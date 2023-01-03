İletişim Başkanlığı 26 Aralık-1 Ocak Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı Haftanın yalan haberleri

"Doğal gaz ve petrol keşiflerine yönelik" iddialar Bültende, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, "Yıllardır aynı gazı aynı petrolü buluyoruz" başlıklı haberlerin de dezenformasyon içerdiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Aralık 2022'de müjdesini verdiği 58 milyar metreküplük doğalgaz keşfinin, Karadeniz'deki Sakarya gaz sahasında Çaycuma-1 kuyusunda bulunduğu hatırlatılan bültende, şunlar kaydedildi: "Erdoğan'ın daha önce müjde olarak açıkladığı doğal gaz keşifleri, Karadeniz'deki Sakarya Gaz sahasında bulunan Tuna-1 Kuyusu ve Amasra-1 kuyusundaki keşiflerle ilgilidir. İlk olarak Ağustos 2020'de Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküplük doğal gaz keşfi açıklanmıştır. Ekim 2020'de bu kuyudaki doğal gaz keşfinin 320'den 405 milyar metreküpe yükseldiği duyurulmuştur. Haziran 2021'de Amasra-1 kuyusunda, 135 milyar metreküplük yeni bir keşfin müjdesi verilmiştir. Son olarak 26 Aralık 2022'de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda Çaycuma-1 kuyusunda 58 milyar metreküplük yeni keşfin müjdesini kamuoyuyla paylaşmıştır. Ayrıca Gabar'daki Şehit Esma Çevik kuyusunda keşfedilen toplam 150 milyon varil rezervli petrolün keşfini de Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştur. Türkiye'nin keşfettiği toplam 710 milyar metreküp doğal gazın bugünkü piyasa değeri, yaklaşık 1 trilyon dolar civarındadır." Keşfedilen doğal gaz rezervinin "seçimden sonra kullanılacağı" iddiasının da gerçeği yansıtmadığı vurgulanan bültende, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in, "Sakarya Gaz Sahasındaki çalışmaların büyük bir hızla sürdüğünü ve mart ayında yerli gazın şebekeye verilmesinin planlandığını" açıkladığı anımsatıldı. "Hissedilen enflasyon değişmektedir" Bültende "Enflasyon verileri gerçeğin altında açıklanıyor" iddiasının da gerçeği yansıtmadığı kaydedildi. TÜİK tarafından üretilen istatistiklerin, mesleki bağımsızlık, şeffaflık, tarafsızlık ve doğruluk ilkelerine bağlı olarak, Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) ve ilgili diğer uluslararası kuruluşlar tarafından belirlenen yöntem, tanım ve kavramlar kullanılarak hesaplandığı belirtilen bültende, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yaşam maliyetini değil, sabit bir mal ve hizmet sepetinin zaman içindeki değişimini ifade ettiğine dikkat çekildi ve şunlar kaydedildi: "Hissedilen enflasyon ise Tüketici Eğilim Anketleri yolu ile tüm dünyada çok sayıda tüketiciye aynı sorular sorularak ölçülmektedir. Hissedilen enflasyon, kişiden kişiye gelir ve tüketim alışkanlıklarına göre değişmektedir. İstatistiksel verilere bakıldığında hissedilen ve açıklanan enflasyon arasında farklılık olması, bugüne özgü bir durum değildir. Avrupa Merkez Bankası tarafından 2005-2015 dönemi için yapılan bir çalışmada, hissedilen enflasyonun açıklanan enflasyondan yaklaşık 5 kat fazla olduğu tespit edilmiştir. Türkiye'de aynı dönem için yapılan çalışmalarda, vatandaşın hissettiği enflasyonun, açıklanan enflasyonun 2 katı olduğu belirlenmiştir."