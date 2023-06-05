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Dünya
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İki yeni bakan Yunanistan'ı korkuttu! Büyük paniğe kapıldılar

2023-06-05 09:21:43
İki yeni bakan Yunanistan'ı korkuttu! Büyük paniğe kapıldılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nın kabinesini açıkladı. Kabinede yer alan iki bakan Yunanistan'ı korkuttu.

#1
Foto - İki yeni bakan Yunanistan'ı korkuttu! Büyük paniğe kapıldılar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde bir basın toplantısı düzenleyerek, Türkiye Yüzyılı'nın cumhurbaşkanı yardımcısını ve kabinesini açıkladı.

#2
Foto - İki yeni bakan Yunanistan'ı korkuttu! Büyük paniğe kapıldılar

Erdoğan, göreve başlama törenine katılan liderler onuruna Çankaya Köşkü'nde yemek verdi.

#3
Foto - İki yeni bakan Yunanistan'ı korkuttu! Büyük paniğe kapıldılar

Demokrasinin gücüne güç katan bir seçim sürecinin tamamlandığını belirten Erdoğan, ülke tarihinde pek çok ilke sahne olan seçimlerin Türkiye'ye ve Türk milletine hayırlı olması dileğinde bulundu.

#4
Foto - İki yeni bakan Yunanistan'ı korkuttu! Büyük paniğe kapıldılar

Yeni kabine dünyanın da gündemindeydi. Uluslararası haber ajansları, Türkiye'de yaşanan gelişmeleri anbean takip etti. Bu yakın takibin sahibi isimlerden biri ise Yunanistan oldu.

#5
Foto - İki yeni bakan Yunanistan'ı korkuttu! Büyük paniğe kapıldılar

Yunanistan merak ettiği isimler ise yeni Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan oldu. Yunan gazetesi Kathimerini yeni bakanların listesine haberlerinde yer verdi.

#6
Foto - İki yeni bakan Yunanistan'ı korkuttu! Büyük paniğe kapıldılar

Diğer bir Yunan gazetesi Proto Thema ise eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın artık görevde olmadığını ifade etti.

#7
Foto - İki yeni bakan Yunanistan'ı korkuttu! Büyük paniğe kapıldılar

Gazete, iki ismin de Türk-Yunan ilişkilerinde sert bir duruştan yana olduğunu ifade etti.

#8
Foto - İki yeni bakan Yunanistan'ı korkuttu! Büyük paniğe kapıldılar

Haberin devamında ise Yunanistan'ın eski ve ileride tekrar göreve gelmesi beklenen başbakanı Kiryakos Miçotakis'in yeniden seçilmesi durumunda Türkiye'deki yeni kabine ile ilişkilerin iyiye gideceğinin umulduğuna yönelik beklentilerin olduğu belirtildi.

#9
Foto - İki yeni bakan Yunanistan'ı korkuttu! Büyük paniğe kapıldılar

Yunan haber ajansı Ant1news da Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına yer vererek yeni kabinede yer alan isimleri sıraladı.

#10
Foto - İki yeni bakan Yunanistan'ı korkuttu! Büyük paniğe kapıldılar

Hakan Fidan kimdir? 28 Mayıs'ta ikinci turu yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından kurulan kabinede, Dışişleri Bakanı olan Fidan, 1968'de Ankara Hamamönü'nde doğdu. Kara Kuvvetleri Muhabere Okulu ve Kara Kuvvetleri Dil Okulu'ndan mezun olan Fidan, akademik tahsilinin büyük kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) görevi esnasında yaptı.

#11
Foto - İki yeni bakan Yunanistan'ı korkuttu! Büyük paniğe kapıldılar

Fidan, yurt dışı NATO görevi esnasında Maryland Üniversitesi, University of College'dan Siyaset ve Yönetim Bilimi alanında lisans dereceleri; ardından Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden yüksek lisans ve doktora dereceleri aldı.

#12
Foto - İki yeni bakan Yunanistan'ı korkuttu! Büyük paniğe kapıldılar

TSK'daki hizmetini müteakip akademik hayata yoğunlaşan Fidan, Hacettepe ve Bilkent üniversitelerinde uluslararası ilişkiler alanında dersler verdi. Fidan, devlet kademelerinde dış politika ve güvenlik alanlarında kritik görevlerde bulundu.

