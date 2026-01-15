  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Açıklama az önce geldi: Engelleyin yoksa Türkiye'deki üssü vururuz 2. Dünya Savaşı’ndan daha uzun sürdü! Rusya'nın kayıpları korkunç boyutlarda Danimarka Savunma Bakanlığı duyurdu: ABD'nin oraya olası askeri müdahalesi varsayımsal! Tekrardan gündeme getirdi Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit uyardı: Bunu yaparsak 5 yıl sonra batarız NATO komutanı petrol ve maden dolu bölgeye dikkat çekti! Rusya ve Çin uyarısında bulundu Ortadoğu'da savaşa en hazır ülkeler belli oldu! Türkiye'nin sırası gündemi altüst etti İngilizler duyurdu: Türkiye'ye kaçmaya başladılar HyperOS 3.0 güncellemesini 7 cihaz daha alacak! Xiaomi listeyi paylaştı
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Danimarka Savunma Bakanlığı duyurdu: ABD'nin oraya olası askeri müdahalesi varsayımsal! Tekrardan gündeme getirdi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Danimarka Savunma Bakanlığı duyurdu: ABD'nin oraya olası askeri müdahalesi varsayımsal! Tekrardan gündeme getirdi

Danimarka Savunma Bakanlığı, ABD'nin Grönland'a olası askeri müdahalesini "varsayımsal" olarak niteledi. Gelişmeler sonrası bazı kesimler asker göndereceğini iddia ederken İsveç Başbakanı sosyal medyada yazdı, Öte yandan Almanya Savunma Bakanlığı, Danimarka'nın davetiyle Grönland'daki çok uluslu misyona katılacağını açıkladı. 13 kişilik askeri ekip yarın yola çıkıyor.

#1
Foto - Danimarka Savunma Bakanlığı duyurdu: ABD'nin oraya olası askeri müdahalesi varsayımsal! Tekrardan gündeme getirdi

Almanya Savunma Bakanlığı, Danimarka'nın davetiyle Grönland'daki çok uluslu misyona katılacağını açıkladı. 13 kişilik askeri ekip yarın yola çıkıyorken Danimarka Savunma Bakanlığının Grönland'da askeri varlığını artırma kararını açıklamasının ardından Poulsen, başkent Kopenhag'da değerlendirmede bulundu

#2
Foto - Danimarka Savunma Bakanlığı duyurdu: ABD'nin oraya olası askeri müdahalesi varsayımsal! Tekrardan gündeme getirdi

ABD'nin Grönland'a askeri müdahalede bulunmasını "hayal bile edemediğini" ifade eden Poulsen, "ABD tarafının Grönland'a saldırı başlatmasını tamamen varsayımsal bir durum olarak görüyorum." dedi. İsveç de Grönland'a asker gönderiyor İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "İsveç Silahlı Kuvvetlerine bağlı subaylar bugün Grönland'a gidiyor." ifadesine yer verdi

#3
Foto - Danimarka Savunma Bakanlığı duyurdu: ABD'nin oraya olası askeri müdahalesi varsayımsal! Tekrardan gündeme getirdi

Danimarka'nın tatbikat kapsamında Grönland'da askeri varlığını artırma kararına İsveç'in de destek verdiğini aktaran Kristersson, tatbikat çerçevesinde atılacak adımları birlikte hazırlayacaklarını ifade etti. Danimarka Savunma Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a yönelik söylemlerini sürdürmesi üzerine Ada'daki askeri varlığını artırma kararı aldığını duyurmuştu. Trump'ın Grönland söylemleri ABD Başkanı Trump, bugün yaptığı sosyal medya paylaşımında, ülkesinin Grönland'ı alması halinde NATO'nun daha güçlü ve etkili olacağını öne sürmüştü. Trump, daha önce de Grönland ile ilgili sorulara, "Grönland'ı almazsak, Rusya veya Çin alacak. Ben başkan olduğum sürece bu olmayacak. Askeri varlık yeterli değil. Mülkiyete sahip olmanız gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı. Çin ve Rusya'ya ait denizaltı ve diğer savaş gemilerinin Grönland çevresinde varlık gösterdiğini belirten Trump, buna müsaade etmeyeceklerini, "bir şekilde Grönland'ı alacaklarını" söylemişti. Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland ise daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti. Almanya Savunma Bakanlığı, Danimarka'nın davetiyle Grönland'daki çok uluslu misyona katılacağını açıkladı. 13 kişilik askeri ekip yarın yola çıkıyor.

