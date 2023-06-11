İbn-i Sina, o besini öve öve bitirememişti! Böbrekleri kurtarıyor, damarları tertemiz yapıyor

Ürtiker için faydalıdır. Böbrek tıkanıklıklarına fayda sağlar. Böbrek ve mesaneyi temizleyerek taşları eritir. Acı badem ağacı ve yağından alınan preparatlar: Alın bölgesine uygulanırsa, baş ağrısı tedavisine yardımcı olur. İbn-i Sina'nın önerdiği besinler, adeta ilaçsız reçete görevi görüyor. Cilt tedavisi için önerdiği besinler haricinde pek çok sağlık sorunu için de tedavi yöntemi geliştiren İbn-i Sina, yazdığı reçeteler sayesinde günümüzde de tedavi yöntemlerine ışık tutmaya devam ediyor.