  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
4
İlk Hac kafilesi dualarla uğurlandı!

2023-06-15 23:31:07
İlk Hac kafilesi dualarla uğurlandı!

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonuyla Sivas’tan kutsal topraklara gidecek olan 350 kişilik kafile dualarla uğurlandı.

#1
Foto - İlk Hac kafilesi dualarla uğurlandı!

Kafilenin hareketi öncesinde hacı adayları için Sivas İl Müftülüğü tarafından Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde program düzenlendi. Programda konuşan Sivas İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya, "Gittiğiniz mübarek beldelerde ve ziyaret ettiğiniz yerlerde ülkemiz ve milletimiz adına dua etmeyi unutmayınız. Milletimizin birlik ve beraberliği için dua etmeyi unutmayınız." dedi.

#2
Foto - İlk Hac kafilesi dualarla uğurlandı!

Daha sonra Altınyayla İlçe Müftüsü Mehmet Zahid İçli’nin yaptığı duanın ardından okunan ezan ile birlikte 350 hacı adayı kutsal topraklara uğurlandı.

#3
Foto - İlk Hac kafilesi dualarla uğurlandı!

Hac kafilesinin gönderilmesi esnasında duygusal anlar yaşandı.

Brent petrol ne kadar? Gabar'dan gelen petrol müjdesi sonrası: Benzin ve motorinde indirim var mı?
Ekonomi

Brent petrol ne kadar? Gabar'dan gelen petrol müjdesi sonrası: Benzin ve motorinde indirim var mı?

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürüyor. Benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam var mı merak e..
Dev ‘Kömür Kralı’ şirketi iflas etti! 70 yıllık şirketti ama iflasını avukat istedi: Konkordatolar maalesef geldi
Ekonomi

Dev ‘Kömür Kralı’ şirketi iflas etti! 70 yıllık şirketti ama iflasını avukat istedi: Konkordatolar maalesef geldi

70 yıllık yıllık dev kömür şirketi küresel ölçekteki kömür alanında faaliyet gösteriyordu. Dünyanın en zenginleri! arasında gösterilen devas..
Asgari ücrete ara zam açıklaması!
Ekonomi

Asgari ücrete ara zam açıklaması!

İstanbul Ticaret Odası Başkanı (İTO) Şekib Avdagiç, asgari ücrette ara zama ilişkin açıklama yaptı.

Alanya'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var
Yerel

Alanya'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Alanya'da midibüs ile minibüsün çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı.
S-400 casusu Metin Gürcan cezasını buldu
Gündem

S-400 casusu Metin Gürcan cezasını buldu

Ali Babacan'ın Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan, 'devletin güvenliği ve siyasal yararları bakımından niteliği it..
Yunanistan'da ''ulusal yas'' ilan edildi
Dünya

Yunanistan'da ''ulusal yas'' ilan edildi

Yunanistan'da, Mora Yarımadası açıklarında batan balıkçı teknesinde 79 düzensiz göçmenin hayatını kaybetmesinin ardından 'ulusal yas' ilan e..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23