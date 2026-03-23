İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, örnek aldığı ismi açıkladı: Bir gün onun gibi olmak isterdim

Bu durumun bende bıraktığı en çarpıcı hatıralardan biri, Adilcevaz Kaymakamlığı görevim sırasında yaşadığım bir anıdır. Bir gün kızım, mesleğimle ilgili bir ödev için benimle röportaj yapmak üzere makamıma gelmişti. Yoğunluğum nedeniyle kendisine, işlerimi tamamladıktan sonra yardımcı olabileceğimi söyledim. Aradan yaklaşık bir saat geçtikten sonra kızımın “Baba, ben büyüyünce kaymakam olmak istemem” sözleriyle irkildim. Sebebini sorduğumda ise “Çocuklarıma yeterince zaman ayıramam herhâlde” cevabını verdi. Bu söz, o günden bugüne hafızamda yer etmiş ve kamu görevlerimizin aile hayatımız üzerindeki etkisini bana derinden hatırlatan bir anı olarak kalmıştır."