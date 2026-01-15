  • İSTANBUL
Açıklama az önce geldi: Engelleyin yoksa Türkiye'deki üssü vururuz
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Açıklama az önce geldi: Engelleyin yoksa Türkiye'deki üssü vururuz

Üst düzey bir İranlı yetkiliden yaşanan son olaylara ilişkin açıklama geldi. ABD'nin müdahale tehdidinde bulunduğu Tahran yönetimi Türkiye dahil 3 ülkenin ismini verdi.

Foto - Açıklama az önce geldi: Engelleyin yoksa Türkiye'deki üssü vururuz

İran'da 28 Aralık'ta hayat pahalılığına karşı başladıktan sonra amacından saparak kısa sürede hükümet karşıtı protestolara ve şiddet olaylarına dönüşen gösteriler giderek büyüyor. Sık sık göstericilere destek veren ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik müdahale tehdidinde bulundu.

Foto - Açıklama az önce geldi: Engelleyin yoksa Türkiye'deki üssü vururuz

Üst düzey bir İranlı yetkili ise İngiliz Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, İran'ın ABD'nin saldırması durumunda bölgedeki ülkelerde bulunan ABD üslerinin hedef alınacağı konusunda bölge ülkelerini uyardığını ifade etti.

Foto - Açıklama az önce geldi: Engelleyin yoksa Türkiye'deki üssü vururuz

etkili, " Tahran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye kadar bölgesel ülkelere, ABD'nin İran'ı hedef alması durumunda bu ülkelerdeki ABD üslerine saldırılacağını bildirdi ve bu ülkelerden Washington'ın İran'a saldırmasını engellemelerini istedi" diye konuştu.

Foto - Açıklama az önce geldi: Engelleyin yoksa Türkiye'deki üssü vururuz

Üst düzey İranlı yetkili, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a müdahale tehditlerinde bulunmasının ardından İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff arasındaki doğrudan iletişimin askıya alındığını söyledi. Yetkili, ABD'nin tehditlerinin diplomatik çabaları baltaladığını ve yıllardır süren nükleer anlaşmazlığa diplomatik bir çözüm bulmak amacıyla iki yetkili arasında yapılması planlanan görüşmelerin iptal edildiğini vurguladı.

Foto - Açıklama az önce geldi: Engelleyin yoksa Türkiye'deki üssü vururuz

İran Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsin Ejei protestocuların tutulduğu Tahran'daki bir hapishaneyi ziyaret etti. Ejei protestolardaki ölümcül şiddet olaylarıyla ilgili tutuklananlara karşı hızla harekete geçmeyi planladıklarını belirtti.

Foto - Açıklama az önce geldi: Engelleyin yoksa Türkiye'deki üssü vururuz

Ejei, "Eğer biri birini yakmış, birinin kafasını kesmiş ve birini ateşe vermişse o zaman biz de işimizi hızlıca yapmalıyız. Bir iş yapmak istiyorsak şimdi yapmalıyız. Bir şey yapmak istiyorsak hızlıca yapmalıyız. Herhangi bir gecikme, caydırıcılık etkisini azaltacaktır. Eğer geç kalırsa, iki ay, üç ay sonra, aynı etkiyi oluşturmaz" ifadelerini kullandı.

Foto - Açıklama az önce geldi: Engelleyin yoksa Türkiye'deki üssü vururuz

Tahran'da savcılar, ölümcül şiddet olaylarından tutuklanan "isyancılar ve sabotajcılar" hakkında "devlete karşı savaş açmak" suçlamasıyla idam cezası talep edeceklerini belirtti. ABD Dışişleri Bakanlığının Farsça dilindeki X hesabından yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Erfan Soltani adlı kişinin idam cezasına çarptırıldığı aktarıldı. Açıklamada, "Erfan, ölüm cezasına çarptırılan ilk protestocu, ancak sonuncu olmayacak" ifadeleri kullanılarak gösterilerde 10 binden fazla İranlının tutuklandığı kaydedildi.

Foto - Açıklama az önce geldi: Engelleyin yoksa Türkiye'deki üssü vururuz

