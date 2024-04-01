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İğneada'dan roket ateşlendi! Gecenin sessizliğinde her şey bir anda oldu

2024-04-01 13:27:20
İğneada'dan roket ateşlendi! Gecenin sessizliğinde her şey bir anda oldu

İğneda'da bulunan Hisar Test Merkezi'nde geçtiğimiz günlerde hareketli saatlerin yaşandığı iddia edildi.

#1
Foto - İğneada'dan roket ateşlendi! Gecenin sessizliğinde her şey bir anda oldu

İğneada’da kurulan Hisar Test Merkezi’nden Sonda Roketi’nin fırlatıldığı iddia edildi.

#2
Foto - İğneada'dan roket ateşlendi! Gecenin sessizliğinde her şey bir anda oldu

Ağustos 2023’te İğneada’da kurulan Hisar Test Merkezi’nde 26 Mart 2024 gecesi gerçekleştirilen fırlatma, bir vatandaşın video paylaşımına konu oldu.

#3
Foto - İğneada'dan roket ateşlendi! Gecenin sessizliğinde her şey bir anda oldu

Konu üzerine yerel yayın organı Alternatif Gazetesi’nde yapılan haberde ise fırlatmanın ROKETSAN’a ait olabileceği iddia edildi. Bu bağlamda Karadeniz’de 25 Mart-4 Nisan tarihleri arasında yapılacak test atışı faaliyeti için İğneada-Sinop arasında 600 km uzunluğundaki alanda NOTAM ilan edildiği daha önce paylaşılmıştı.

#4
Foto - İğneada'dan roket ateşlendi! Gecenin sessizliğinde her şey bir anda oldu

Bahse konu test merkezi ROKETSAN’ın hava savunma sistemleri ve fırlatıcı roketler gibi çeşitli teknolojiler için kullandığı bir yerleşkedir. Yakın zamanda duyurulan faaliyetler ve geçmiş yıllardan 2024’ü işaret eden açıklamalar ışığında, 25 Mart 2024’te gerçekleşen fırlatmanın ROKETSAN sonda roketi faaliyetleri kapsamında gerçekleşmiş olma ihtimali bulunmaktadır. Ancak konuya resmi kaynaklardan bir açıklama henüz getirilmemiştir.

#5
Foto - İğneada'dan roket ateşlendi! Gecenin sessizliğinde her şey bir anda oldu

Eski Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, İğneada’da kurulan tesis hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Bu bağlamda Demir, 2023 yılında bir canlı yayında “Önümüzdeki yıldaki hedefimiz mini uydu fırlatma sistemimizi hayata geçirmek. Yani biz 100 kg uyduyu 300 km yörüngeye yerleştirecek fırlatmayı gelece sene yapacağız. İlk defa açıklıyoruz; Kırklareli İğneada’da bir fırlatma tesisi yapıyoruz. Kefken adasında da orada belirli bir üretim tesisi ve izleme istasyonları yerine göre fırlatma tesisleri de olacak. İğneada’dan yapacağımız fırlatma ile mini uydumuzu uzaya fırlatmış olacağız. Sonraki hedefimiz de 1,5 tonluk bir uyduyu 700 km yörüngeye fırlatmak. İğneada tesislerinin kurulum faaliyetleri başladı.” ifadelerini kullanmıştı.

#6
Foto - İğneada'dan roket ateşlendi! Gecenin sessizliğinde her şey bir anda oldu

Kaynak: Defenceturk

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