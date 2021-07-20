2021-07-20 05:27:24 İlçeye 1 haftada 140 bin araç giriş yaptı
Muğla'nın Bodrum ilçesine son 1 haftada 140 bin araç girdi.
Muğla'nın Bodrum ilçesine son 1 haftada 140 bin araç girdi.
Muğla'nın gözde turizm ilçesi Bodrum, 9 günlük bayram tatilini geçirmek isteyen tatilcilerin akınına uğradı. Son 1 haftada 140 bin aracın girdiği ilçede, trafik yoğunluğu devam ediyor.
Bayram tatilini Bodrum'da geçirmek isteyenler, kente akın etti.
400 bin olan nüfusun 1 milyona ulaştığı ilçede yoğunluk yaşanıyor.
Son 1 haftada 140 bin aracın girdiği ilçede, Torba ile Ortakent kavşağı arasında uzun araç kuyrukları oluştu.
Trafik ekipleri, ulaşımın sorunsuz sağlanması için çalışma yaparken, araçlar ve araçlarda bulunanlar da kontrol ediliyor.
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