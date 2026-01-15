NATO komutanı petrol ve maden dolu bölgeye dikkat çekti! Rusya ve Çin uyarısında bulundu
NATO’nun Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı General Alexus Grynkewich, petrol ve madenle dolu bölgede Çin ve Rusya'nın askeri işbirliğinin arttığını söyledi.
NATO’nun Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı General Alexus Grynkewich, petrol ve madenle dolu bölgede Çin ve Rusya'nın askeri işbirliğinin arttığını söyledi.
NATO’nun Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı General Alexus Grynkewich, NATO'ya kritik bir uyarıda bulundu.
NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı General Alexus Grynkewich, İsveç’te düzenlenen ulusal güvenlik konferansında yaptığı konuşmada, Rusya ve Çin’in Arktik bölgesinde giderek daha yakın askeri işbirliği geliştirdiğini vurguladı.
Kuzey Kutup bölgesi zengin petrol ve doğal yataklarına ev sahipliği yapıyor. Ayrıca bölge alternatif bir ticari rota olarak görülüyor. İsveç’in Folk och Försvar örgütü tarafından düzenlenen toplantıda konuşan Grynkewich, eriyen buzullar sayesinde bölgeye erişimin kolaylaşmasının, iki ülkeye yeni askeri fırsatlar sunduğunu söyledi. General, “Bu barışçıl araştırmalar değil. Orada deniz memelilerini incelemiyorlar; NATO’nun deniz altı kabiliyetlerine nasıl karşı koyabileceklerini anlamaya çalışıyorlar.” ifadelerini kullandı.
Grynkewich, Çin’e ait buz kırıcı ve araştırma gemilerinin Arktik sularında giderek daha fazla görüldüğünü, bu faaliyetlerin “bilimsel değil, askeri avantaj sağlama amacıyla” yürütüldüğünü söyledi. Ayrıca Rus donanmasının da Barents Denizi’nde gelişmiş kabiliyetlerini test etmeye devam ettiğini belirtti.
NATO komutanına göre, yeni deniz rotalarının açılması ve doğal kaynakların keşfi, Arktik bölgesini stratejik rekabetin merkezine taşıdı. Bölge, son yıllarda uydu iletişimi, denizaltı altyapısı ve hava sahası güvenliği açısından NATO için öncelikli hale gelmiş durumda. Grynkewich, “Kısacası, Arktik ve Kuzey Avrupa artık stratejik rekabetin ön cephesi haline geldi.” dedi.
General Grynkewich, Rusya’nın Çin, İran ve Kuzey Kore ile giderek daha fazla koordinasyon içinde hareket ettiğini belirtti. NATO komutanına göre Çin, Rusya’nın savaş çabalarını finanse ediyor, İran teknoloji ve silah sağlıyor, Kuzey Kore birlikleri ise Rusya sınırında konuşlu durumda.
Bu işbirliğinin Arktik bölgesine de yansıdığını söyleyen Grynkewich, “Rus ve Çin gemileri artık ortak devriyeler yapıyor. Bu sadece sembolik bir işbirliği değil, açık bir askeri planlamanın parçası.” ifadelerini kullandı.
Grynkewich, NATO’nun Arktik’te gözetleme ve keşif yeteneklerini genişletme, lojistik altyapıyı güçlendirme ve İsveç dâhil Arktik koşullarına uygun kuvvetlerle kalıcı varlık oluşturma planlarını açıkladı.
Ayrıca NATO’nun Baltık Denizi’ndeki sualtı altyapısını korumak için “Baltık Gözcüsü Operasyonu” kapsamında caydırıcılık pozisyonunu güçlendirdiğini belirtti.
“Sekiz Arktik ülkesinden yedisi NATO üyesi. Diğeri Rusya. Bu işi doğru yapacağız ve yapabiliriz.” diyen Grynkewich, ittifakın kuzey kutbunda koordineli bir savunma stratejisine geçtiğini ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump, daha önce Grönland çevresindeki Rusya-Çin varlığını, ABD’nin bölgedeki askerî varlığını güçlendirme gerekçesi olarak göstermişti. İngiltere’nin de Arktik güvenliğini artırmak amacıyla NATO müttefikleriyle yeni savunma görüşmeleri yürüttüğü bildiriliyor.
Grynkewich’e göre, her ne kadar Rusya şu anda Ukrayna’daki savaş nedeniyle NATO topraklarına doğrudan tehdit oluşturmuyorsa da, Arktik’teki askeri faaliyetler geleceğin güvenlik dengesini belirleyecek. Haber Kaynağı: Defense News
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23