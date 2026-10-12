Birinci sıradaki şehrimiz herkesi ters köşe yaptı! Kişi başına düşen cami sayısında o il ezber bozdu
TÜİK nüfus verileri ile cami sayıları karşılaştırılarak hazırlanan il bazlı raporda, toplam cami sayısında İstanbul ve Konya öne çıkarken kişi başına düşen ibadethane yoğunluğunda Kastamonu ilk sıraya yerleşti. Yaklaşık 378 bin nüfusa sahip Kastamonu'da her 145 kişiye bir cami düşerken; kenti Samsun, Konya, Ankara ve İstanbul izledi. Uzmanlar, bu sıralamanın dini inanç veya ibadet sıklığını doğrudan ölçen bilimsel bir ölçüt olmadığını, yalnızca nüfusa oranla cami yoğunluğunu gösterdiğini vurguladı.