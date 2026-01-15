NATO komutanı petrol ve maden dolu bölgeye dikkat çekti! Rusya ve Çin uyarısında bulundu

Kuzey Kutup bölgesi zengin petrol ve doğal yataklarına ev sahipliği yapıyor. Ayrıca bölge alternatif bir ticari rota olarak görülüyor. İsveç’in Folk och Försvar örgütü tarafından düzenlenen toplantıda konuşan Grynkewich, eriyen buzullar sayesinde bölgeye erişimin kolaylaşmasının, iki ülkeye yeni askeri fırsatlar sunduğunu söyledi. General, “Bu barışçıl araştırmalar değil. Orada deniz memelilerini incelemiyorlar; NATO’nun deniz altı kabiliyetlerine nasıl karşı koyabileceklerini anlamaya çalışıyorlar.” ifadelerini kullandı.