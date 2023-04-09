İlaçlar artık fayda etmiyor mu? İşte, reflünün çözümü

Yaygın kullanımı ile refü hastalığı ya da tam ismiyle gastroözofageal reflü hastalığı, mide içindeki asit, gıda artıkları ve diğer içeriğin yemek borusuna geri gelmesi olarak tanımlandığını ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Murat Keskin, "Günümüzde en sık rastlanılan sindirim hastalıklarından olan reflü hastalığında, hastalar genellikle yemek borusunda yanma, ağza acı su ve gıda artıklarının geri gelmesi, göğüs ağrısı ve göğüste yanma, kuru öksürük, boğazda ağrı, ağız kokusu gibi semptomlardan şikayetçidir. Bu şikayetler bazen o kadar sık ve şiddetli olurlar ki hastaların hayat kaliteleri oldukça düşer.