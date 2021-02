İlk günkü gibi... Görenler dönüp bir daha bakıyor

1987 model Murat 131’in her tarafının fabrikasyon olduğunu anlatan Güzel, şunları kaydetti: “Fabrikasyon göğüz, fabrikasyon koltuk, tavan, taban döşemesi, dış aksamı, boyası fabrikasyon ve çok güzel. Yani öyle eziktir, çiziktir, herhangi bir hata kesinlikle yoktur. Çok güzel saklanmış araçtır 87 model aracımız. Çok kıymetli bir araçtır. Her taraf fabrikasyondur. 124’ümüz de aynı keza, kazası falan yoktur. İçi dışı her tarafı fabrikasyondur. Dış aksamı komple İtalya’ndır. Bu araçlar kupon araç. İnternete bakıldığında düşük fiyata da var, yüksek fiyata da var. Bu iş kupon olduğu için bunların önü açık. Bu arabanın kıymetini bilen alır. O yüzden bunlara fiyat biçemiyoruz. Şu kadar fiyat desek olmaz. Biz hepsini yüksek fiyattan aldık. Çünkü saklanmış, korunmuş bir araç. Kıymetinin bilinmesi lazım” ifadesini kullandı.