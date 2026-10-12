Birinci sıradaki şehrimiz herkesi ters köşe yaptı! Kişi başına düşen cami sayısında o il ezber bozdu

Aktarılan verilere göre yaklaşık 378 bin 115 nüfusa sahip Kastamonu'da 2 bin 605 cami bulunuyor. Bu rakamlar üzerinden yapılan hesaplamada kentte yaklaşık her 145 kişiye bir cami düşüyor. Kastamonu'nun ardından Samsun, Konya, Ankara ve İstanbul'un kişi başına düşen cami sayıları karşılaştırıldı. Ancak bu hesaplamanın bir ilin ne kadar dindar olduğunu kesin biçimde gösteren bilimsel bir ölçüt olmadığı belirtiliyor.