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Sağlık
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İlaç olarak kabul ediliyor! Bu gıdayı yediğinizde vücudunuzda...

2021-08-31 15:58:05
İlaç olarak kabul ediliyor! Bu gıdayı yediğinizde vücudunuzda...

Yüzyıllardır ilaç olarak kabul edilecek gıdalardan biri olan sarımsağın birbirinden etkileyici olan faydalarını sizler için derledik.

#1
Foto - Kalbi Korur Sarımsakta bulunan kükürt, damarlardaki nitrik asit üretimini uyarır, bu da damarları gevşetir, elastikiyetini artırır ve kanın daha iyi geçişine izin verir. European Journal of Clinical Nutrition tarafından yayınlanan bir araştırmaya göre, kan basıncında önemli bir düşüş sağlayan denekler 480 ila 960 mg sarımsak (bir diş yaklaşık 2 gram ağırlığındadır) almıştır. Bazı uzmanlar, gerektiğinde birkaç gün veya hafta boyunca aç karnına bir veya iki diş alınmasını önerir. Bazıları ise, sonucun anlamlı olması için dozu günde dört diş sarımsaktan daha az olmayacak şekilde artırmaktadır. Ancak uzmanlar, yüksek tansiyon durumunda asla herhangi bir ilacın yerine kullanılmaması gerektiği konusunda uyarıyorlar.

Kalbi Korur Sarımsakta bulunan kükürt, damarlardaki nitrik asit üretimini uyarır, bu da damarları gevşetir, elastikiyetini artırır ve kanın daha iyi geçişine izin verir. European Journal of Clinical Nutrition tarafından yayınlanan bir araştırmaya göre, kan basıncında önemli bir düşüş sağlayan denekler 480 ila 960 mg sarımsak (bir diş yaklaşık 2 gram ağırlığındadır) almıştır. Bazı uzmanlar, gerektiğinde birkaç gün veya hafta boyunca aç karnına bir veya iki diş alınmasını önerir. Bazıları ise, sonucun anlamlı olması için dozu günde dört diş sarımsaktan daha az olmayacak şekilde artırmaktadır. Ancak uzmanlar, yüksek tansiyon durumunda asla herhangi bir ilacın yerine kullanılmaması gerektiği konusunda uyarıyorlar.

#2
Foto - Antibiyotik Sarımsağın antibakteriyel aktivitesi allisin sayesindedir ve çeşitli zararlı bakterilere karşı oldukça iyi bir savunmacı olduğu bilinmektedir. Salmonella ve E.coli dahil vücuda zararlı birçok bakteriyi etkisiz gale getirir ve dişlerde oluşan plağon mikrobiyal florası üzerinde de olumlu etkileri olduğu bilinmektedir.

Antibiyotik Sarımsağın antibakteriyel aktivitesi allisin sayesindedir ve çeşitli zararlı bakterilere karşı oldukça iyi bir savunmacı olduğu bilinmektedir. Salmonella ve E.coli dahil vücuda zararlı birçok bakteriyi etkisiz gale getirir ve dişlerde oluşan plağon mikrobiyal florası üzerinde de olumlu etkileri olduğu bilinmektedir.

#3
Foto - Mantar Önleyici Sarımsağa duyarlı birçok mantar vardır. Sarımsak özleri, mantarların bazılarının tamamen yok olmasını sağlayabilir. Ekstreleri, böcek ilacı kadar etkilidir ve çok daha az zararlı olduğuna inanıldığından, tarım alanlarındaki haşereleri kontrol etmek için belirli yerlerde kullanılmaktadır.

Mantar Önleyici Sarımsağa duyarlı birçok mantar vardır. Sarımsak özleri, mantarların bazılarının tamamen yok olmasını sağlayabilir. Ekstreleri, böcek ilacı kadar etkilidir ve çok daha az zararlı olduğuna inanıldığından, tarım alanlarındaki haşereleri kontrol etmek için belirli yerlerde kullanılmaktadır.

