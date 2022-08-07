2022-08-07 16:42:31 İçlerinde 'vekil' de var! İsrailli teröristlerden Mescid-i Aksa'ya baskın
İsrailli aşırı sağcı milletvekili Itamar Ben-Gvir, Yahudilerin dini bayramı nedeniyle fanatik Yahudi yerleşimcilerle Mescid-i Aksa baskınına katılırken abluka altındaki Gazze'den Kudüs yönünde roketler atıldı. Ben-Gvir, terörist İsrail polisinin yoğun güvenlik önlemleri altında işgal altındaki Filistin'in başkenti Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın yaptı. İşgalci İsrail polisi, fanatik Yahudi yerleşimcilerin Yahudilerin dini bayramı Tisha B'Av nedeniyle Aksa'nın bulunduğu Eski Şehir bölgesinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya giren terörist İsrail polisi, avluda bulunan Müslümanları zor kullanarak buradan uzaklaştırdı. İşgalci İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın kapılarında demir barikatlar kurarak Müslümanların girişini engelledi. Terörist İsrail polisinin eşliğinde Yahudi yerleşimciler gruplar halinde Mağaribe Kapısı'ndan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bazı Yahudi yerleşimciler, Aksa içinde yere yatarak dini ritüellerini yerine getiriyor.