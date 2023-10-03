  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Birileri işte bu yüzden rahatsız! Bir dönem terörün cirit attığı yerde muhteşem anlar

Bu sakız, bildiğiniz sakızlardan değil! Ender Saraç, faydalarını saya saya bitiremedi! Vay vay vay

Tokluk hissini artırıyor, iştahı bıçak gibi kesiyor! Bundan bir bardak için, şaşkına döneceksiniz! Çatır çatır bunu yapıyor

Cem Küçük’ü hiç böyle görmediniz! Resmen şaşkına döneceksiniz

Varis çoraplarından çıkanlar hayrete düşürdü! Tamı tamına 7.5 milyon TL değerinde

Ayşenur Arslan’la ilgili flaş gelişme! Bakalım şimdi ne halt edeceksin nursuz kadın

Vatandaşlardan Tarım Kredi Kooperatifine sitem: Kanayan yaramıza merhem olmasını isterdik

Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Moldova’ya gaz ihraç ediyoruz Türkiye doğal gaz ticaret merkezi olma hedefinde

Emekli maaşlarıyla ilgili kritik detay! Bunu yapan 6 yıl maaş alamayacak

Türkiye’den teklif aldılar! Gelin size ANKA SİHA verelim
Yaşam
4
İklim değişikliği deniz canlılarını böyle etkiledi

2023-10-03 12:12:01
İklim değişikliği deniz canlılarını böyle etkiledi

İklim değişikliği tüm dünyanın ortak sorunu haline geldi. Denizlerdeki ısınma canlıların yaşam alanlarının değişmesine yol açıyor. Prof. Dr. Deniz Şirin konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

#1
Foto - İklim değişikliği deniz canlılarını böyle etkiledi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Şirin, sıcaklık artışına bağlı olarak bazı deniz canlılarının yaşam alanlarında değişimlerin yaşandığını söyledi.

#2
Foto - İklim değişikliği deniz canlılarını böyle etkiledi

Şirin yaptığı açıklamada, iklim değişikliğinin denizdeki canlıları da olumsuz etkilediğini belirtti. Deniz suyu sıcaklıklarının son 100 yılda Akdeniz'de yaklaşık 1,5 derece, Karadeniz'de ise 0,5 derece arttığını ifade eden Şirin, su sıcaklıklarındaki değişimin deniz ekosisteminin bozulmasına ve canlı türlerinin farklı derecelerde etkilenmesine neden olduğunu vurguladı. Bazı balık türlerinin dağılım ve yaşam döngülerinin değiştiğini, hastalıklara karşı daha duyarlı hale geldiklerini anlatan Şirin, şöyle devam etti: "Türk Deniz Araştırmaları Vakfının İklim Değişikliği ve Denizler Raporu oldukça çarpıcı örnekler içeriyor. Bu raporda Akdeniz'de yaşayan, Karadeniz ve Marmara'da 20 yıl önce nadir görülen sardalya, kupes ve sarpa gibi türlerin sıkça görülmeye başlanması deniz suyu sıcaklığının artışıyla ilişkilendirilmektedir. Başka bir balık türü olan gün balığının Akdeniz'in güneyinden Marmara Denizi'ne çıkması da küresel ısınmanın etkileriyle açıklanmaktadır. Balık türlerinin yanı sıra omurgasız canlılardan olan bir deniz kestanesi türünün de Kuzey Ege ve Marmara Denizi'nde yoğun olarak görülmeye başlanması yine küresel iklim değişikliğine bağlı faunal değişime işaret etmektedir."

#3
Foto - İklim değişikliği deniz canlılarını böyle etkiledi

Şirin, Akdeniz'de yaşamaya uygun olan türlerin deniz suyunun ısınmasıyla gitgide Kuzey Ege, Marmara ve hatta Karadeniz'e kadar yayılmaya başladıklarına dikkati çekti. Denizlerde sıcaklık artışının alg patlamalarına da neden olduğunu aktaran Şirin, bu durumdan birçok canlının etkilendiğini dile getirerek şunları kaydetti: "Alg patlamaları, azot veya fosfor gibi maddelerin su sistemine girerek aşırı alg büyümesine sebep olması nedeniyle oluşur. Bu patlamalar, güneş ışığının diğer canlılara ulaşmasını engelleyebilir, ayrıca sudaki oksijen seviyesinin azalmasına ve suda organik moleküllerin birikimi ile zararlı etkilere yol açabilir. Bu durum su kaynağındaki tüm ekosistemi etkileyebilir. Buna bağlı olarak da balık ölümleri veya su kaynaklarının kesilmesine neden olabilir."

Bir destek de İran'dan geldi
Dünya

Bir destek de İran'dan geldi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kanani yaptığı açıklamada, Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu kabul etti...
Yanındaki o mu? Sosyal medyayı karıştıran şarlatan Oktar fotosu
Sosyal Medya

Yanındaki o mu? Sosyal medyayı karıştıran şarlatan Oktar fotosu

Suç örgütü kurmak suçundan cezaevine gönderilen Adnan Oktar'ın yanında otururken fotoğrafı ortaya çıkan Ahu Tuğba, herkesi şaşırttı. Adnan O..
Avrupa, Zelenskiy'i yine sattı!
Dünya

Avrupa, Zelenskiy'i yine sattı!

Avrupa ülkelerinin Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'yı yalnız bırakması dikkatlerden kaçmıyor. Son olarak İngiltere Başbakanı Sunak, Ukr..
Petrol emareleri üzerine bölgeye gidildi! Hemen sondaj yapılacak, müjde her an gelebilir

Petrol emareleri üzerine bölgeye gidildi! Hemen sondaj yapılacak, müjde her an gelebilir
Polis memuru şehit oldu
Gündem

Polis memuru şehit oldu

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Ertuğrul Kırık, şehit oldu.
Kadınlara seferberlik çıktı

Kadınlara seferberlik çıktı
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23