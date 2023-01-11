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Ilgaz Dağı'nda seyretmeye doyulmayacak sis manzarası

2023-01-11 09:50:50
Ilgaz Dağı'nda seyretmeye doyulmayacak sis manzarası

Ilgaz Dağı eteklerinde sis etkili oldu. Ortaya ise bu şahane görüntüler çıktı.

#1
Foto - Ilgaz Dağı'nda seyretmeye doyulmayacak sis manzarası

Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde, Ilgaz Dağı’nın eteklerine etkili olan sis, mest eden görüntüler ortaya çıkarttı.

#2
Foto - Ilgaz Dağı'nda seyretmeye doyulmayacak sis manzarası

Sis ile birlikte ortaya çıkan manzara havadan görüntülendi.

#3
Foto - Ilgaz Dağı'nda seyretmeye doyulmayacak sis manzarası

Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde, Ilgaz Dağı’nın eteklerinde sis etkili oldu.

#4
Foto - Ilgaz Dağı'nda seyretmeye doyulmayacak sis manzarası

‘Ilgaz Anadolu’nun sen yüce bir dağısın’ dizeleri ile türkülere konu olan Ilgaz Dağı’nın eteklerini kaplayan sis, kartpostallık görüntüler ortaya çıkarttı.

#5
Foto - Ilgaz Dağı'nda seyretmeye doyulmayacak sis manzarası

Ilgaz Dağı’nın zirvesindeki kar manzarası ile bütünleşerek doyumsuz bir görüntü ortaya çıkartan sis, dron ile havadan görüntülendi.

#6
Foto - Ilgaz Dağı'nda seyretmeye doyulmayacak sis manzarası

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