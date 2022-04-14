İkinci Kadir Şeker olayında istenen ceza belli oldu

Soruşturma k çerçevesinde ifadesi alınan Nasım Gol A. babasından şikâyetçi olmadığını belirterek, “Tramvaydan indiğimizde babam Abdulkadir'i gördük. Cebinden bıçak çıkararak anneme saldırdı. Aralarında herhangi bir tartışma olmadı. Annem kolundan bıçaklanması üzerine yere düştü. Yerde de babam, annemi darp etmeye devam etti. Ben araya girdiğinde babam elindeki bıçakla beni de sol omzundan yaraladı” ifadelerini kullandı. Hastanede hayati tehlikeyi atlatan ve tedavisinin ardından taburcu edilen Shahnaz N., soruşturma aşamasındaki ifadesinde eşinden şikâyetçi olduğunu söyledi. Tolga Daşkıran'ın kendisini ölümden kurtardığını anlatan Shahnaz N., “Kızımızın evlenmesi konusunda tartışma yaşadık. Bu tartışma sonrasında gelinim ile kızımın evine gittik. Dönüşte tramvaydan indiğimiz sırada eşim elinde bıçakla yanımıza geldi. Daha sonra elindeki bıçağı belime sapladı. Etraftakiler eşimi tutmaya çalıştı. Ancak ellerinden kurtularak tekrar bana bıçakla saldırdı ve karın bölgemden bıçağı sapladı. Etraftakiler eşimi tuttu. Şayet tutmasalardı eşim beni öldürecekti. Kan kaybetmem sebebiyle yere yığıldım ve diğer olayları tam olarak hatırlamıyorum. Kendisinden şikayetçiyim” dedi.