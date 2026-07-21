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Her şey 30 dakika içerisinde oldu: Savaş gemisinden gerçek mühimmat ateşlendi

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Her şey 30 dakika içerisinde oldu: Savaş gemisinden gerçek mühimmat ateşlendi

Dünyanın birçok bölgesinde gerilim tırmanırken, Manş Denizi ve Kuzey Denizi'nde savaş gemileri gerçek mühimmatlarla atış gerçekleştirdi.

#1
Foto - Her şey 30 dakika içerisinde oldu: Savaş gemisinden gerçek mühimmat ateşlendi

İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya'ya ait bir askeri geminin İngiltere'nin güney kıyıları açıklarında gerçek mühimmatla tatbikat yaptığını açıkladı.

#2
Foto - Her şey 30 dakika içerisinde oldu: Savaş gemisinden gerçek mühimmat ateşlendi

İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Manş Denizi ve Kuzey Denizi'nde petrol tankerlerine eşlik eden Neustrashimy sınıfı Rus fırkateyninin gerçek mühimmatla tatbikat yaptığı bildirildi.

#3
Foto - Her şey 30 dakika içerisinde oldu: Savaş gemisinden gerçek mühimmat ateşlendi

Açıklamada, İngiltere'nin güneyindeki Plymouth kentinin 40 deniz mili (yaklaşık 75 kilometre) açıklarında, uluslararası sularda yapılan tatbikatın yarım saat sürdüğü belirtildi.

#4
Foto - Her şey 30 dakika içerisinde oldu: Savaş gemisinden gerçek mühimmat ateşlendi

Rus gemisinin yaklaşık 1 aydır İngiliz donanması tarafından izlendiği aktarılan açıklamada, tatbikatın dün yapıldığına işaret edildi. Açıklamada, tatbikat hakkında İngiliz donanmasına ait "HMS Tyne" gemisine önceden bilgi verildiği kaydedilerek, "Kraliyet Donanması, tatbikatını baştan sona takip edip faaliyetlerini yakından gözlemlediği gemiye karşı İngiltere'nin ulusal güvenliğini korumaya hazır halde beklemektedir." ifadesi kullanıldı.

#5
Foto - Her şey 30 dakika içerisinde oldu: Savaş gemisinden gerçek mühimmat ateşlendi

Sky News'e konuşan bazı bakanlık yetkilileri, Rusya'nın İngiltere açıklarında tatbikat yapmasının olağandışı bir durum ve tatbikat için yeni Başbakan Andy Burnham'ın göreve geldiği günün seçilmesinin dikkat çekici olduğunu dile getirdi. Neustrashimy sınıfı fırkateynden önce Kuzey Denizi ve Manş Denizi'nde görev yapan Admiral Grigorovich isimli Rus askeri gemisi, haziranda içinde İngiliz bir çiftin bulunduğu yata uyarı ateşi açmıştı.

#6
Foto - Her şey 30 dakika içerisinde oldu: Savaş gemisinden gerçek mühimmat ateşlendi

Aynı günlerde İngiliz Donanması, Rusya'ya petrol taşıyan bir gemiye el koymuştu. İngiliz makamları, el konulan Smyrtos adlı tankerin Rusya'nın yaptırımlara tabi petrol ihracatının yaklaşık yüzde 75'ini taşıdığı belirtilen 700 gemilik "gölge filo" ağının bir parçası olduğunu öne sürmüştü.

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