#4
Foto - Danimarka Savunma Bakanlığı duyurdu: ABD'nin oraya olası askeri müdahalesi varsayımsal! Tekrardan gündeme getirdi

Almanya'nın, çok uluslu keşif çalışmalarına katılmak üzere Grönland'a asker göndereceği resmen bildirildi. Almanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Danimarka'nın daveti üzerine Almanya'nın 15-17 Ocak tarihlerinde diğer Avrupa ülkeleriyle birlikte Grönland'da keşif faaliyetlerinde bulunacağı belirtildi. Bakanlık açıklamasında, Danimarka'nın bölgedeki güvenliği sağlamasına destek olmak amacıyla deniz alanı gözetleme kabiliyeti gibi olası askeri katkılar için çerçeve koşullarının incelenmesinin hedeflendiği ifade edildi. Bu hamle, Kuzey Kutbu bölgesindeki güvenlik iş birliğinin artırılmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Operasyonun lojistik detayları da paylaşıldı. Alman ordusunun yarın A400M tipi nakliye uçağıyla 13 kişilik keşif ekibini Grönland'ın Nuuk kentine göndereceği bilgisi paylaşılan açıklamada, ekibin bölgeye ulaşmasının ardından planlanan keşif çalışmalarına başlayacağı kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aziz Yıldırım'dan CHP yandaşı Özlem'e sert tepki
Spor

Aziz Yıldırım'dan CHP yandaşı Özlem'e sert tepki

Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, CHP'nin borazanlığını kapan Özlem Gürses'e tepki gösterdi.
Almanya ve Türkiye emeklilik sistemleri karşılaştırıldı: Almanlar neden daha fazla maaş alıyor?
Gündem

Almanya ve Türkiye emeklilik sistemleri karşılaştırıldı: Almanlar neden daha fazla maaş alıyor?

Almanya'da emeklilerin "krallar gibi" yaşadığı ve 2000-3000 Euro maaş aldığı iddiaları, Gazeteci Fatih Yılmaz tarafından mercek altına alınd..
Sivas'ta faciadan dönüldü! Minare külahı kopup uçtu
Yaşam

Sivas'ta faciadan dönüldü! Minare külahı kopup uçtu

Sivas’ın Pınarca köyünde rüzgarın şiddeti camide hasara sebep oldu. Minarenin külahı yerinden koparak savrulurken, olayda yaralanan olmadı...
Irak'tan Suriye lideri Şara'ya büyük ayıp
Dünya

Irak'tan Suriye lideri Şara'ya büyük ayıp

Suriye, Devlet Başkanı Ahmed Şara'nın röportajını yayımlamayan Irak merkezli televizyona tepki gösterdi.

Erdoğan’dan sonra İsrail Başbakanının suratına ikinci tokatı İngiliz gazeteci attı! "Savaşı kaybediyorsunuz, Amerika da kaybediyor"
Gündem

Erdoğan’dan sonra İsrail Başbakanının suratına ikinci tokatı İngiliz gazeteci attı! "Savaşı kaybediyorsunuz, Amerika da kaybediyor"

Dünya mazlumlarının gür sesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "One Minute" çıkışıyla sarsılan Siyonist katil Netanyahu, bu kez de İngiliz basınından..
Dünya bunu konuşuyor! Ford işçisi Trump'a küfür etti Trump da ona sövdü!
Dünya

Dünya bunu konuşuyor! Ford işçisi Trump'a küfür etti Trump da ona sövdü!

ABD Başkanı Donald Trump, Ford fabrikası ziyaret etti. Trump, 'pedofil koruyucusu' diye kendisine bağıran işçiye küfretti.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23