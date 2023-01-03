İletişim Başkanlığı 26 Aralık-1 Ocak Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı Haftanın yalan haberleri

"Veriler, gelişmeleri net şekilde gösteriyor" Elektrik Tüketim Endeksi'nin aylık değişim oranı düşerken Sanayi Üretim Endeksi'nin aylık değişim oranının yükseliyor olmasının, bazı basın yayın organlarınca manipüle edildiğine dikkat çekilen bültende, yanlış açıklamalarla, TÜİK verilerinin güvenilirliğine yönelik iddiaların "manipülasyon" içerdiği vurgulandı. Sanayi Üretim Endeksi'nin, TÜİK tarafından sektörde önemli büyüklüğe sahip yaklaşık 6 bin 500 iş yerinin anket verileri ve sanayi sektöründe faaliyet gösteren, ancak anket kapsamında olmayan firmaların idari kayıt verileri birlikte kullanılarak hesaplandığı aktarılan bültende, bu yönüyle Sanayi Üretim Endeksi'nin hesaplanmasında herhangi bir kapsam sorunu bulunmadığı, verilerin, sanayi sektöründeki gelişmeleri net bir şekilde gösterdiği kaydedildi. Enerjinin, sanayi üretiminin en önemli girdilerinden olduğu, üretim anında sektörlerde farklı oranlarda kullanıldığı belirtilen bültende, enerjiyi yoğun kullanan sektörlerin "düşük teknoloji, orta-düşük teknoloji", yoğun kullanmayanların ise "orta-yüksek teknoloji ve yüksek teknoloji" olarak sınıflandırıldığı ifade edildi. Sanayi Üretim Endeksi'nin Ekim 2022'de yıllık bazda değişimlerine bakıldığında, orta-düşük teknoloji ürünlerin imalatının yüzde 2,1, düşük teknoloji ürünlerin imalatının ise yüzde 0,7 azaldığının görüldüğüne dikkat çekilen bültende, şu ifadelere yer verildi: "Diğer yandan Ekim 2022'de yıllık bazda yüksek teknoloji ürünlerin imalatında yüzde 36,7, orta-yüksek teknoloji ürünlerin imalatında yüzde 14,3 artış yaşandığı görülmektedir. Sanayi üretimi, Ekim 2022'de aylık yüzde 2,4, yıllık bazda ise yüzde 2,5 artış kaydetmiştir. İstatistikler incelendiğinde, Ekim 2022'de sanayi üretimi ve enerji tüketimi arasında uyumsuzluğun nedeni yanlış hesaplama değil, Türkiye'nin üretimindeki katma değer ve nitelikli büyüme odaklı faaliyetlerdir."