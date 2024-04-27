İbn-i Sina'nın günümüzde sık rastlanan hastalıklar için verdiği 8 şifalı tarif! Böyle kullanın! Sırrı bu, yapın

Zonklayınca ne yapıyorlardı: Baş ağrısı! Şimdi baş ağrısı tutunca ne yapacağımızı biliyoruz ama peki ya ilacın olmadı yüz yıllar, hatta bin yıllar önce? İbn-i Sina döneminde yaşayanlar daha şanslıydı çünkü ne yapılacağı belliydi: Yumurta sarısı, hindiba ve sirke. Çünkü vücuttaki pis kanın atılarak kanın temizlenmesi gerekir. İlaçlar ise doğal ve ağrıyı geçirmeye yardımcıdır. Biraz tatsız ama gerçek: Ağız kokusu! Vücudumuzdaki neredeyse tüm sorunlarla ilgili bitki ve gıdalarla çözümler sunan büyük hekim, ağız kokusuna da bir çözüm sundu elbette. Tarif de burada. 3,5 gram havlıcan, 105 gram kabuğu soyulmuş limon, 3,5 gram kuru zencefil, 3,5 gram karanfil, 3,5 gram hindistan cevizi, 3,5 gram sivri biber, 700 gram misk, 3,5 gram kakule, 3,5 gram tarçına bal ekleyin ve tüm malzemeleri karıştırın. Macun haline gelen karışımı tüketerek ağız kokusundan kurtulabilir, sindirim sisteminizin rahatlamasını sağlayabilirsiniz.