İlaç gibi geliyor! Bağırsakları, boşaltıp temizleyecek doğal karışım! 5 Mucize malzeme ile bağırsak temizliği

Hearty Soul, kolonun detoksifiye edilmesi ve genel sağlığı geliştirmeye yardımcı olabilecek bir kolon temizleyici üretti. Vücudun iyileşmesine yardımcı olur ve vücudun toksinleri atması için ihtiyaç duyduğu lifi, besinleri ve vitaminleri içeren 4 bileşenli bir elma-bal karışımıdır. İlaç gibi gelen, 5 Mucize malzeme ile bağırsak temizliği! Kolon temizleyici İçin Malzemeler! 1-1 elma, 2-1 yemek kaşığı keten tohumu, 3-1 yemek kaşığı Chia tohumu, 4-1 yemek kaşığı bal ve 5-1 bardak su. Hazırlanışı Ve Kullanışı: Tüm malzemeleri karıştırın ve chia tohumları genişlemeye başlayana kadar bekleyin. Bu temizleyiciyi tercihen aç karnına içip toksik atıklardan kurtulun. Elma, bağırsak hareketlerini uyaran, çözünen ve çözünmeyen lifleri içerir. Keten tohumunda lif, antioksidan ve Omega-3 yağ asitleri bulunur. Bağırsakta besin emilimini arttırır, kalp sağlığına faydalıdır ve kolon kanseri ile savaşır. Chia lif, Omega-3 yağ asitleri, vitaminler içerir ve kalp sağlığını iyileştirir. Sağlıklı bir sindirim sistemini destekler. Bal antibakteriyel, antifungal, antiviral ve antiseptik özelliklere sahiptir ve kolon kanserine karşı koruma sağlar. Aksi durumda uzman hekime başvurunuz.