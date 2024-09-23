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İki çocuk 195 bin TL değerinde telefon çaldı

2024-09-23 11:01:10
İki çocuk 195 bin TL değerinde telefon çaldı

Bursa'da bir mağazaya giren 12 ve 13 yaşındaki iki çocuk 195 bin lira değerinde cep telefonu çaldı.

#1
Foto - İki çocuk 195 bin TL değerinde telefon çaldı

Bursa'da girdikleri mağazadan 195 bin lira değerindeki 3 cep telefonu çalıp, kaçan 3 şüpheliden Y.K. (13) ile H.F. (12) yakalandı.

#2
Foto - İki çocuk 195 bin TL değerinde telefon çaldı

Osmangazi ilçesindeki bir telefon mağazasına 20 Eylül’de saat 17.30 sıralarında gelen 3 çocuk, 195 bin lira değerindeki 3 cep telefonu 35 saniye içerisinde çalıp, kaçtı. 2 şüphelinin hırsızlığı gerçekleştirdiği, 1 şüphelinin de etrafta gözlem yaptığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

#3
Foto - İki çocuk 195 bin TL değerinde telefon çaldı

Mağaza sorumlusunun ihbarı sonrası adrese gelen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışması başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Amirliği ekipleri, inceledikleri güvenlik kamera görüntülerinden tespit ettikleri şüphelilerden Y.K. ile H.F.'yi çaldıkları 3 cep telefonu ile yakaladı. Cep telefonları mağazaya teslim edilirken, 2 şüpheli Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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