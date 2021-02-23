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Hayat-Aktüel
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İlk günkü gibi... Görenler dönüp bir daha bakıyor

2021-02-23 12:11:49
İlk günkü gibi... Görenler dönüp bir daha bakıyor

Kırıkkale’de oto galericilik yapan Fatih Yunus Güzel, klasik otomobillerine iş yerinde gözü gibi bakıyor. Her gün bakımını ve temizliğini yapıyor, toz almasın diye de araçlarını örtüyle kaplıyor.

#1
Foto - Fabrikadan çıktığı gibi orijinalliğini koruyan 100 bin kilometrede 1987 model Murat 131 duruşuyla göz kamaştırıyor. 1974 model Murat 124 ise henüz 35 bin kilometrede. Diğer bir otomobil ise 1987 model Renault. Tamamen orijinal ve fabrikadan çıktığı gibi duruyor. Güzel, orijinalliğini koruyan otomobillerine henüz fiyat biçemiyor.

Fabrikadan çıktığı gibi orijinalliğini koruyan 100 bin kilometrede 1987 model Murat 131 duruşuyla göz kamaştırıyor. 1974 model Murat 124 ise henüz 35 bin kilometrede. Diğer bir otomobil ise 1987 model Renault. Tamamen orijinal ve fabrikadan çıktığı gibi duruyor. Güzel, orijinalliğini koruyan otomobillerine henüz fiyat biçemiyor.

#2
Foto - İHA muhabirine konuşan oto galerici Fatih Yunus Güzel, klasik otomobil tutkunu olduğunu ve antika araçları çok sevdiğini söyledi.

İHA muhabirine konuşan oto galerici Fatih Yunus Güzel, klasik otomobil tutkunu olduğunu ve antika araçları çok sevdiğini söyledi.

#3
Foto - Klasik otomobillerinin fabrikadan çıktığı gibi orijinalliğini koruduğunu ifade eden Güzel, “Klasik araçlara tutkunluğum var. Antika araçları seviyorum. Gelişigüzel araçları hiçbir zaman sevmiyorum. En temiz araçları alıp satıyorum. Şu anda 3 tane aracımız var. Yaklaşık 2 yıldır bu araçlardan satıyoruz. 87 model 131 Şahin’imiz var. Fabrika boyalı 100 bin kilometrede benzinli. Aracı aldığımızda biraz standarttı. Araca bazı aksesuarlar yaptık. Yılına ait aksesuarlar yaptık. Jantıdır, içindeki müzik sistemidir hepsi yılına ait. O yıllarda kullanılan malzeme ile aksesuar yaptık aracımıza. Şu anda içeride saklıyoruz” dedi.

Klasik otomobillerinin fabrikadan çıktığı gibi orijinalliğini koruduğunu ifade eden Güzel, “Klasik araçlara tutkunluğum var. Antika araçları seviyorum. Gelişigüzel araçları hiçbir zaman sevmiyorum. En temiz araçları alıp satıyorum. Şu anda 3 tane aracımız var. Yaklaşık 2 yıldır bu araçlardan satıyoruz. 87 model 131 Şahin’imiz var. Fabrika boyalı 100 bin kilometrede benzinli. Aracı aldığımızda biraz standarttı. Araca bazı aksesuarlar yaptık. Yılına ait aksesuarlar yaptık. Jantıdır, içindeki müzik sistemidir hepsi yılına ait. O yıllarda kullanılan malzeme ile aksesuar yaptık aracımıza. Şu anda içeride saklıyoruz” dedi.

#4
Foto - 35 bin kilometredeki 1974 model Murat 124 otomobilin özelliklerinden bahseden Güzel, “Her şeyi ile fabrikasyon bir araç. 87 model Renault aracımız var. Fabrika boyalı 78 bin kilometrede. Bu aracımız da fabrikadan çıktığı gibi içiyle dışıyla, bize bu araçlar saklamak, bakmak, sevmek bize mutluluk veriyor. Antika araçları sevdiğimizden dolayı. Biz bunlara maddi amaçla bakmıyoruz, maddi gözetmiyoruz. Biz para kazanmak için bu araçları buraya koymuyoruz. Bu işle uğraştığımız için bizim dükkânımızda görsel amaçlı mutlaka bir eski araç bulundurmayı seviyorum. Orijinal bir şekilde durması bizim hoşumuza gidiyor. O yüzden 2-3 tane bu tür araç duruyor” diye konuştu.

