Yücel Kaya Giriş Tarihi: İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme: Ekrem’in babası Hasan İmamoğlu’na 4 daire rüşvet verildi! Eski istihbaratçı Orakoğlu anlattı
İBB'nin tutuklu eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik "çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında, İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde ifade verdi. İfade işlemlerinin ardından ikili, emniyetten ayrıldı. Kayyum atanana kadar İmamoğlu İnşaat Yönetim Kurulu üyesi olan Hasan İmamoğlu'nun ifadesine, oğlunun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde rüşvet olarak verildiği iddia edilen 4 daire damgasını vurdu.