Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit uyardı: Bunu yaparsak 5 yıl sonra batarız
TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, savunma sanayiinde sürdürebilir olmanın önemine dikkat çekerek çarpıcı uyarılarda bulundu.
GDH'de yer alan habere göre, Savunma Sanayii Yetenek Yönetimi Zirvesi’nde konuşan sektörün önde gelen şirketlerinin yöneticileri, fiyatlama stratejilerinden tedarik zinciri risklerine, ihracat performansından insan kaynağı ihtiyacına kadar birçok başlıkta önemli mesajlar verdi.
TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, savunma sanayiinde sürdürülebilir fiyatlamanın kritik önem taşıdığını vurguladı. Akşit, kısa vadeli büyük siparişlerin uzun vadede ciddi riskler doğurabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
Piyasanın altında, zararına satış yaparsak bugün 10 milyar dolarlık siparişi alırım; beş yıl sonra da şirket batmış olur. Bizim için önemli olan, ürünlerimizi doğru fiyata satabilmek.
Akşit, özellikle helikopter motorları gibi kritik sistemlerde tek kaynağa bağımlı malzeme kullanımından bilinçli olarak kaçındıklarını söyledi. Ham madde veya stratejik parçaların üretildiği ülkelerle yaşanabilecek siyasi sorunların, doğrudan üretimi durdurabildiğine dikkat çekti. Motoru ne kadar iyi tasarlarsanız tasarlayın, tek bir parça gelmediğinde üretim yapamıyorsunuz. Bu yüzden daha tasarım aşamasında malzeme seçimi çok stratejik bir karardır.
Akşit, TEI’nin finansal performansına da değinerek, yılın son günlerinde yaklaşık 3 milyar dolarlık yeni satış bağlantısı gerçekleştirildiğini, yıl geneline bakıldığında ise toplam satış hacminin 3,5 milyar dolara yaklaştığını ifade etti.
