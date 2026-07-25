Bu ortaya çıkan rakamlar can sıkar: Kante'ye satıcı çıktı! Aziz Yıldırım bayram edecek
Fenerbahçe eski yöneticisi Ertan Torunoğulları, Sarı-Lacivertli kulübün gündemini sarsacak açıklamalarda bulundu. Aziz Yıldırım'ın 90 milyon Euro’luk maliyetini eleştirdiği Kante ve Sidiki için 'Yetki versinler, aldığımız fiyata satarız' restini çeken Torunoğulları; Sörloth transferinin teknik direktör vetosuna takıldığını açıklarken, En-Nesyri'nin ise Kadıköy’deki baskı nedeniyle takımdan ayrılmak istediğini söyledi.