#13
Foto - İki yeni bakan Yunanistan'ı korkuttu! Büyük paniğe kapıldılar

TİKA, Başbakanlık dış politika ve güvenlik konularından sorumlu Müsteşar Yardımcılığı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği, Başbakan Özel Temsilciliği, MİT Müsteşar Yardımcılığı, MİT Başkanı ve Cumhurbaşkanı Özel Temsilciliği görevlerinde bulunan Fidan, 27 Mayıs 2010'dan bu yana 13 yıldır MİT Başkanlığı görevini yürütüyor.

#14
Foto - İki yeni bakan Yunanistan'ı korkuttu! Büyük paniğe kapıldılar

Yaşar Güler kimdir? Yeni Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler kimdir sorusu gündemdeki en çok araştırılan konuların başında yerini aldı. Güler, 1954 yılında Ardahan'da dünyaya geldi. Teğmen rütbesiyle 1974 yılında Kara Harp Okulundan, 1975 yılında Muhabere Okulundan mezun oldu. .

#15
Foto - İki yeni bakan Yunanistan'ı korkuttu! Büyük paniğe kapıldılar

1975-1984 yıllarında çeşitli birliklerde Muhabere Takım ve Bölük Komutanlığı görevlerinde bulunan Orgeneral Güler; 1986 yılında Kara Harp Akademisinden, 1988 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun oldu.

#16
Foto - İki yeni bakan Yunanistan'ı korkuttu! Büyük paniğe kapıldılar

Kurmay subay olarak; 1986-1988 yılları arasında Yurt İçi Bölge Komutanlığında Harekât Başkanlığı, 1988-1991 yıllarında Kara Kuvvetleri Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığında Plan Subaylığı, 1991-1992 yılları arasında 12'nci Piyade Tümen Harekât ve Eğitim Şube Müdürlüğü, 1992-1994 yılları arasında Silopi'de İç Güvenlik Tabur Komutanlığı, 1994-1995 yılları arasında Bosna-Hersek Türk Tugay Komutan Yardımcılığı, 1995-1997 yılları arasında Başbakanlık Askerî Başdanışmanlığı Proje Subaylığı, 1997-1999 yılları arasında Napoli/İtalya'da konuşlu NATO Güney Bölge Komutanlığı Muhabere Başkan Yardımcılığı, 1999-2000 yılları arasında Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkez Komutanlığı, 2000-2001 yılları arasında Gnkur. Tatbikatlar Şube Müdürlüğü görevlerini yürütmüş, 2001 yılında Tuğgeneralliğe terfi etti.

#17
Foto - İki yeni bakan Yunanistan'ı korkuttu! Büyük paniğe kapıldılar

Tuğgeneral rütbesiyle; 2001-2003 yılları arasında 10'uncu Piyade Tugay Komutanlığı, 2003-2005 yılları arasında Gnkur. MEBS Plan Koordinasyon Daire Başkanlığı görevlerini yürütmüş, 2005 tarihinde Tümgeneralliğe terfi etti. Tümgeneral rütbesiyle; 2005-2007 yılları arasında MEBS Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı, 2007-2009 yılları arasında Gnkur. Eğitim Daire Başkanlığı görevlerinde bulunmuş ve 2009 yılında Korgeneralliğe terfi etti.

#18
Foto - İki yeni bakan Yunanistan'ı korkuttu! Büyük paniğe kapıldılar

Korgeneral rütbesiyle; 2009-2010 yılları arasında Harita Genel Komutanlığı, 2010-2011 yılları arasında 4'üncü Kolordu Komutanlığı, 2011-2013 yılları arasında Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı görevlerinde bulunmuş ve 2013 Yüksek Askerî Şura Kararları ile Orgeneralliğe terfi ederek 2013-2016 yılları arasında Genelkurmay II nci Başkanlığı, 2016-2017 yıllarında Jandarma Genel Komutanlığı, 2017-2018 yıllarında Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevlerini yürütmüş olan Orgeneral Yaşar GÜLER Cumhurbaşkanlığının 09 Temmuz 2018 tarihli kararnamesiyle Genelkurmay Başkanlığı görevine atandı.

#19
Foto - İki yeni bakan Yunanistan'ı korkuttu! Büyük paniğe kapıldılar

TSK Üstün Hizmet Madalyası ve TSK Şeref Madalyasına sahip olan Org. Yaşar GÜLER, bazı ülkeler tarafından da çeşitli madalyalar ile taltif edildi. Demet Güler ile evli olan Orgeneral Yaşar Güler bir çocuk ve iki torun sahibidir.

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