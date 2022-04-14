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İkinci Kadir Şeker olayında istenen ceza belli oldu

2022-04-14 18:19:53
İkinci Kadir Şeker olayında istenen ceza belli oldu

Eskişehir'de karısını bıçaklama girişiminde bulunan Afganistan uyruklu şahsı ayırmaya çalışırken bıçaklayan Tolga Daşkıran hakkında istenen ceza belli oldu.

#1
Foto - Olay, Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde gerçekleşti. Afganistan uyruklu Abdulkadir A. (62) ile eşi Shahnaz N. (47) ve kızı Nasım Gol A. (32) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Olay, Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde gerçekleşti. Afganistan uyruklu Abdulkadir A. (62) ile eşi Shahnaz N. (47) ve kızı Nasım Gol A. (32) arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

#2
Foto - Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle Abdulkadir A. Üzerinde taşıdığı bıçakla eşini ve kızını yaraladı. Yoldan geçerken olayı gören Tolga Daşkıran (19) ve arkadaşları ise kavgayı ayırmak için ailenin yanına gitti.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle Abdulkadir A. Üzerinde taşıdığı bıçakla eşini ve kızını yaraladı. Yoldan geçerken olayı gören Tolga Daşkıran (19) ve arkadaşları ise kavgayı ayırmak için ailenin yanına gitti.

#3
Foto - Çıkan arbedede Daşkıran, bıçakla Abdulkadir A.'yı yaraladı. Arkadaşı Tolga Daşkıran'a yardım etmek için olaya müdahale eden Hüseyin Şahin ise arbedede bıçakla ayağından yaralandı.

Çıkan arbedede Daşkıran, bıçakla Abdulkadir A.'yı yaraladı. Arkadaşı Tolga Daşkıran'a yardım etmek için olaya müdahale eden Hüseyin Şahin ise arbedede bıçakla ayağından yaralandı.

#4
Foto - Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan Shahnaz N. ve Abdulkadir A. ile kızları Nasım Gol A. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Polis ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alınan Tolga Daşkıran, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilmişti. Burada çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanan Daşkıran cezaevine gönderilmişti. Tolga Daşkıran, avukatının itirazı üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Şüpheli Abdulkadir A. ise 6 gün sonra tedavisinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan Shahnaz N. ve Abdulkadir A. ile kızları Nasım Gol A. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Polis ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alınan Tolga Daşkıran, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilmişti. Burada çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanan Daşkıran cezaevine gönderilmişti. Tolga Daşkıran, avukatının itirazı üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Şüpheli Abdulkadir A. ise 6 gün sonra tedavisinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

#5
Foto - Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanık Abdulkadir A. ve tutuksuz yargılanan Tolga Daşkıran hakkında hazırlanan iddianame 4. Ağır Ceza Mahkemesinde kabul edildi. İddianamede sanık Abdulkadir A. hakkında, kızı Nasım Gol A'yı ve kavga esnasında kendisini engellemeye çalışan Hüseyin Şahin'i bıçakla kasten yaralamaktan 8 aydan 2 yıla kadar, eşi Shahnaz N'ye yönelik ‘kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanık Abdulkadir A. ve tutuksuz yargılanan Tolga Daşkıran hakkında hazırlanan iddianame 4. Ağır Ceza Mahkemesinde kabul edildi. İddianamede sanık Abdulkadir A. hakkında, kızı Nasım Gol A'yı ve kavga esnasında kendisini engellemeye çalışan Hüseyin Şahin'i bıçakla kasten yaralamaktan 8 aydan 2 yıla kadar, eşi Shahnaz N'ye yönelik ‘kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

#6
Foto - İddianamede, eşini ve kızını bıçaklayan Abdulkadir A'ya engel olmaya çalışan Tolga Daşkıran'ın arbede esnasında sanık Abdulkadir A.'yı bıçaklaması ‘meşru savunma' çerçevesinde değerlendirildi. Daşkıran hakkında yaralama suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede, eşini ve kızını bıçaklayan Abdulkadir A'ya engel olmaya çalışan Tolga Daşkıran'ın arbede esnasında sanık Abdulkadir A.'yı bıçaklaması ‘meşru savunma' çerçevesinde değerlendirildi. Daşkıran hakkında yaralama suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

#7
Foto - Soruşturma k çerçevesinde ifadesi alınan Nasım Gol A. babasından şikâyetçi olmadığını belirterek, “Tramvaydan indiğimizde babam Abdulkadir'i gördük. Cebinden bıçak çıkararak anneme saldırdı. Aralarında herhangi bir tartışma olmadı. Annem kolundan bıçaklanması üzerine yere düştü. Yerde de babam, annemi darp etmeye devam etti. Ben araya girdiğinde babam elindeki bıçakla beni de sol omzundan yaraladı” ifadelerini kullandı. Hastanede hayati tehlikeyi atlatan ve tedavisinin ardından taburcu edilen Shahnaz N., soruşturma aşamasındaki ifadesinde eşinden şikâyetçi olduğunu söyledi. Tolga Daşkıran'ın kendisini ölümden kurtardığını anlatan Shahnaz N., “Kızımızın evlenmesi konusunda tartışma yaşadık. Bu tartışma sonrasında gelinim ile kızımın evine gittik. Dönüşte tramvaydan indiğimiz sırada eşim elinde bıçakla yanımıza geldi. Daha sonra elindeki bıçağı belime sapladı. Etraftakiler eşimi tutmaya çalıştı. Ancak ellerinden kurtularak tekrar bana bıçakla saldırdı ve karın bölgemden bıçağı sapladı. Etraftakiler eşimi tuttu. Şayet tutmasalardı eşim beni öldürecekti. Kan kaybetmem sebebiyle yere yığıldım ve diğer olayları tam olarak hatırlamıyorum. Kendisinden şikayetçiyim” dedi.

Soruşturma k çerçevesinde ifadesi alınan Nasım Gol A. babasından şikâyetçi olmadığını belirterek, “Tramvaydan indiğimizde babam Abdulkadir'i gördük. Cebinden bıçak çıkararak anneme saldırdı. Aralarında herhangi bir tartışma olmadı. Annem kolundan bıçaklanması üzerine yere düştü. Yerde de babam, annemi darp etmeye devam etti. Ben araya girdiğinde babam elindeki bıçakla beni de sol omzundan yaraladı” ifadelerini kullandı. Hastanede hayati tehlikeyi atlatan ve tedavisinin ardından taburcu edilen Shahnaz N., soruşturma aşamasındaki ifadesinde eşinden şikâyetçi olduğunu söyledi. Tolga Daşkıran'ın kendisini ölümden kurtardığını anlatan Shahnaz N., “Kızımızın evlenmesi konusunda tartışma yaşadık. Bu tartışma sonrasında gelinim ile kızımın evine gittik. Dönüşte tramvaydan indiğimiz sırada eşim elinde bıçakla yanımıza geldi. Daha sonra elindeki bıçağı belime sapladı. Etraftakiler eşimi tutmaya çalıştı. Ancak ellerinden kurtularak tekrar bana bıçakla saldırdı ve karın bölgemden bıçağı sapladı. Etraftakiler eşimi tuttu. Şayet tutmasalardı eşim beni öldürecekti. Kan kaybetmem sebebiyle yere yığıldım ve diğer olayları tam olarak hatırlamıyorum. Kendisinden şikayetçiyim” dedi.

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