İlaç olarak kabul ediliyor! Bu gıdayı yediğinizde vücudunuzda...

Kalbi Korur Sarımsakta bulunan kükürt, damarlardaki nitrik asit üretimini uyarır, bu da damarları gevşetir, elastikiyetini artırır ve kanın daha iyi geçişine izin verir. European Journal of Clinical Nutrition tarafından yayınlanan bir araştırmaya göre, kan basıncında önemli bir düşüş sağlayan denekler 480 ila 960 mg sarımsak (bir diş yaklaşık 2 gram ağırlığındadır) almıştır. Bazı uzmanlar, gerektiğinde birkaç gün veya hafta boyunca aç karnına bir veya iki diş alınmasını önerir. Bazıları ise, sonucun anlamlı olması için dozu günde dört diş sarımsaktan daha az olmayacak şekilde artırmaktadır. Ancak uzmanlar, yüksek tansiyon durumunda asla herhangi bir ilacın yerine kullanılmaması gerektiği konusunda uyarıyorlar.