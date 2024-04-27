İbn-i Sina'nın günümüzde sık rastlanan hastalıklar için verdiği 8 şifalı tarif! Böyle kullanın! Sırrı bu, yapın

Sağlık için diğer bazı tavsiyeler...İbn-i Sina'nın beslenmeden uykuya, hareketten günlük yaşama çeşitli tavsiyeleri mevcut. Hastalıklara değinmişken bunlardan da bahsetmemek olmaz dedik ve cevher niteliğindeki tavsiyelerinden örnekleri bir araya getirdik. • Badem yağı: Yolculuklarda susuzluk giderici, yumuşatıcı ve müshil olarak da bilinir. • Karabiber: İştah açıcı, soğuk algınlığı giderici, öksürük kesici. Tam bir boğaz dostu. • Nar kabuğu: İshal kesici, kan kesici, tenya düşürücü.Yapılışı da basit: 100 gr. ekşi nar kabuğunu 2 litre suda kaynatın ve soğumasını bekleyin. Soğuyunca bu suyu içtiğinizde ishaliniz kesilecektir. • Sumak: Yara tedavisinde ve ishal kesici olarak kullanılırken İbn-i Sina sumağın bal ile karıştırılarak yaralara sürülebileceğini anlatır. Yine sumak, deniz tutanlara yolculuk esnasında verilerek şikayetlerin giderilmesini de sağlar. • Turp: Sindirim ve karaciğer tıkanıklıklarına iyi gelir. Bununla da kalmaz saç dökülmesine, sivilcelere fayda sağlayıp yara izlerini siler, öksürüğü geçirir. • Hindiba: Göğüs sıkışmasına ve kalbe iyi gelir. • Tarçın: Katarakt başta olmak üzere göz hastalıklarında bir numaralı isim tarçın. • Rezene: Göz akıntınız varsa rezeneyi sürme gibi çekerek akıntının rahatlamasını sağlayabilirsiniz. • Ayva: Özellikle kadınlar, regl döneminde ayvayı bol bol tüketerek kanamanın azalmasını sağlayabilir. • Kavun: Ödem söktürücü olarak hep maydanoz tüketilir ama kavunun hakkı yenir. Halbuki yazın çok tükettiğimiz kavun idrar-ödem söktürücüdür.