İlan ettiler ve tadı kaçırdılar... Fenerbahçe'nin gözdesine Tottenham çöktü!
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

İlan ettiler ve tadı kaçırdılar... Fenerbahçe'nin gözdesine Tottenham çöktü!

Forvet arayan Fenerbahçe'nin adaylarından biri Crystal Palace forması giyen Jean-Philippe Mateta'ydı. Şu anda Tottenham oyuncu için pazarlık masasına oturdu.

Foto - İlan ettiler ve tadı kaçırdılar... Fenerbahçe'nin gözdesine Tottenham çöktü!

Fenerbahçe, forvet operasyonu kapsamında Crystal Palace forması giyen Jean-Philippe Mateta'yı da yoklamıştı. Ancak istenen yanıtlar pek alınamadı! Zaten konuyla ilgili işler kötü giderken devreye bir de Tottenham girdi. İki kulübün şu anda 28 yaşındaki futbolcuyla ilgili pazarlık yaptığı öğrenildi.

Foto - İlan ettiler ve tadı kaçırdılar... Fenerbahçe'nin gözdesine Tottenham çöktü!

Fransız futbolcunun Crystal Palace ile mukavelesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitecek. Kulübünün yeni kontrat tekliflerini geri çevirdi.

Foto - İlan ettiler ve tadı kaçırdılar... Fenerbahçe'nin gözdesine Tottenham çöktü!

Jean-Philippe Mateta ayrılmak istiyor. Şu andaki tahmini piyasa değeri 40 milyon euro civarında... Bu sezon Premier Lig'de 23 maça çıktı.

Foto - İlan ettiler ve tadı kaçırdılar... Fenerbahçe'nin gözdesine Tottenham çöktü!

1.92 boyundaki santrfor, 23 maçta 1.915 dakika görev yaptı. 8 gol kaydetti. Crystal Palace, Fransız futbolcuyu 2022'in Ocak ayında Mainz Kulübü'nden transfer etmişti. 11 milyon euro bonservis bedeli ödediler. Jean-Philippe Mateta'nın, Tottenham'a sıcak baktığı belirtildi. Şu anda kulüpler arasındaki pazarlıkların bitmesini bekliyor.

