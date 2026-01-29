İlan ettiler ve tadı kaçırdılar... Fenerbahçe'nin gözdesine Tottenham çöktü!

Fenerbahçe, forvet operasyonu kapsamında Crystal Palace forması giyen Jean-Philippe Mateta'yı da yoklamıştı. Ancak istenen yanıtlar pek alınamadı! Zaten konuyla ilgili işler kötü giderken devreye bir de Tottenham girdi. İki kulübün şu anda 28 yaşındaki futbolcuyla ilgili pazarlık yaptığı öğrenildi.