı unutamıyorlar! Türk bayrağını hedef olarak kullandılar
Dünya

Attığımız tokadı unutamıyorlar! Türk bayrağını hedef olarak kullandılar

Libya'nın resmi hükümetini destekleyen Türkiye'nin attığı tokadı unutamayan Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci..
Bu gece Azerbaycan’ın kontrolüne geçecek! Ermeniler bakın ne yapıyor
Dünya

Bu gece Azerbaycan’ın kontrolüne geçecek! Ermeniler bakın ne yapıyor

Dağlık Karabağ bölgesinde, bu gece yarısı Azerbaycan’ın kontrolüne geçecek olan Kelbecer bölgesinden son Ermeni askeri birlikleri çıkıyor. E..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay