İbret olsun ve uzak durun! Madde bağımlılığı anketinde çarpıcı sonuçlar
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün madde kullanıcıları profil analizini içeren 'Narkolog' adlı raporu yayımlandı. Raporda, ilk uyuşturucu kullanımının, en fazla 'merak' dolayısıyla arkadaş ve yakın çevreden temin edilerek gerçekleştiği yer aldı. Raporda uyuşturucuya başlama yaş ortalamasının 22,83 olduğu Türkiye'de madde kullananların sosyal yaşamdaki güçlükleri arasında ilk sırada aile ilişkilerinin, ikinci sırada arkadaş ilişkilerinin bozulmasının yer alması da dikkat çekti.