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Gezi
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İlçeye 1 haftada 140 bin araç giriş yaptı

2021-07-20 05:27:24
İlçeye 1 haftada 140 bin araç giriş yaptı

Muğla'nın Bodrum ilçesine son 1 haftada 140 bin araç girdi.

#1
Foto - Muğla'nın gözde turizm ilçesi Bodrum, 9 günlük bayram tatilini geçirmek isteyen tatilcilerin akınına uğradı. Son 1 haftada 140 bin aracın girdiği ilçede, trafik yoğunluğu devam ediyor.

Muğla'nın gözde turizm ilçesi Bodrum, 9 günlük bayram tatilini geçirmek isteyen tatilcilerin akınına uğradı. Son 1 haftada 140 bin aracın girdiği ilçede, trafik yoğunluğu devam ediyor.

#2
Foto - Bayram tatilini Bodrum'da geçirmek isteyenler, kente akın etti.

Bayram tatilini Bodrum'da geçirmek isteyenler, kente akın etti.

#3
Foto - 400 bin olan nüfusun 1 milyona ulaştığı ilçede yoğunluk yaşanıyor.

400 bin olan nüfusun 1 milyona ulaştığı ilçede yoğunluk yaşanıyor.

#4
Foto - Son 1 haftada 140 bin aracın girdiği ilçede, Torba ile Ortakent kavşağı arasında uzun araç kuyrukları oluştu.

Son 1 haftada 140 bin aracın girdiği ilçede, Torba ile Ortakent kavşağı arasında uzun araç kuyrukları oluştu.

#5
Foto - Trafik ekipleri, ulaşımın sorunsuz sağlanması için çalışma yaparken, araçlar ve araçlarda bulunanlar da kontrol ediliyor.

Trafik ekipleri, ulaşımın sorunsuz sağlanması için çalışma yaparken, araçlar ve araçlarda bulunanlar da kontrol ediliyor.

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