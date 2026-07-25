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Sosyal medyada beddualı paylaşım: Yılmaz ve Burhanettin kavgası büyüyor

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Sosyal medyada beddualı paylaşım: Yılmaz ve Burhanettin kavgası büyüyor

Yılmaz Özdil, Yeni Parti'ye geçen eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'la ilgili sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.

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Foto - Sosyal medyada beddualı paylaşım: Yılmaz ve Burhanettin kavgası büyüyor

Gazeteci Yılmaz Özdil'in Özgür Özel ve ekibiyle olan kavgası tam gaz devam ediyor.

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Foto - Sosyal medyada beddualı paylaşım: Yılmaz ve Burhanettin kavgası büyüyor

Sözcü'nün başındayken sözleşme adı altında televizyon kanalını CHP'ye bağlamak için Burhanettin Bulut'un teklif yaptığını söyleyen Özdil, öneriyi reddettiği için sosyal medyada Bulut'a bağlı trollerin saldırısına uğradığını ve kanaldan istifa ettiğini açıklamıştı.

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Foto - Sosyal medyada beddualı paylaşım: Yılmaz ve Burhanettin kavgası büyüyor

Geçtiğimiz günlerde bu olayı anlatan Özdil, bir kez daha Bulut'a yüklendi. Özdil, CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye geçen Bulut'a bağlı trolüne kendisi için mesaj attırdığını öne sürdü.

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Foto - Sosyal medyada beddualı paylaşım: Yılmaz ve Burhanettin kavgası büyüyor

Özdil, CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye geçen Bulut'a bağlı trolüne kendisi için mesaj attırdığını öne sürdü.

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Foto - Sosyal medyada beddualı paylaşım: Yılmaz ve Burhanettin kavgası büyüyor

X'te "Keşke kalp krizi geçirdiğinde kurtulmasaydın" paylaşımını alıntılayan Özdil, "Burhanettin Bulut, attırdığın bu mesajı unutma" dedi.

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