35 bin kilometredeki 1974 model Murat 124 otomobilin özelliklerinden bahseden Güzel, “Her şeyi ile fabrikasyon bir araç. 87 model Renault aracımız var. Fabrika boyalı 78 bin kilometrede. Bu aracımız da fabrikadan çıktığı gibi içiyle dışıyla, bize bu araçlar saklamak, bakmak, sevmek bize mutluluk veriyor. Antika araçları sevdiğimizden dolayı. Biz bunlara maddi amaçla bakmıyoruz, maddi gözetmiyoruz. Biz para kazanmak için bu araçları buraya koymuyoruz. Bu işle uğraştığımız için bizim dükkânımızda görsel amaçlı mutlaka bir eski araç bulundurmayı seviyorum. Orijinal bir şekilde durması bizim hoşumuza gidiyor. O yüzden 2-3 tane bu tür araç duruyor” diye konuştu.

#5
Foto - 1987 model Murat 131’in her tarafının fabrikasyon olduğunu anlatan Güzel, şunları kaydetti: “Fabrikasyon göğüz, fabrikasyon koltuk, tavan, taban döşemesi, dış aksamı, boyası fabrikasyon ve çok güzel. Yani öyle eziktir, çiziktir, herhangi bir hata kesinlikle yoktur. Çok güzel saklanmış araçtır 87 model aracımız. Çok kıymetli bir araçtır. Her taraf fabrikasyondur. 124’ümüz de aynı keza, kazası falan yoktur. İçi dışı her tarafı fabrikasyondur. Dış aksamı komple İtalya’ndır. Bu araçlar kupon araç. İnternete bakıldığında düşük fiyata da var, yüksek fiyata da var. Bu iş kupon olduğu için bunların önü açık. Bu arabanın kıymetini bilen alır. O yüzden bunlara fiyat biçemiyoruz. Şu kadar fiyat desek olmaz. Biz hepsini yüksek fiyattan aldık. Çünkü saklanmış, korunmuş bir araç. Kıymetinin bilinmesi lazım” ifadesini kullandı.

1987 model Murat 131’in her tarafının fabrikasyon olduğunu anlatan Güzel, şunları kaydetti: “Fabrikasyon göğüz, fabrikasyon koltuk, tavan, taban döşemesi, dış aksamı, boyası fabrikasyon ve çok güzel. Yani öyle eziktir, çiziktir, herhangi bir hata kesinlikle yoktur. Çok güzel saklanmış araçtır 87 model aracımız. Çok kıymetli bir araçtır. Her taraf fabrikasyondur. 124’ümüz de aynı keza, kazası falan yoktur. İçi dışı her tarafı fabrikasyondur. Dış aksamı komple İtalya’ndır. Bu araçlar kupon araç. İnternete bakıldığında düşük fiyata da var, yüksek fiyata da var. Bu iş kupon olduğu için bunların önü açık. Bu arabanın kıymetini bilen alır. O yüzden bunlara fiyat biçemiyoruz. Şu kadar fiyat desek olmaz. Biz hepsini yüksek fiyattan aldık. Çünkü saklanmış, korunmuş bir araç. Kıymetinin bilinmesi lazım” ifadesini kullandı.

#6
Foto - 78 bin kilometredeki 1987 model Renault marka otomobilin de tüm parçalarının orijinal olduğunu belirten Güzel, “Komple fabrikasyon kumaş döşemesi, tavan döşemesi, koltukları, içi, dışı, motor içi her tarafı fabrikasyondur. Kesinlikle kaza hiçbir şekilde yoktur. Motorların hiçbir sıkıntısı yoktur. Zaten biz aldığımızda hepsinin bakımını yapıyoruz. Ondan sonra içeriye alıyoruz” dedi.

78 bin kilometredeki 1987 model Renault marka otomobilin de tüm parçalarının orijinal olduğunu belirten Güzel, “Komple fabrikasyon kumaş döşemesi, tavan döşemesi, koltukları, içi, dışı, motor içi her tarafı fabrikasyondur. Kesinlikle kaza hiçbir şekilde yoktur. Motorların hiçbir sıkıntısı yoktur. Zaten biz aldığımızda hepsinin bakımını yapıyoruz. Ondan sonra içeriye alıyoruz” dedi.

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