2023-06-15 23:31:07 İlk Hac kafilesi dualarla uğurlandı!
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonuyla Sivas’tan kutsal topraklara gidecek olan 350 kişilik kafile dualarla uğurlandı.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonuyla Sivas’tan kutsal topraklara gidecek olan 350 kişilik kafile dualarla uğurlandı.
Kafilenin hareketi öncesinde hacı adayları için Sivas İl Müftülüğü tarafından Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde program düzenlendi. Programda konuşan Sivas İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya, "Gittiğiniz mübarek beldelerde ve ziyaret ettiğiniz yerlerde ülkemiz ve milletimiz adına dua etmeyi unutmayınız. Milletimizin birlik ve beraberliği için dua etmeyi unutmayınız." dedi.
Daha sonra Altınyayla İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli’nin yaptığı duanın ardından okunan ezan ile birlikte 350 hacı adayı kutsal topraklara uğurlandı.
Hac kafilesinin gönderilmesi esnasında duygusal anlar yaşandı.
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