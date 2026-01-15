Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit uyardı: Bunu yaparsak 5 yıl sonra batarız

Akşit, özellikle helikopter motorları gibi kritik sistemlerde tek kaynağa bağımlı malzeme kullanımından bilinçli olarak kaçındıklarını söyledi. Ham madde veya stratejik parçaların üretildiği ülkelerle yaşanabilecek siyasi sorunların, doğrudan üretimi durdurabildiğine dikkat çekti. Motoru ne kadar iyi tasarlarsanız tasarlayın, tek bir parça gelmediğinde üretim yapamıyorsunuz. Bu yüzden daha tasarım aşamasında malzeme seçimi çok stratejik bir karardır.