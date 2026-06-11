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#1
Foto - ABD Başkanı Trump'tan olay sözler! Yine gündeme oturdu bu açıklamasıyla: 'Enflasyonu seviyorum

ABD Başkanı Donald Trump, enflasyon oranının son üç yılın en yüksek seviyesine yükseldiği dönemde "enflasyonu sevdiğini" söyledi.

#2
Foto - ABD Başkanı Trump'tan olay sözler! Yine gündeme oturdu bu açıklamasıyla: 'Enflasyonu seviyorum

Fox News'ün haberine göre Trump, basın mensuplarının, enflasyonun mayısta yükselerek 2023 başından bu yana en yüksek seviyeye çıktığını gösteren ekonomik verilere ilişkin sorusuna yanıt verdi.

#3
Foto - ABD Başkanı Trump'tan olay sözler! Yine gündeme oturdu bu açıklamasıyla: 'Enflasyonu seviyorum

Resmi rakamları olumlu bulduğunu belirten Trump, "Rakamlar harikaydı. En çok neyi seviyorum biliyor musunuz? Enflasyonu seviyorum. Çünkü bu savaş biter bitmez düşecek." dedi.

#4
Foto - ABD Başkanı Trump'tan olay sözler! Yine gündeme oturdu bu açıklamasıyla: 'Enflasyonu seviyorum

Trump'ın açıklaması Demokrat Partiden tepki çekti.

#5
Foto - ABD Başkanı Trump'tan olay sözler! Yine gündeme oturdu bu açıklamasıyla: 'Enflasyonu seviyorum

Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer ve Senatör Elizabeth Warren, Trump'ı artan yaşam maliyetlerine duyarsız olmakla eleştirdi.

#6
Foto - ABD Başkanı Trump'tan olay sözler! Yine gündeme oturdu bu açıklamasıyla: 'Enflasyonu seviyorum

Trump, daha sonra The New York Post'a yaptığı açıklamada, sözlerinin bağlamından koparıldığını savunarak aslında enflasyonun beklenenden daha düşük olmasını kastettiğini ve savaş sona erdiğinde fiyatların düşeceğini söyledi.

#7
Foto - ABD Başkanı Trump'tan olay sözler! Yine gündeme oturdu bu açıklamasıyla: 'Enflasyonu seviyorum

ABD'de dün açıklanan veriler ülkede yıllık enflasyonun, enerji maliyetlerindeki artışın etkisiyle mayısta hız kazandığını ortaya koydu.

#8
Foto - ABD Başkanı Trump'tan olay sözler! Yine gündeme oturdu bu açıklamasıyla: 'Enflasyonu seviyorum

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 4,2 ile beklentilere paralel arttı. Yıllık enflasyon Nisan 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

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