İçlerinde 'vekil' de var! İsrailli teröristlerden Mescid-i Aksa'ya baskın

İşgalci İsrail'in İslami Cihad'a ait noktaları hedef aldığı gerekçesiyle 5 Ağustos'ta başladığı abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları havadan ve karadan devam ediyor. Terörist İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, sabah saatlerinde Gazze içinde İslami Cihad'a ait bir tünel olduğu gerekçesiyle bir noktanın savaş uçakları tarafından vurulduğunu duyurdu. İşgalci İsrail'in Başbakanı Yair Lapid, İslami Cihad'ın önde gelen yöneticilerinden Halid Mansur'un dün ordunun saldırısıyla öldürülmesi üzerine yaptığı açıklamada "Gazze'deki operasyonun gerektiği kadar devam edeceğini" söyledi. Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Lapid'in Gazze'deki duruma ilişkin ana muhalefet lideri Likud Partisi Genel Başkanı Binyamin Netanyahu ile bugün görüşeceği belirtildi. Savunma Bakanı Benny Gantz da güvenlik güçlerinin "sükuneti sağlayana kadar İslami Cihad'a karşı mücadele etmeyi sürdüreceğini" söyledi. İşgalci İsrail'in 5 Ağustos'tan bu yana saldırı düzenlediği abluka altındaki Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye yükseldi. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda 6 çocuk ve 4 kadının hayatını kaybettiği belirtildi. Yaralı sayısının 253'e yükseldiği paylaşılan açıklamada, yaralıların sağlık durumlarına ilişkin detaylı bilgi verilmedi.