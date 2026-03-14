İbrahim Karagül’den olay çıkış: “Sıra Türkiye’ye gelirse İsrail diye bir devlet kalmaz! Ege’den Tel Aviv’e kadar alırız”
Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül, İsrail kaynaklı "Sıra Türkiye'de" söylemlerine karşı çok sert bir çıkış yaparak, Türkiye’nin doğrudan hedef alınması durumunda Orta Doğu’da hiçbir haritanın aynı kalmayacağını söyledi. Karagül, Türkiye'nin böyle bir hata karşısında Ege adalarından Kıbrıs’ın tamamına, oradan Tel Aviv’e kadar uzanan bir harekatla İsrail’in devlet olma hakkını elinden alacağını belirtti. "Bin yıllık siyasi genetiğin" geri döndüğünü ifade eden yazar, İsrail’in garnizon devleti rolünün bittiğini ve Türkiye’nin Kudüs’ü kurtaracak güçte olduğunu kaydetti. İşte Karagül'ün yazısının ilgili bölümü: