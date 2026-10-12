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Birinci sıradaki şehrimiz herkesi ters köşe yaptı! Kişi başına düşen cami sayısında o il ezber bozdu

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Birinci sıradaki şehrimiz herkesi ters köşe yaptı! Kişi başına düşen cami sayısında o il ezber bozdu

TÜİK nüfus verileri ile cami sayıları karşılaştırılarak hazırlanan il bazlı raporda, toplam cami sayısında İstanbul ve Konya öne çıkarken kişi başına düşen ibadethane yoğunluğunda Kastamonu ilk sıraya yerleşti. Yaklaşık 378 bin nüfusa sahip Kastamonu'da her 145 kişiye bir cami düşerken; kenti Samsun, Konya, Ankara ve İstanbul izledi. Uzmanlar, bu sıralamanın dini inanç veya ibadet sıklığını doğrudan ölçen bilimsel bir ölçüt olmadığını, yalnızca nüfusa oranla cami yoğunluğunu gösterdiğini vurguladı.

#1
Foto - Birinci sıradaki şehrimiz herkesi ters köşe yaptı! Kişi başına düşen cami sayısında o il ezber bozdu

Türkiye'de dini yaşamın illere göre dağılımını incelemek amacıyla cami sayıları ile nüfus verileri karşılaştırıldı. TÜİK nüfus verileriyle ilişkilendirilen cami sayılarına göre hazırlanan listede, büyükşehirlerin toplam cami sayısında üst sıralarda bulunduğu görüldü. Ancak nüfusa oranla yapılan hesaplamada Kastamonu ilk sırada yer aldı. Söz konusu sıralama, dini inanç veya ibadet sıklığını doğrudan ölçmek yerine kişi başına düşen cami sayısını esas alıyor.

#2
Foto - Birinci sıradaki şehrimiz herkesi ters köşe yaptı! Kişi başına düşen cami sayısında o il ezber bozdu

Türkiye'de dini inanç ve ibadet alışkanlıkları bölgelere ve kişilere göre farklılık gösterebiliyor. Optimar Araştırma Şirketi'nin aktarılan araştırma sonucuna göre nüfusun yüzde 89,5'i kendisini Müslüman olarak tanımlıyor. İllere göre hazırlanan cami yoğunluğu listesinde ise toplam cami sayısı ile nüfus arasındaki oran dikkate alındı. İstanbul, Ankara ve Konya gibi büyükşehirler toplam cami sayısında öne çıkmasına rağmen kişi başına düşen cami sayısında Kastamonu ilk sırada gösterildi.

#3
Foto - Birinci sıradaki şehrimiz herkesi ters köşe yaptı! Kişi başına düşen cami sayısında o il ezber bozdu

Aktarılan verilere göre yaklaşık 378 bin 115 nüfusa sahip Kastamonu'da 2 bin 605 cami bulunuyor. Bu rakamlar üzerinden yapılan hesaplamada kentte yaklaşık her 145 kişiye bir cami düşüyor. Kastamonu'nun ardından Samsun, Konya, Ankara ve İstanbul'un kişi başına düşen cami sayıları karşılaştırıldı. Ancak bu hesaplamanın bir ilin ne kadar dindar olduğunu kesin biçimde gösteren bilimsel bir ölçüt olmadığı belirtiliyor.

#4
Foto - Birinci sıradaki şehrimiz herkesi ters köşe yaptı! Kişi başına düşen cami sayısında o il ezber bozdu

Paylaşılan nüfus ve cami sayılarına göre öne çıkan beş il şöyle sıralandı: 1. Kastamonu: 145 kişiye 1 cami – 2.605 cami 2. Samsun: 497 kişiye 1 cami – 2.751 cami 3. Konya: 705 kişiye 1 cami – 3.255 cami 4. Ankara: 1.807 kişiye 1 cami – 3.199 cami 5. İstanbul: 4.500 kişiye 1 cami – 3.555 cami

#5
Foto - Birinci sıradaki şehrimiz herkesi ters köşe yaptı! Kişi başına düşen cami sayısında o il ezber bozdu

TÜRKİYE'DE HANGİ İLDE KAÇ CAMİ VAR? Paylaşılan verilere göre Türkiye'nin farklı illerindeki cami sayıları şöyle: 1. İstanbul: 3.555 cami 2. Konya: 3.255 cami 3. Ankara: 3.199 cami 4. Samsun: 2.751 cami 5. Kastamonu: 2.605 cami

#6
Foto - Birinci sıradaki şehrimiz herkesi ters köşe yaptı! Kişi başına düşen cami sayısında o il ezber bozdu

6. Antalya: 2.306 cami 7. Ordu: 2.123 cami 8. Diyarbakır: 2.079 cami 9. Şanlıurfa: 2.107 cami 10. Trabzon: 2.069 cami

#7
Foto - Birinci sıradaki şehrimiz herkesi ters köşe yaptı! Kişi başına düşen cami sayısında o il ezber bozdu

11. İzmir: 1.920 cami 12. Bursa: 1.789 cami 13. Manisa: 1.762 cami 14. Balıkesir: 1.680 cami 15. Erzurum: 1.625 cami

#8
Foto - Birinci sıradaki şehrimiz herkesi ters köşe yaptı! Kişi başına düşen cami sayısında o il ezber bozdu

16. Giresun: 1.616 cami 17. Mersin: 1.589 cami 18. Zonguldak: 1.522 cami 19. Sivas: 1.375 cami 20. Van: 1.427 cami 21. Elazığ: 1.017 cami

#9
Foto - Birinci sıradaki şehrimiz herkesi ters köşe yaptı! Kişi başına düşen cami sayısında o il ezber bozdu

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