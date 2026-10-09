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İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa açıklaması! 'Beni tanıyorsunuz' diyerek açıkladı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa açıklaması! 'Beni tanıyorsunuz' diyerek açıkladı!

TFF yönetim kurulu bugün olağanüstü seçim gündemiyle toplanacak. Kritik toplantı öncesi TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu açıklamada bulundu.

#1
Foto - İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa açıklaması! 'Beni tanıyorsunuz' diyerek açıkladı!

TFF Yönetim Kurulu, olağanüstü seçim ihtimali başta olmak üzere Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanlığı ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın geleceğini görüşmek üzere bugün toplanacak.

#2
Foto - İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa açıklaması! 'Beni tanıyorsunuz' diyerek açıkladı!

İbrahim Hacıosmanoğlu, 14.00'teki toplantı öncesi Tivibu Spor'a yaptığı açıklamada, istifa sorusuna "Beni tanıyorsunuz, ben istifa eder miyim?" yanıtını verdi.

#3
Foto - İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa açıklaması! 'Beni tanıyorsunuz' diyerek açıkladı!

TFF Yönetim Kurulu üyelerinin büyük çoğunluğunun seçimli genel kurula gidilmesini istediği öne sürülürken, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ise görevine devam etme düşüncesinde olduğu belirtiliyor.

#4
Foto - İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan istifa açıklaması! 'Beni tanıyorsunuz' diyerek açıkladı!

Bugünkü toplantıda federasyonun geleceğine ilişkin önemli kararların gündeme gelmesi bekleniyor.

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