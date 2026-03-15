  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Baharı onlar müjdeliyor! Leylekler ‘Leylekli köy’e geri döndü Arda Güler sonunda bunu da yaptı ya, müthiş resital: Puskas hayırlı olsun Uzmanlar uyarıyor: Beynin amigdala bölgesinde bir uyarı meydana geliyor... Bu çağrıya kayıtsız kalmayın İftarda hızlı yemek neden tehlikeli? Kardiyoloji doktoru tek tek açıkladı Tehlikenin farkında değiller! Çocuklar paslı mühimmatı çıplak elle polise götürdü Bayram trafiğine dikkat! Emniyetten sürücülere uyarı Beklentiler sonuçsuz kaldı! İki Arap ülkesinden alıp Türkiye'ye vermediler Çamaşır suyuyla o maddeyi karıştırmayın! Zehirliyor: Bayram temizliği telaşı başladı artık...
Ramazan
15
Yeniakit Publisher
İftarda hızlı yemek neden tehlikeli? Kardiyoloji doktoru tek tek açıkladı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İftarda hızlı yemek neden tehlikeli? Kardiyoloji doktoru tek tek açıkladı

Aç kalan bedenimizi hızlı bir şekilde harekete geçirmemiz konusunda Kardiyolog uzmandan çok çarpıcı bilgiler geldi.

#1
Foto - İftarda hızlı yemek neden tehlikeli? Kardiyoloji doktoru tek tek açıkladı

Ramazan'da özellikle iftarda tansiyon dengesini ayarlamak zor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Okay Abacı, uzun süren açlığın ardından iftarda hızlı ve kontrolsüz yemek yemenin tansiyonu aniden yükseltebileceği uyarısında bulundu. Abacı, Ramazan boyunca özellikle tuzlu ve yağlı gıdalardan kaçınılması, su tüketiminin artırılması ve çay-kahve tüketiminin sınırlandırılması gerektiğini söyledi. Peki, iftarda hızlı yemek neden tehlikeli?

#2
Foto - İftarda hızlı yemek neden tehlikeli? Kardiyoloji doktoru tek tek açıkladı

Ramazan ayında iftar ve sahurda yapılan yanlış beslenme alışkanlıklarının tansiyon üzerinde ciddi riskler oluşturabiliyor.

#3
Foto - İftarda hızlı yemek neden tehlikeli? Kardiyoloji doktoru tek tek açıkladı

Uzun süreli açlığın ardından hızlı yemek yemenin tansiyonda ani yükselmelere yol açabileceğini ifade eden Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Okay Abacı, Merve Kantarcı Çulha'ya açıklamalarda bulundu.

#4
Foto - İftarda hızlı yemek neden tehlikeli? Kardiyoloji doktoru tek tek açıkladı

Özellikle tuzlu ve yağlı gıdaların yanı sıra aşırı kafein tüketiminin de tansiyon dengesini bozabileceğini söyleyen Abacı, iftar ve sahurda dengeli beslenmenin önemine dikkat çekti.

#5
Foto - İftarda hızlı yemek neden tehlikeli? Kardiyoloji doktoru tek tek açıkladı

Tansiyon dengesi için iftarda nelere dikkat edilmeli? 1. Aniden ve hızlı yemeyin: Uzun süren açlıktan sonra ani ve hızlı yemek, tansiyonun ani yükselmesine neden olabilir. 2. Tuzlu ve yağlı yiyeceklerden kaçının: Salamura, turşu, şarküteri ürünleri ve aşırı tuzlu yemekler tansiyonu yükseltebilir.

#6
Foto - İftarda hızlı yemek neden tehlikeli? Kardiyoloji doktoru tek tek açıkladı

3. Ağır ve yağlı yemeklerden kaçının: Kızartmalar ve ağır hamur işleri mideyi yorar, tansiyonu olumsuz etkileyebilir. 4. Bol su için: İftardan sahura kadar yavaş yavaş en az 8-10 bardak su içmek önemli.

#7
Foto - İftarda hızlı yemek neden tehlikeli? Kardiyoloji doktoru tek tek açıkladı

5. Dengeli beslenin: Çorba, sebze yemekleri, tam tahıllar, yoğurt ve protein kaynakları (balık, tavuk, kuru baklagiller) tercih edilmeli. 6. Aşırı çay ve kahve tüketmeyin: Kafein tansiyon dengesini bozabilir.

#8
Foto - İftarda hızlı yemek neden tehlikeli? Kardiyoloji doktoru tek tek açıkladı

1. Tuzlu ve işlenmiş gıdalardan kaçının: Özellikle peynir, zeytin gibi tuzlu gıdalar susuzluk yapar ve tansiyonu yükseltebilir. 2. Protein ve lif ağırlıklı beslenin: Yumurta, yoğurt, tam tahıllı ekmek, ceviz gibi besinler uzun süre tok kalmanızı sağlar.

#9
Foto - İftarda hızlı yemek neden tehlikeli? Kardiyoloji doktoru tek tek açıkladı

3. Şekerli gıdalardan uzak durun: Reflü ve kan şekeri dalgalanmaları tansiyon dengesini bozabilir. 4. Yeterince su için: Sahurda az su içmek gün içinde tansiyon düşüklüğüne ve baş dönmesine neden olabilir.

#10
Foto - İftarda hızlı yemek neden tehlikeli? Kardiyoloji doktoru tek tek açıkladı

En çok yapılan hatalar neler? * İftarda aşırı ve hızlı yemek yemek

#11
Foto - İftarda hızlı yemek neden tehlikeli? Kardiyoloji doktoru tek tek açıkladı

* Çok tuzlu, yağlı veya şekerli yiyecekler tüketmek

#12
Foto - İftarda hızlı yemek neden tehlikeli? Kardiyoloji doktoru tek tek açıkladı

* Yeterince su içmemek * Sahuru atlamak veya sadece karbonhidrat ağırlıklı beslenmek

#13
Foto - İftarda hızlı yemek neden tehlikeli? Kardiyoloji doktoru tek tek açıkladı

* İftardan hemen sonra çay-kahveye yüklenmek

#14
Foto - İftarda hızlı yemek neden tehlikeli? Kardiyoloji doktoru tek tek açıkladı

Eğer tansiyon ilaçları kullanıyorsanız, doktorunuza danışarak sahur ve iftara uygun bir saat belirlemek de tansiyonunuzun normal sınırlarda kalmasını sağlayacaktır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23