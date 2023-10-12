İl değiştirmek hiç bu kadar kolay olmamıştı! İşte nasıl olduğunun cevabı

Coğrafi konum ve sosyal yapı itibariyle iç içe bir yaşam süren Yozgat’ın Yerköy ve Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesi ile Köseli beldesini dağlar, ovalar değil yol ve caddeler ayırıyor. İki ilçe ve bir belde merkezi hem şehirleşme yönünden hem de sosyal, ekonomik ve kültürel yönden tamamen birleşmiş durumda bulunuyor. Farklı illere bağlı oldukları halde iç içe yaşanılan iki ilçe ve bir beldede zaman zaman ilginç görüntüler de meydana geliyor. Evleri karşı karşıya olup illeri farklı olan komşular, birbirlerini Yozgat’ın ya da Kırşehir’in alan kodunu çevirerek arayabiliyor. Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde ikamet edip iş yeri Yozgat’ın Yerköy ilçesinde olan bir kişi, 5 dakikada iş yerine gidebiliyor. İki ilçenin kaymakamlık binalarının arası ise sadece 10 dakika sürüyor. Çiçekdağı halkı çoğu zaman alışverişlerini Yerköy ilçesinden yaparken, Yerköylü vatandaşlar da bazı ihtiyaçlarını Çiçekdağı’na giderek kolaylıkla karşılayabiliyor. Bu karmaşık yapıyı ortadan kaldırmak adına konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a fotoğraflarla birlikte mektup yazdığını ifade eden Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesi ve Köseli beldesi ile Yozgat’ın Yerköy ilçesinin tek merkezde birleşmesi fikrini kendilerine ilettiğini söyledi. İki ilçe ve belde halkı da birleşme konusunda Yerköy Belediye Başkanı Yılmaz ile hemfikir olduklarını belirtti.