İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, örnek aldığı ismi açıkladı: Bir gün onun gibi olmak isterdim
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, mülkiye yıllarından bugüne uzanan kariyer yolculuğunda efsane vali Recep Yazıcıoğlu’nu örnek aldığını belirterek millete hizmet idealini paylaştı. Yoğun çalışma temposu nedeniyle ailesine ayırdığı zamanın kısıtlı kalmasının burukluğunu yaşayan Bakan Çiftçi, kızının küçükken kurduğu bir cümlenin hafızasından silinmediğini dile getirdi. "İnsan öğrenmeyi bıraktığı gün yaşlanır" felsefesiyle hareket eden Çiftçi, lise sıralarında başlayan büyük hayallerin bugün nasıl gerçeğe dönüştüğünü anlattı.