İbret olsun ve uzak durun! Madde bağımlılığı anketinde çarpıcı sonuçlar

UYUŞTURUCUYA BAŞLAMA YAŞI ORTALAMASI 22 Raporda, uyuşturucu suçlarında örneklemi oluşturanların yüzde 92,6'sı erkek, yüzde 7,4'ü ise kadın, yüzde 59,8'i bekar, yüzde 28,6'sı ise evli ve yüzde 34,4'ünün 'çocuğu var' şeklinde sonuç ortaya çıktı. Bekarların ilk kez uyuşturucu kullanmada hedef olma potansiyelinin daha yüksek olduğunun vurgulandığı raporda, örneklemdekilerin yüzde 81,4'ü ilk defa madde kullandığında bekar, yüzde 16,1'i evli, yüzde 2,4'ü boşanmış, yüzde 0,1'i eşinin öldüğünü beyan etti. Uyuşturucuya başlama yaşı 2025'te ortalama 22,83 ve en riskli dönem 15-24 yaş grubu olarak tespit edildi. Raporda, uyuşturucu öncesi tütün kullanım oranı yüzde 81,5, tütün kullanmaya başlama yaş ortalaması 16,9, alkol kullanım oranı yüzde 40,6 ve alkol kullanmaya başlama yaş ortalaması 18,58 olarak belirtildi.