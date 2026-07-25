Bu ortaya çıkan rakamlar can sıkar: Kante'ye satıcı çıktı! Aziz Yıldırım bayram edecek

Youssef En-Nesyri’nin takımdan ayrılış sürecine de değinen Torunoğulları, Faslı golcünün Kadıköy’de oynamakta zorlandığını ifade etti. Torunoğulları, "En-Nesyri Kadıköy’de sahaya çıktığında belki ömründe yapmadığı hataları yapıyordu. Kadıköy'de oynamak ve ilk 11’de çıkmak istemiyordu. Sahada panik hareketler yapınca taraftar da haklı olarak tepki gösterdi. Kendisi gitmek istediği için biz de gönderdik" şeklinde konuştu.