#4
Foto - Antioksidan Amerikan Beslenme Derneği'nin Beslenme Dergisi'nde yayınlanan bir makalede, sarımsak özlerinin, dejeneratif hastalıkları önleyen antioksidanlar içerdiği bulunmuştur. Sarımsağın demans ve Alzheimer gibi yaşlanmaya bağlı rahatsızlıklar üzerinde olumlu etkileri olabilir. Bu durumda da, faydalarını fark etmek için önemli miktarda yemeniz gerekir.

Antioksidan Amerikan Beslenme Derneği'nin Beslenme Dergisi'nde yayınlanan bir makalede, sarımsak özlerinin, dejeneratif hastalıkları önleyen antioksidanlar içerdiği bulunmuştur. Sarımsağın demans ve Alzheimer gibi yaşlanmaya bağlı rahatsızlıklar üzerinde olumlu etkileri olabilir. Bu durumda da, faydalarını fark etmek için önemli miktarda yemeniz gerekir.

#5
Foto - Antivirüs Sarımsağın virüslere karşı etkisi daha az çalışılmıştır, ancak laboratuvar araştırmaları, grip virüsüne karşı bir miktar aktiviteye sahip olduğunu belirlemiştir. Soğuk algınlığını önlemede etkili olduğu yüzde 100 kanıtlanmamıştır. Örneğin 12 ay boyunca yürütülen bir araştırma, sarımsak tüketenlerin, plasebo alanlara göre yüzde 63 daha az soğuk algınlığına yakalandığını ve ayrıca hastalık günlerini yüzde 70 oranında azalttığını ortaya çıkarmıştır.

Antivirüs Sarımsağın virüslere karşı etkisi daha az çalışılmıştır, ancak laboratuvar araştırmaları, grip virüsüne karşı bir miktar aktiviteye sahip olduğunu belirlemiştir. Soğuk algınlığını önlemede etkili olduğu yüzde 100 kanıtlanmamıştır. Örneğin 12 ay boyunca yürütülen bir araştırma, sarımsak tüketenlerin, plasebo alanlara göre yüzde 63 daha az soğuk algınlığına yakalandığını ve ayrıca hastalık günlerini yüzde 70 oranında azalttığını ortaya çıkarmıştır.

#6
Foto - Kolesterol Düşürücü Kolesterolü düşürmek, sarımsak özlerini tüketmenin ana faydalarından biridir. Kolesterolde azalma ile sonuçlanan çalışmaların çoğunda günde yarım ile bir gram arasında sarımsak özü tüketmenin kötü kolesterolü düşürdüğü gözlemlendi. Düşürdüğü miktar, doza çok bağlı gibi görünüyor ve ne kadar çok sarımsak yerseniz kolesterol seviyesi o kadar düşüyor, ancak uzun vadede çalışmayı bıraktığı tespit edildi. Ve toz, öz, yağ veya tabletler halinde sarımsağın hangi biçiminin en etkili olduğu çok açık değildir. Bu nedenle, kolesterol seviyelerinde bir azalma içni sadece sarımsak alımına güvenmeniz önerilmez.

Kolesterol Düşürücü Kolesterolü düşürmek, sarımsak özlerini tüketmenin ana faydalarından biridir. Kolesterolde azalma ile sonuçlanan çalışmaların çoğunda günde yarım ile bir gram arasında sarımsak özü tüketmenin kötü kolesterolü düşürdüğü gözlemlendi. Düşürdüğü miktar, doza çok bağlı gibi görünüyor ve ne kadar çok sarımsak yerseniz kolesterol seviyesi o kadar düşüyor, ancak uzun vadede çalışmayı bıraktığı tespit edildi. Ve toz, öz, yağ veya tabletler halinde sarımsağın hangi biçiminin en etkili olduğu çok açık değildir. Bu nedenle, kolesterol seviyelerinde bir azalma içni sadece sarımsak alımına güvenmeniz önerilmez.

