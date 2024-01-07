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İlginç davranışları görülüyordu! Balıkçı, tuttuğu balığı temizlemek için karnını yardı! İçinden çıkan şey, tüm dünyayı şaşkına çevirdi

2024-01-07 14:44:05
İlginç davranışları görülüyordu! Balıkçı, tuttuğu balığı temizlemek için karnını yardı! İçinden çıkan şey, tüm dünyayı şaşkına çevirdi

Balıkçı, tuttuğu 66 santimlik balığı temizlemek için eline bıçağını aldı, karnını yardı. Ancak balığın karnından çıkanı görünce hayrete düştü. Bu olayı, medya ile paylaşan balıkçı, yaban hayatı araştırmacılarını da şaşkına çevirdi. Daha önce hiç kimse böylesine bir şey görmemişti. Bütün halde hala balığın midesinde duran deniz yılanının, balık tutulmadan kısa bir süre önce mideye indirildiği tahmin edildi.

#1
Foto - İlginç davranışları görülüyordu! Balıkçı, tuttuğu balığı temizlemek için karnını yardı! İçinden çıkan şey, tüm dünyayı şaşkına çevirdi

Balıkçı, tuttuğu 60 santimlik balığı temizlemek için eline bıçağını aldı, karnını yardı. Ancak balığın karnından çıkanı görünce hayrete düştü. Bu olağanüstü bulgu, bilim açısından inanılmaz bir zafer olarak damgalandı. Batı Avustralyalı Daniel George, geçen yılın ağustos ayında, Port Hedland kıyısının yaklaşık 40 kilometre açığında bu keşfi yaptı ve yakın zamanda görüntüleri sosyal medyada paylaştı. George, basına kendisinin ve sorduğu diğer uzmanların hiç böyle bir şey görmediğini söyledi.

#2
Foto - İlginç davranışları görülüyordu! Balıkçı, tuttuğu balığı temizlemek için karnını yardı! İçinden çıkan şey, tüm dünyayı şaşkına çevirdi

66 santimetrelik etkileyici bir mercan alabalığı olan söz konusu balığın, yakalanmadan kısa bir süre önce yılanı yediğine inanılıyor. Deniz yılanları, kaplan köpekbalıkları gibi diğer hayvanların beslenmesinin büyük bir bölümünü oluştururken, araştırmacılar balıklarda bu tür bulgulara nadiren rastlıyor. George, "Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Balıkçılık departmanlarındaki birkaç kişiye ve yerel balıkçılara sordum; hepsi hiç alabalık görmemiş ya da herhangi bir balığın karnında deniz yılanı görmemiş." dedi.

#3
Foto - İlginç davranışları görülüyordu! Balıkçı, tuttuğu balığı temizlemek için karnını yardı! İçinden çıkan şey, tüm dünyayı şaşkına çevirdi

Deniz yılanları alanında doktorasını tamamlayan deniz araştırma bilimcisi Blanche d'Anastasi, alabalığın karnında bulunan hayvanın küçük elmas şeklindeki pulları nedeniyle boynuzlu bir deniz yılanı (Hydrophis peronii) olabileceğini öne sürdü. Darwin merkezli d'Anastasi, resimlerin araştırma açısından büyük bir kazanç olduğunu ve aslında bilim adamlarının deniz yılanlarını ne yediği hakkında pek bir şey bilmediğini söyledi. Uzman, "Deniz yılanlarının, Batı Avustralya'daki Shark Körfezi'ndeki kaplan köpek balıklarının en sevdiği yiyecek türlerinden biri olduğunu biliyoruz" dedi. 

#4
Foto - İlginç davranışları görülüyordu! Balıkçı, tuttuğu balığı temizlemek için karnını yardı! İçinden çıkan şey, tüm dünyayı şaşkına çevirdi

Blanche d'Anastasi, "Deniz kuşları tarafından götürüldüklerini gösteren fotoğrafları da sık sık görüyoruz. Deniz yılanlarını yiyen çok büyük yabani balıkların kayıtları da var. Benim açımdan, uzun zamandır büyük yırtıcı orfozların deniz yılanlarını yediğinden şüpheleniyordum. Shark Körfezi'ndeki Hamelin Havuzu denilen yerdeyken, çok büyük morinaların bu gerçekten ilginç davranışını görüyordum; yılanlara doğru koştuklarını görüyordum. Bunu belki bölgesel bir olay olarak yorumladım ama potansiyel olarak bir yırtıcılık girişiminin parçası da olabilir." dedi.

#5
Foto - İlginç davranışları görülüyordu! Balıkçı, tuttuğu balığı temizlemek için karnını yardı! İçinden çıkan şey, tüm dünyayı şaşkına çevirdi

Besin ağının tam ortasında yer alan d'Anastasi, muhtemelen onları yemekten hoşlanan pek çok hayvanın bulunduğunu, bu durumun türlerin korunmasını, üzerinde çalışılmasını ve olası yaralananların rehabilitasyonunu daha da önemli hale getirdiğini söyledi. Port Hedland'den gelen görüntülerden d'Anastasi, bunların onu şaşırttığını söyledi. "Hayır, hiç böyle bir şey görmedim. Yani edebiyatta resim gördüm ama büyük yağlı bir mercan alabalığının içinde hiç büyük yağlı bir deniz yılanı görmedim. Bu inanılmaz bir rekor" diye açıkladı ve ekledi "eğer halk bu kayıtları dikkatimize sunmasaydı, deniz yılanları hakkında bilmediğimiz süper ilginç şeyleri keşfetmeye devam etmezdik." dedi.

#6
Foto - İlginç davranışları görülüyordu! Balıkçı, tuttuğu balığı temizlemek için karnını yardı! İçinden çıkan şey, tüm dünyayı şaşkına çevirdi

Araştırmacı, kıyıya vuran deniz yılanları konusunda Avustralyalıların uzak durmaları, çok fazla yaklaşmamaları gerektiği konusunda uyardı. Çünkü grup olarak dünyanın en zehirli yılanları arasında yer alıyorlar ve gelecek uzmanları çağırmaları konusunda uyardı. Çoğu zaman sizinle pek ilgilenmiyorlar. Yani onları yalnız bırakırsanız, onlar da sizi yalnız bırakırlar ve yalnızca yaralı deniz yılanlarının kendilerini karaya çıkaracağını ekledi.

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