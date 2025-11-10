  • İSTANBUL
10
Yeniakit Publisher
İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme: Ekrem’in babası Hasan İmamoğlu’na 4 daire rüşvet verildi! Eski istihbaratçı Orakoğlu anlattı

Yücel Kaya Giriş Tarihi:
İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme: Ekrem’in babası Hasan İmamoğlu’na 4 daire rüşvet verildi! Eski istihbaratçı Orakoğlu anlattı

İBB'nin tutuklu eski Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik "çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında, İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde ifade verdi. İfade işlemlerinin ardından ikili, emniyetten ayrıldı. Kayyum atanana kadar İmamoğlu İnşaat Yönetim Kurulu üyesi olan Hasan İmamoğlu'nun ifadesine, oğlunun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde rüşvet olarak verildiği iddia edilen 4 daire damgasını vurdu.

İşte Bülent Orakoğlu’nun kaleme aldığı o yazı…

Bilindiği üzere soruşturma dosyasında yer alan MASAK raporunda, Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanlığı yaptığı dönem olan 8 Aralık 2020 ile 11 Aralık 2023 tarihleri arasında 3 yılda İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne 19 dükkân, 19 mesken, 63 konut, 8 ofis, 6 büro, 2 arsa olmak üzere toplam 117 adet taşınmaz alındığı belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yüzde 60'ı Ekrem İmamoğlu'na ait olan şirkette, 117 taşınmazın alındığı kaynağı belirsiz paranın, kamu kaynaklarından aktarım ya da ihalelerden alınan rüşvetler olduğu iddiasıyla şirkete el koyduğu öğrenildi.

İŞ ADAMLARI RÜŞVETİ İTİRAF ETTİ? İşte bu 117 taşınmazın yanı sıra Hasan İmamoğlu adına devir yapılan taşınmazlar da mercek altına alındı. Soruşturma kapsamında iş adamları Muzaffer Beyaz, Seyfi Beyaz, Erhan Ünal, Oktay Hamzaoğlu ve Engin Dülger'in verdikleri ifadelerde, Beylikdüzü'ndeki West Side projesinden Hasan İmamoğlu adına 4 daire devri yapıldığı yer aldı. Soruşturma birimleri Hasan İmamoğlu'na ait tapu kayıtlarında söz konusu bu devirlerin yapıldığını tespit etti.

İş adamlarının verdikleri ifadelerde söz konusu daireleri Beylikdüzü Belediyesi'ndeki iş ve işlemleri için rüşvet olarak verdiklerini dile getirdi. Dairelerin Hasan İmamoğlu'na devredilmesi yönünde talimatın ise o dönem İmamoğlu'nun yardımcısı olan mevcut Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'tan geldiği yer alıyordu.

SOYTEKİN ARACIYDI GÖSTERMELİK GÖNDERDİLER ELDEN GERİ ALDILAR? Özellikle Mutlu İnşaat'ın sahiplerinden Yüksel Hamzaoğlu verdiği ifadede, Uzman İnşaat, Beyaz İnşaat, Mes Turkuaz ve Mes Madencilik ile birlikte yürüttükleri West Side isimli projeyle ilgili anlatımlarda bulundu. İmamoğlu'nun 2014'te Beylikdüzü Belediye Başkanı seçilmesinden sonra ruhsat işlemleri için belediyenin 20 milyon lira arsa sahibinden, 10 milyon lira ise müteahhitlerden para talep ettiğini dile getirdi. Belediyenin bu talebini dükkân ve daire vererek karşıladıklarını söyleyen Hamzaoğlu, inşaat ruhsatı için 5 daire, 6 dükkân verdiklerini, inşaatın kabasını ise Adem Soytekin'in yaptığını ifade etti. Bu daire ve dükkânları Adem Soytekin'in şirketine devrettiklerini dile getiren Hamzaoğlu, "Bu taşınmazların hepsi inşaat ruhsatı için verilmiş taşınmazlardır" dedi. Rüşvet isteme sürecini de anlatan Hamzaoğlu, "Adem Soytekin, belediyenin taleplerini müteahhitlere iletirdi. Bizim inşaatımızda verdiğimiz dairelerden 4 tanesinin Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na geçirildiğini öğrendim" dedi.

Mes Madencilik firması yetkilisi Erhan Ünal da ifadesinde, "West Side projemizde devredilen dairelerden 4 tanesi Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu adına devredilmiştir. Göstermelik olarak bu dairelerin bedeli bizim ortaklığımızın ortak hesap havuzuna gönderilmiş, sonrasında elden geri alınmıştır. Ortaklığımızın bu konuyla alakalı yapmış olduğu bir toplantıda bizzat Ekrem İmamoğlu'nun babasının adına bu şekilde karşılıksız olan işlemin devrinin yapılması hususunu istediklerini duyunca şaşırmıştık" dedi.

Hasan İmamoğlu ise bu iddialarla ilgili verdiği ifadede ise söz konusu 4 daireyi banka hesabında bulunan dövizi bozdurarak firmaya lira cinsinden göndererek satın aldığını dile getirdi. İmamoğlu, kimseden rüşvet almadığını belirterek, "Ben kimseden dairelerin parasını elden geri almadım" dedi. Baba İmamoğlu, "29 Temmuz 2015'te 4 dairenin sözleşmede yazan satış bedeli olan 1 milyon lirayı Uzman- Beyaz-Mutlu- Mesturkuaz- Mes unvanlı hesaba gönderdim" şeklinde ifade verdi.

MİT VE JANDARMA’DAN SİBER CASUSLARA ORTAK OPERASYON! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, siber casuslara yönelik İstanbul ve Adana'da eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucu Siber suç yapılanmasıyla bağlantılı oldukları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, yasa dış Siber faaliyetlerle ilişkili çok sayıda dijital materyal ile yurt dışı bağlantılı sistemlere el konuldu.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER MİT ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE 24 İNTERNET SİTESİ KAPATILDI! Şüphelilerin ifadelerinde, suçlarını tamamen itiraf ettikleri; kişisel verilere yasa dışı erişim yöntemleri ile irtibatlı oldukları kişi ve gruplar hakkında kritik bilgiler verdikleri öğrenildi. Soruşturma kapsamında, siber casusluk faaliyetlerinde aktif rol aldığı belirlenen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece 7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Siber suç yapılanmasıyla bağlantılı olduğu ve yurt dışında bulunduğu tespit edilen şüpheliler hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Elde edilen yeni bulgular doğrultusunda soruşturmanın kapsamının genişletileceği ve siber suç yapılanmalarıyla bağlantılı yeni isimlere ulaşılmasının hedeflendiği bildirildi. Birtakım ele geçirilmiş kişisel verilere yönelik oluşturulan sorgu panellerinin bulunduğu 24 internet adresi, gerçekleştirilen operasyon kapsamında ele geçirilerek tamamen erişime kapatıldı.

