İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, örnek aldığı ismi açıkladı: Bir gün onun gibi olmak isterdim
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, mülkiye yıllarından bugüne uzanan kariyer yolculuğunda efsane vali Recep Yazıcıoğlu’nu örnek aldığını belirterek millete hizmet idealini paylaştı. Yoğun çalışma temposu nedeniyle ailesine ayırdığı zamanın kısıtlı kalmasının burukluğunu yaşayan Bakan Çiftçi, kızının küçükken kurduğu bir cümlenin hafızasından silinmediğini dile getirdi. "İnsan öğrenmeyi bıraktığı gün yaşlanır" felsefesiyle hareket eden Çiftçi, lise sıralarında başlayan büyük hayallerin bugün nasıl gerçeğe dönüştüğünü anlattı.

Türkiye gazetesinden Gamze Erdoğan'ın haberine göre, Bakan Çiftçi, "Batı merkezli kültürel hegemonyanın krizleri ve açmazları toplumsal anlamda bizleri de etkiliyor. Ama bu milletin külüne üflesen altından imanı çıkar. Umudu her zaman diri tutmak gerekiyor. Çünkü Türkiye umudun adıdır, adresidir." ifadelerini kullandı. Çiftçi, çocuklarıyla iletişimiyle ilgili şunları söyledi:

"Üç evlat babasıyım; iki oğlum, bir kızım var. Büyük oğlum Özel Harekât Başkanlığında görev yapıyor. Kızım Konya’da özel bir firmada iç mimar olarak çalışıyor. Küçük oğlum ise bu yıl üniversiteyi kazandı ve Siyasal Bilgiler Fakültesi hazırlık sınıfında eğitimine devam ediyor. Kamu görevimin yoğunluğu nedeniyle, İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatındaki çalışmalarımda, TBMM’de ve valilik görevlerim sırasında çocuklarıma yeterince zaman ayıramadığım dönemler oldu.

Bu durumun bende bıraktığı en çarpıcı hatıralardan biri, Adilcevaz Kaymakamlığı görevim sırasında yaşadığım bir anıdır. Bir gün kızım, mesleğimle ilgili bir ödev için benimle röportaj yapmak üzere makamıma gelmişti. Yoğunluğum nedeniyle kendisine, işlerimi tamamladıktan sonra yardımcı olabileceğimi söyledim. Aradan yaklaşık bir saat geçtikten sonra kızımın “Baba, ben büyüyünce kaymakam olmak istemem” sözleriyle irkildim. Sebebini sorduğumda ise “Çocuklarıma yeterince zaman ayıramam herhâlde” cevabını verdi. Bu söz, o günden bugüne hafızamda yer etmiş ve kamu görevlerimizin aile hayatımız üzerindeki etkisini bana derinden hatırlatan bir anı olarak kalmıştır."

Mülkiye yıllarında, merhum Vali Recep Yazıcıoğlu’nun idarecilik anlayışını kendine örnek aldığını belirten Bakan Çiftçi, “Onun halkla kurduğu güçlü bağ, sorunlara cesaretle yaklaşan tavrı ve görev yaptığı her yerde bıraktığı iz, bende derin bir hayranlık uyandırırdı. Onu takip eder, yaptığı çalışmaları inceler ve 'Bir gün ben de onun gibi bir vali olabilir miyim?' sorusunu kendime sık sık sorardım. O yıllarda kurduğum bu hayal, yalnızca bir meslek hedefi değil; aynı zamanda millete hizmet etme arzusunun somut bir ifadesiydi. Bugün dönüp baktığımda, lise sıralarında başlayan o hikâyenin, o idealin peşinden hiç ayrılmadığımızı görüyorum hamdolsun” dedi.

