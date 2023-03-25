  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
4
İhanet hattı böyle döşendi! Kandil çaldı, Kılıçdaroğlu oynadı! 18 günlük skandal süreç...

2023-03-25 08:15:22
İhanet hattı böyle döşendi! Kandil çaldı, Kılıçdaroğlu oynadı! 18 günlük skandal süreç...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye tarihinde görülmemiş 72 saatlik krizin ardından koalisyon ortaklarına adaylığını kabul ettirdi. İlk iş, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi Meclis'te ziyaret ederek destek isteyen Kılıçdaroğlu, HDP'nin şartlarını kabul ederek amacına ulaştı. HDP, aday çıkarmayarak 6'lı koalisyona katılırken, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey isimlerinden de destek mesajları yağdı.

#1
Foto - İhanet hattı böyle döşendi! Kandil çaldı, Kılıçdaroğlu oynadı! 18 günlük skandal süreç...

6 MART: Meral Akşener zoraki masaya döndü. Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu oldu. 8 MART: Selahattin Demirtaş "HDP masaya gelemez" diyen Akşener'e açık mektup yazıp adeta parmak salladı. 12 MART: PKK elebaşı Mustafa Karasu "Altılı Masa'ya ilgi oldu, toplumda umut yarattı. HDP sorumluluğunu yerine getirecek" diyerek talimat verdi.

#2
Foto - İhanet hattı böyle döşendi! Kandil çaldı, Kılıçdaroğlu oynadı! 18 günlük skandal süreç...

15 MART: PKK elebaşlarından Murat Karayılan da Altılı Masa'ya destek vererek, "Önder Apo'nun özgür olma vakti geldi" dedi. 18 MART: Demirtaş kaleme aldığı yazıda, "Tutum Belgesi'ndeki politikalara yaklaşım nasıl olacak?" diye sorarak Kılıçdaroğlu'na destek için dayatmayı yaptı. 20 MART: Günlerce konuşulan HDP-Kılıçdaroğlu görüşmesinde bir dizi pazarlıkların ardından anlaşma sağlandı. İki taraf arasında bakanlık-vekillik pazarlığı yapıldığı iddiaları şok etkisi yarattı.

#3
Foto - İhanet hattı böyle döşendi! Kandil çaldı, Kılıçdaroğlu oynadı! 18 günlük skandal süreç...

21 MART: Diyarbakır'da "Öcalan'a özgürlük" sloganlarının atıldığı Nevruz kutlamalarında ön sırada saf tutan CHP'li Sezgin Tanrıkulu, "Bu bahar başka güzel gelecek" dedi. 22 MART: HDP, Kılıçdaroğlu lehine cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmama kararı aldı. İyi Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu'na "HDP'nin olduğu denklemde olmayız" diyerek tepki gösterdi. 23 MART: PKK elebaşı Duran Kalkan, "AK Parti- MHP'yi yıkmak için mücadele edeceğiz. Seçimde biz bu temeldeyiz" dedi.

Her tahmini tutan Mert Başaran'dan dolar öngörüsü! 'İnşallah olmaz ama' dedi ve rakam verdi
Ekonomi

Her tahmini tutan Mert Başaran'dan dolar öngörüsü! 'İnşallah olmaz ama' dedi ve rakam verdi

Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran, dolar kurunun enflasyon oranında artmasının ekonomi anlamında büyük önem arz ettiğini söyledi...
Karamollaoğlu'ndan tarihi 'U dönüş'! 'AK Parti'nin kazanımları...'
Siyaset

Karamollaoğlu'ndan tarihi 'U dönüş'! 'AK Parti'nin kazanımları...'

Ayasofya'nın bir bölümünün turistlere açılabileceğine yönelik açıklaması büyük tepki çeken yedili koalisyon masasının ortaklarından Saadet P..
Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katıldı
Gündem

Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katıldı

Fatih Erbakan'ın Genel Başkanlığını yaptığı Yeniden Refah Partisi; AK Parti, MHP ve BBP'den oluşan Cumhur İttifakı'na dahil oldu. ..
Akaryakıt fiyatları uçuşa geçti! Piyasalar dalgalı seyrediyor: Güncel Benzin litre fiyatı, mazot, LPG fiyatı kaç TL?
Ekonomi

Akaryakıt fiyatları uçuşa geçti! Piyasalar dalgalı seyrediyor: Güncel Benzin litre fiyatı, mazot, LPG fiyatı kaç TL?

Akaryakıt fiyatları güncellendi. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren akaryakıt fiyatlarında son durum! Benzin ve mazot fiyatı, brent petr..
Açlık edebiyatı yapan Batı sevdalısı güruhu kudurtacak sözler! Sokak röportajında böyle haykırdı
Siyaset

Açlık edebiyatı yapan Batı sevdalısı güruhu kudurtacak sözler! Sokak röportajında böyle haykırdı

Ankara'da bir sokak röportajında konuşan kadın vatandaş, "açlık edebiyatı" yaparak Türkiye'yi karalayan Batı sevdalısı güruha ders niteliğin..
AK Parti'den emekli zammı açıklaması
Ekonomi

AK Parti'den emekli zammı açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 'Bugün sunacağımız yasa teklifimiz 16 madde. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL olacak' dedi. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23