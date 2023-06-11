2023-06-11 12:03:17 İbn-i Sina, o besini öve öve bitirememişti! Böbrekleri kurtarıyor, damarları tertemiz yapıyor
Ani acıkmalarınızda size tokluk hissi veren ve içeriğindeki mineraller sayesinde vücuda sağladığı faydalarıyla uzmanların önerdiği çiğ badem, İbn-i Sina El Kanun-u Fit'tıb kitabında çok fazla yerde geçtiği ortaya çıktı. Böbreklerin çalışmasında iyi bir rol oynayan badem, pişirilip sivilce üzerine sürülürse köklerini kurutuyor. Peki çiğ badem hangi hastalıklara iyi gelir? İbn-i Sina'nın önerdiği badem kürü nasıl yapılır?