İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme: Ekrem’in babası Hasan İmamoğlu’na 4 daire rüşvet verildi! Eski istihbaratçı Orakoğlu anlattı

SOYTEKİN ARACIYDI GÖSTERMELİK GÖNDERDİLER ELDEN GERİ ALDILAR? Özellikle Mutlu İnşaat'ın sahiplerinden Yüksel Hamzaoğlu verdiği ifadede, Uzman İnşaat, Beyaz İnşaat, Mes Turkuaz ve Mes Madencilik ile birlikte yürüttükleri West Side isimli projeyle ilgili anlatımlarda bulundu. İmamoğlu'nun 2014'te Beylikdüzü Belediye Başkanı seçilmesinden sonra ruhsat işlemleri için belediyenin 20 milyon lira arsa sahibinden, 10 milyon lira ise müteahhitlerden para talep ettiğini dile getirdi. Belediyenin bu talebini dükkân ve daire vererek karşıladıklarını söyleyen Hamzaoğlu, inşaat ruhsatı için 5 daire, 6 dükkân verdiklerini, inşaatın kabasını ise Adem Soytekin'in yaptığını ifade etti. Bu daire ve dükkânları Adem Soytekin'in şirketine devrettiklerini dile getiren Hamzaoğlu, "Bu taşınmazların hepsi inşaat ruhsatı için verilmiş taşınmazlardır" dedi. Rüşvet isteme sürecini de anlatan Hamzaoğlu, "Adem Soytekin, belediyenin taleplerini müteahhitlere iletirdi. Bizim inşaatımızda verdiğimiz dairelerden 4 tanesinin Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na geçirildiğini öğrendim" dedi.