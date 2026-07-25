Sosyal medyada beddualı paylaşım: Yılmaz ve Burhanettin kavgası büyüyor
Yılmaz Özdil, Yeni Parti'ye geçen eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'la ilgili sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.
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Yılmaz Özdil, Yeni Parti'ye geçen eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'la ilgili sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.
Gazeteci Yılmaz Özdil'in Özgür Özel ve ekibiyle olan kavgası tam gaz devam ediyor.
Sözcü'nün başındayken sözleşme adı altında televizyon kanalını CHP'ye bağlamak için Burhanettin Bulut'un teklif yaptığını söyleyen Özdil, öneriyi reddettiği için sosyal medyada Bulut'a bağlı trollerin saldırısına uğradığını ve kanaldan istifa ettiğini açıklamıştı.
Geçtiğimiz günlerde bu olayı anlatan Özdil, bir kez daha Bulut'a yüklendi. Özdil, CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye geçen Bulut'a bağlı trolüne kendisi için mesaj attırdığını öne sürdü.
Özdil, CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye geçen Bulut'a bağlı trolüne kendisi için mesaj attırdığını öne sürdü.
X'te "Keşke kalp krizi geçirdiğinde kurtulmasaydın" paylaşımını alıntılayan Özdil, "Burhanettin Bulut, attırdığın bu mesajı unutma" dedi.
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