#7
Foto - Antitoksik Yüksek dozlarda sarımsaktaki sülfoksitler, ağır metal toksisitesine karşı bir bariyer oluşturur. Bu bağlamda, sarımsağın kandaki kurşun seviyelerini yüzde 19 oranında azaltmaya yardımcı olduğu tespit edilen bir araştırma da dahil olmak üzere araştırmalar yapılmıştır. Ayrıca baş ağrısı ve yüksek tansiyon gibi metal zehirlenmesi semptomlarını önlediği veya azalttığı da doğrulanmıştır.

Antitoksik Yüksek dozlarda sarımsaktaki sülfoksitler, ağır metal toksisitesine karşı bir bariyer oluşturur. Bu bağlamda, sarımsağın kandaki kurşun seviyelerini yüzde 19 oranında azaltmaya yardımcı olduğu tespit edilen bir araştırma da dahil olmak üzere araştırmalar yapılmıştır. Ayrıca baş ağrısı ve yüksek tansiyon gibi metal zehirlenmesi semptomlarını önlediği veya azalttığı da doğrulanmıştır.

#8
Foto - Erken Doğum Riskini Azaltır Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü Epidemiyoloji Anabilim Dalı tarafından yürütülen araştırmalar, sarımsak tüketiminin, hamilelik sırasında mikrobiyal enfeksiyonları uzak tuttuğu için erken doğum riskini azalttığını göstermiştir. Sarımsakları saklamanın en iyi yolu serin, kuru ve havalandırılmış bir yerdedir ve mümkünse yumuşamasını önlemek için bütün olarak saklanmalıdır.

Erken Doğum Riskini Azaltır Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü Epidemiyoloji Anabilim Dalı tarafından yürütülen araştırmalar, sarımsak tüketiminin, hamilelik sırasında mikrobiyal enfeksiyonları uzak tuttuğu için erken doğum riskini azalttığını göstermiştir. Sarımsakları saklamanın en iyi yolu serin, kuru ve havalandırılmış bir yerdedir ve mümkünse yumuşamasını önlemek için bütün olarak saklanmalıdır.

#9
Foto - Eklem Ağrılarına Karşı Etkilidir Sarımsak, yüksek selenyum ve kükürt içeriği sayesinde artrit veya herhangi bir eklem ağrısı çekenler için faydalıdır. Ertesi gün içmek için kendinize limonlu sarımsaklı bir içecek hazırlayabilirsiniz. Bunu yapmak için bir sarımsağı ezmeniz ve limon suyuyla karıştırmanız yeterlidir. Aç karnına alın.

Eklem Ağrılarına Karşı Etkilidir Sarımsak, yüksek selenyum ve kükürt içeriği sayesinde artrit veya herhangi bir eklem ağrısı çekenler için faydalıdır. Ertesi gün içmek için kendinize limonlu sarımsaklı bir içecek hazırlayabilirsiniz. Bunu yapmak için bir sarımsağı ezmeniz ve limon suyuyla karıştırmanız yeterlidir. Aç karnına alın.

#10
Foto - Bağışıklık Sistemini Güçlendirir Tariflerinize sarımsak eklemek, enfeksiyon önleyici, mantar önleyici ve bakteri önleyici olduğu için bağışıklık için çok faydalıdır. Sentetik antibiyotiklerin aksine bakteri, virüs ve mantarlar sarımsaklara karşı direnç göstermezler.

Bağışıklık Sistemini Güçlendirir Tariflerinize sarımsak eklemek, enfeksiyon önleyici, mantar önleyici ve bakteri önleyici olduğu için bağışıklık için çok faydalıdır. Sentetik antibiyotiklerin aksine bakteri, virüs ve mantarlar sarımsaklara karşı direnç göstermezler.

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