2023-03-25 08:15:22 İhanet hattı böyle döşendi! Kandil çaldı, Kılıçdaroğlu oynadı! 18 günlük skandal süreç...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye tarihinde görülmemiş 72 saatlik krizin ardından koalisyon ortaklarına adaylığını kabul ettirdi. İlk iş, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi Meclis'te ziyaret ederek destek isteyen Kılıçdaroğlu, HDP'nin şartlarını kabul ederek amacına ulaştı. HDP, aday çıkarmayarak 6'lı koalisyona katılırken, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey isimlerinden de destek mesajları yağdı.