İki yeni bakan Yunanistan'ı korkuttu! Büyük paniğe kapıldılar

TSK Üstün Hizmet Madalyası ve TSK Şeref Madalyasına sahip olan Org. Yaşar GÜLER, bazı ülkeler tarafından da çeşitli madalyalar ile taltif edildi. Demet Güler ile evli olan Orgeneral Yaşar Güler bir çocuk ve iki torun sahibidir.