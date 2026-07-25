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Bu ortaya çıkan rakamlar can sıkar: Kante'ye satıcı çıktı! Aziz Yıldırım bayram edecek

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Bu ortaya çıkan rakamlar can sıkar: Kante'ye satıcı çıktı! Aziz Yıldırım bayram edecek

Fenerbahçe eski yöneticisi Ertan Torunoğulları, Sarı-Lacivertli kulübün gündemini sarsacak açıklamalarda bulundu. Aziz Yıldırım'ın 90 milyon Euro’luk maliyetini eleştirdiği Kante ve Sidiki için 'Yetki versinler, aldığımız fiyata satarız' restini çeken Torunoğulları; Sörloth transferinin teknik direktör vetosuna takıldığını açıklarken, En-Nesyri'nin ise Kadıköy’deki baskı nedeniyle takımdan ayrılmak istediğini söyledi.

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Foto - Bu ortaya çıkan rakamlar can sıkar: Kante'ye satıcı çıktı! Aziz Yıldırım bayram edecek

Fenerbahçe’nin eski yöneticilerinden Ertan Torunoğulları, Sarı-Lacivertlilerin gündemine bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu. Yeni başkan Aziz Yıldırım’ın 90 milyon Euro’ya mal olduğunu iddia ettiği N'Golo Kante ve Sidiki transferleri hakkında konuşan Torunoğulları, mevcut yönetime net bir rest çekti.

#2
Foto - Bu ortaya çıkan rakamlar can sıkar: Kante'ye satıcı çıktı! Aziz Yıldırım bayram edecek

Yönetimin yetki vermesi halinde oyuncuları aldıkları fiyata göndermeye hazır olduklarını belirten Torunoğulları, "Fenerbahçe yönetimi yetkiyi versin; Kante’yi de Sidiki’yi de aynı aldığım paraya yollayacağım. Bizim dönemimizde transfer edilen ve istenmeyen hangi futbolcu varsa bize yetki versinler, hepsini aldığımız fiyata satarız" dedi.

#3
Foto - Bu ortaya çıkan rakamlar can sıkar: Kante'ye satıcı çıktı! Aziz Yıldırım bayram edecek

Alexander Sörloth transferinin perde arkasını da aralayan eski yönetici, Ekim ayında Milano’da oyuncunun menajeriyle bir araya geldiğini açıkladı. Sörloth’un Fenerbahçe’de oynamayı çok istediğini ve başkanla Zoom üzerinden her konuda el sıkıştıklarını aktaran Torunoğulları, sürecin teknik direktör engeline takıldığını söyledi:

#4
Foto - Bu ortaya çıkan rakamlar can sıkar: Kante'ye satıcı çıktı! Aziz Yıldırım bayram edecek

- Hocayı bir türlü ikna edemedik. 'Benim sistemime uymuyor, gelirse oynatmam' diyerek transfere karşı çıktı.

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Foto - Bu ortaya çıkan rakamlar can sıkar: Kante'ye satıcı çıktı! Aziz Yıldırım bayram edecek

Youssef En-Nesyri’nin takımdan ayrılış sürecine de değinen Torunoğulları, Faslı golcünün Kadıköy’de oynamakta zorlandığını ifade etti. Torunoğulları, "En-Nesyri Kadıköy’de sahaya çıktığında belki ömründe yapmadığı hataları yapıyordu. Kadıköy'de oynamak ve ilk 11’de çıkmak istemiyordu. Sahada panik hareketler yapınca taraftar da haklı olarak tepki gösterdi. Kendisi gitmek istediği için biz de gönderdik" şeklinde konuştu.

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