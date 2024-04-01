İğneada'dan roket ateşlendi! Gecenin sessizliğinde her şey bir anda oldu

Eski Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, İğneada’da kurulan tesis hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Bu bağlamda Demir, 2023 yılında bir canlı yayında “Önümüzdeki yıldaki hedefimiz mini uydu fırlatma sistemimizi hayata geçirmek. Yani biz 100 kg uyduyu 300 km yörüngeye yerleştirecek fırlatmayı gelece sene yapacağız. İlk defa açıklıyoruz; Kırklareli İğneada’da bir fırlatma tesisi yapıyoruz. Kefken adasında da orada belirli bir üretim tesisi ve izleme istasyonları yerine göre fırlatma tesisleri de olacak. İğneada’dan yapacağımız fırlatma ile mini uydumuzu uzaya fırlatmış olacağız. Sonraki hedefimiz de 1,5 tonluk bir uyduyu 700 km yörüngeye fırlatmak. İğneada tesislerinin kurulum faaliyetleri başladı.” ifadelerini kullanmıştı.