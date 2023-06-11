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Sağlık
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İbn-i Sina, o besini öve öve bitirememişti! Böbrekleri kurtarıyor, damarları tertemiz yapıyor

2023-06-11 12:03:17
İbn-i Sina, o besini öve öve bitirememişti! Böbrekleri kurtarıyor, damarları tertemiz yapıyor

Ani acıkmalarınızda size tokluk hissi veren ve içeriğindeki mineraller sayesinde vücuda sağladığı faydalarıyla uzmanların önerdiği çiğ badem, İbn-i Sina El Kanun-u Fit'tıb kitabında çok fazla yerde geçtiği ortaya çıktı. Böbreklerin çalışmasında iyi bir rol oynayan badem, pişirilip sivilce üzerine sürülürse köklerini kurutuyor. Peki çiğ badem hangi hastalıklara iyi gelir? İbn-i Sina'nın önerdiği badem kürü nasıl yapılır?

#1
Foto - İbn-i Sina, o besini öve öve bitirememişti! Böbrekleri kurtarıyor, damarları tertemiz yapıyor

Badem daha çok Türkiye, İran, Suudi Arabistan, Lübnan, Suriye, Ürdün ve İsrail gibi ılıman iklimlerin olduğu ülkelerde yetişir. Tatlı ve acı badem olarak ikiye ayrılır. Acı badem badem yağı, yemeklere lezzet katmak için kullanılmaktadır. Tatlı badem ise genelde çiğ olarak tüketilmektedir.

#2
Foto - İbn-i Sina, o besini öve öve bitirememişti! Böbrekleri kurtarıyor, damarları tertemiz yapıyor

İçeriğinde magnezyum bulunan badem,  sinir ve kas fonksiyonlarında önemli rol oynar ve kalp atışını dengeleyerek kemiklerin güçlü kalmasında etkili olur. Aynı zamanda bağışıklık sistemini destekleyerek vücudun hastalıklara karşı korunmasını sağlar. Bir avuç badem günlük olarak tüketilmesi gereken E vitamini ihtiyacının yarısını karşılamaktadır. 

#3
Foto - İbn-i Sina, o besini öve öve bitirememişti! Böbrekleri kurtarıyor, damarları tertemiz yapıyor

Badem İbn-i Sina tarafından çokça reçete edilen bir besin.

#4
Foto - İbn-i Sina, o besini öve öve bitirememişti! Böbrekleri kurtarıyor, damarları tertemiz yapıyor

İBN-İ SİNA NEDEN BADEMİ TAVSİYE EDİYOR?  Badem: Yayılan kulak ağrısı, ülser ve saç kepeklenmesinin tedavisinde kullanılır. Görmeyi iyileştirme etkisi bulunur. Karaciğer ve dalak tıkanıklıklarına fayda sağlar.

#5
Foto - İbn-i Sina, o besini öve öve bitirememişti! Böbrekleri kurtarıyor, damarları tertemiz yapıyor

Kronik öksürük varsa iyi gelir ve astıma karşı faydalı etkisi bulunur. Akut iltihaplarının tedavisinde faydalı olur. Uyku verici bir etkisi bulunur. Kolik ağrılarını gidermeye yardımcı olur. Acı badem: Yüz lekelerine ve sivilcelere karşı iyi gelir.

#6
Foto - İbn-i Sina, o besini öve öve bitirememişti! Böbrekleri kurtarıyor, damarları tertemiz yapıyor

Ürtiker için faydalıdır. Böbrek tıkanıklıklarına fayda sağlar. Böbrek ve mesaneyi temizleyerek taşları eritir. Acı badem ağacı ve yağından alınan preparatlar: Alın bölgesine uygulanırsa, baş ağrısı tedavisine yardımcı olur. İbn-i Sina'nın önerdiği besinler, adeta ilaçsız reçete görevi görüyor. Cilt tedavisi için önerdiği besinler haricinde pek çok sağlık sorunu için de tedavi yöntemi geliştiren İbn-i Sina, yazdığı reçeteler sayesinde günümüzde de tedavi yöntemlerine ışık tutmaya devam ediyor.

#7
Foto - İbn-i Sina, o besini öve öve bitirememişti! Böbrekleri kurtarıyor, damarları tertemiz yapıyor

Badem içerdiği E vitamini sayesinde cildin yenilenmesinde yardımcı olan ek bir takviyedir. Özellikle badem yağı, cilt yüzeyinde oluşan sivilce ve lekelerin kısa sürede giderilmesini sağlar.  Badem yemek kırmızı kan hücrelerinde yer alan E vitamini seviyesini artırarak kolesterol riskini azaltmaktadır. E vitamini ve antioksidanlar aynı zamanda vücutta oksidatif hasarı önlemeye yardımcı olmaktadır. Badem, kalp sağlığına fayda sağlayan lipid ve yağ seviyelerini iyileştirmede etkilidir. 

#8
Foto - İbn-i Sina, o besini öve öve bitirememişti! Böbrekleri kurtarıyor, damarları tertemiz yapıyor

Astıma bal-badem ‘Hekimlerin Piri’ astım hakkında da şu şifalı bitkileri öneriyor: “Bir kimse yürürken hareketlerinde nefes darlığı ile birlikte sert sallantı ve göğsünde ağırlık varsa pişirilmiş kuru zufa otu yedirilir, ada soğanı sıyrığı (yalamtık), geven, sarı incir, kabuksuz badem ve bal ile birlikte yedirilerek içirilir.

#9
Foto - İbn-i Sina, o besini öve öve bitirememişti! Böbrekleri kurtarıyor, damarları tertemiz yapıyor

Ceviz yağı ile birlikte nohut suyu, dereotu, yedirilir ve sıcak su içirilir.”

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