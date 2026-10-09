İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa açıklaması! 'Beni tanıyorsunuz' diyerek açıkladı!
TFF yönetim kurulu bugün olağanüstü seçim gündemiyle toplanacak. Kritik toplantı öncesi TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu açıklamada bulundu.
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TFF yönetim kurulu bugün olağanüstü seçim gündemiyle toplanacak. Kritik toplantı öncesi TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu açıklamada bulundu.
TFF Yönetim Kurulu, olağanüstü seçim ihtimali başta olmak üzere Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanlığı ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın geleceğini görüşmek üzere bugün toplanacak.
İbrahim Hacıosmanoğlu, 14.00'teki toplantı öncesi Tivibu Spor'a yaptığı açıklamada, istifa sorusuna "Beni tanıyorsunuz, ben istifa eder miyim?" yanıtını verdi.
TFF Yönetim Kurulu üyelerinin büyük çoğunluğunun seçimli genel kurula gidilmesini istediği öne sürülürken, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ise görevine devam etme düşüncesinde olduğu belirtiliyor.
Bugünkü toplantıda federasyonun geleceğine ilişkin önemli kararların gündeme gelmesi bekleniyor.
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