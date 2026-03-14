İbrahim Karagül’den olay çıkış: "Sıra Türkiye’ye gelirse İsrail diye bir devlet kalmaz! Ege’den Tel Aviv’e kadar alırız"
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İbrahim Karagül’den olay çıkış: “Sıra Türkiye’ye gelirse İsrail diye bir devlet kalmaz! Ege’den Tel Aviv’e kadar alırız”

Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül, İsrail kaynaklı "Sıra Türkiye'de" söylemlerine karşı çok sert bir çıkış yaparak, Türkiye’nin doğrudan hedef alınması durumunda Orta Doğu’da hiçbir haritanın aynı kalmayacağını söyledi. Karagül, Türkiye'nin böyle bir hata karşısında Ege adalarından Kıbrıs’ın tamamına, oradan Tel Aviv’e kadar uzanan bir harekatla İsrail’in devlet olma hakkını elinden alacağını belirtti. "Bin yıllık siyasi genetiğin" geri döndüğünü ifade eden yazar, İsrail’in garnizon devleti rolünün bittiğini ve Türkiye’nin Kudüs’ü kurtaracak güçte olduğunu kaydetti. İşte Karagül'ün yazısının ilgili bölümü:

"(...) İsrail kaynakları “İran’dan sonra sıra Türkiye’de” diye açıklamalar yapmaya başladı bile. Öyle gözleri dönmüş, öyle zihinleri dağılmış ki, bu şımarıklığın kendilerine nasıl bir bedel ödeteceğini düşünmekten aciz hale gelmişler.

Türkiye’ye de saldıramayacaklar, Pakistan’a da saldıramayacaklar, İran’ı da dize getiremeyecekler. Arap ülkelerini artık yanlarında bulamayacaklar. Bence İsrail bu gerçeğe uyanırsa ancak bölgede varlığını güvence altına alabilir. Aksi takdirde “İsrail Garnizonu”nun ömrü bitmiştir. 20. yüzyıl bitti, ona verilen rol de bitti.

Ama yine de İran’dan sonra Türkiye’yi hedefe koyarlar, böyle bir ölümcül hata yaparlarsa; Türkiye önce Ege’de adalarını işgal eder. Sonra Batı Trakya’yı kurtarır hatta tüm Yunanistan’ı işgal eder. Sonra Kıbrıs’ın tamamını alır. Çünkü onlar İsrail’in tetikçisi oldu. İsrail adına savaşacak birer kiralık katil oldu. ABD de Avrupa da İsrail de onları koruyamaz hatta korumaz. Onları yapayalnız bırakacaklar!

Ve Ortadoğu’da bütün savaşları bitirecek, bütün harita masalarını devirecek, bu “kabile devleti”ni haritadan silecek “asıl cephe” açılır. Eğer doğrudan hedef alınırsa Türkiye bunu yapar, yapacaktır. Yüzlerce yıldır, bu coğrafyada kimsenin cesaret edemediklerini yaparak ezberleri bozduk, haritalar çizdik, güç alanları inşa ettik. Bu siyasi genetik 21. yüzyılda bir kez daha ortaya çıkacaktır. Türkiye İsrail’i işgal eder. Açık söylüyorum işgal eder. Tel Aviv’i yok eder, Kudüs’ü kurtarır. Milyonları İsrail’e akıtır, taş üstünde taş bırakmaz. İsrail’in devlet olma hakkı elinden alınır.

Ve bizim, Osmanlı’nın dağıtılmasında alınması gereken bir intikamımız var. Yirminci yüzyıl parantezini kapattığımızda tarih zaten dönmüştü ama bunun sarsıntıları henüz daha net biçimde ortaya çıkmadı. Çıkacaktır. Tarihe bakın, ne örnekler var. Hiçbir güç bu coğrafyada Türkiye’den habersiz harita çizemez. Bu, bin yıldır böyle. Sadece yüz yıl ara verdik ve o süre bitti. Döndük... Herkes hesabını buna göre yapsın! İsrail bir haftalık bir devlettir. Tel Aviv bir günlük bir şehirdir. Gerçekten böyledir."

Yorumlar

Misafir

Kusura bakmayın sallıyorsunuz.abd ve batı arkasında durdukça veya ABD güçten düşmedikçe değil Türkiye tüm İslam alemi toplansa bir şey yapamaz malesef acı ama gerçek bu

Deli İbo

İbrahim Karagül yapma ve kardeşim yapma, bu makalenle Türkiye içindeki Yahudi sever siyonistlere inme indireceksin. Şu anda hepsi mevcut duruma bakarak sana dudak büküyorlar, ama gerçeklerden de kaçılmıyor. Bunlar hala kafalarını toprağa gömerek saklandığını sanan devekuşu gibiler. Çünkü bunlar geçmişini bilmezler, tarihini bilmezler mazilerini hiç bilmezler. Ama atiye yorum yaparlar.
