İlaçlar artık fayda etmiyor mu? İşte, reflünün çözümü

Yapılan işlem ile oluşan ülser ve yara, iyileşirken bu bölgede skar etkisi ile kapağın sıkışmasına sebep olur. Yaklaşık 30 dakikalık bir işlem ile yıllardır süren reflü şikayetleri ve sürekli ilaç kullanımı son bulabilir. yüzde 85 başarısı olan bu yöntemde hasta, herhangi bir kesi ve ameliyat izi olmadan aynı gün hastaneden taburcu olmaktadır. Tedavilere yanıtsız veya mide ilaçlarına tabi reflü hastalığı olan kişilerin reflünün endoskopik tedavi yöntemlerine başvurması eski sağlığına kavuşmak için bir fırsat olabilir" diye konuştu.