24 Saatte gripten nasıl kurtulursunuz? (1 günde) Grip nasıl geçer, doğal yöntemler! Gribi hemen ne keser? Önce su içilir

4. Öğle Yemeği Öğle yemeği zamanı geldiğinde, eğer ağır bir soğuk algınlığı geçiriyorsanız canınız yemek yemek istemyebilir. Bu durumlar ılık bir tavuk suyu çorbası yanında muz ile sizi hem doyurur hem de almanız gereken lifleri,proteinleri ve potasyumu almanızı sağlar. 5-Egzersiz Kendimizi halsiz,yorgun ve mutsuz hissettiğimiz bu dönemde egzersiz yapmak mantıklı gelmeyebilir.Ancak yürüyüşe çıkmak veya hafif bir antrenman yapmak soğuk algınlığınızı uzaklaştırmada yardım edebilir.Aynı zamanda temiz havada yaptığınız yürüyüş nefes almanızı kolaylaştırıp,sizi burun tıkanıklığından kurtarab 6. Burun spreyi Burun tıkanıklığı yaşanılan bu dönemde en büyük şikayetlerden biri de nefes alamamaktır. Özellikle geceleri nefes alamadığınızda uyuyamazsınız ve doğal olarak dinlenemezsiniz. Geceleri ve sabahları başta olmak üzere gün içerisinde burun spreyleri kullanmak daha çabuk iyileşmenize yardım edecektir. 24 Saatte Sizi Gripten Kurtaracak Kür Gripten kurtulmak için üstteki 6 maddeyi denediniz ve hala kendinizi iyi hissetmiyorsanız aşağıdaki kürü uygulamanızı tavsiye ediyoruz. Malzemeler: 1 tatlı kaşığı kahve 1 yumurta sarısı 1 tatlı kaşığı limon suyu Malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra macun kıvamına geldiğini göreceksiniz. Hap boyutlarına getirip yutun. Bu kür grip için çok etkili bir doğal ilaçtır. Geçmeyen grip için mutlaka doktorunuza danışmayı unutmayınız. Diğer yöntemler ve doğal tarifler Zencefil ve limon çayı gribe en iyi gelen bitkisel yöntemlerden biridir. Aynı zamanda tarçın, nane, limon, zencefil, kuşburnu çayları da evde kolaylıkla yapılan tedavi edici çaylar arasındadır. Kış aylarında düzenli olarak bu çayları tüketen kişilerin bağışıklık sistemi güçlenmektedir. Gribi hemen ne keser? Tavuk çorbası, paça çorbası, portakal, greyfurt, mandalina, limonlu çay, zencefil, ekinezya, kuşburnu, adaçayı, kekik çayı, okaliptus çayı, bal, soğan ve sarımsak grip hastalığına faydalı olan başlıca besinlerdir. Grip evreleri nelerdir? Grip kaç günde geçer? Şikayetler genellikle 7 gün sürer, ilk 2-3 gün içerisinde şiddetlenir ve sonrasında düzelme başlar, ancak iyileşme süresi 1- 2 haftaya kadar da uzayabilir. Belirtiler hastanın günlük işlerini etkileyecek düzeye ulaşabilir. Halsizlik grip geçtikten sonra bile birkaç hafta devam edebilir. Gripten 10 dakikada kurtulun! Limonu topuk ve ayak üzerine masaj yaparak 10 dakika uygularsanız grip enfeksiyonunu hızlıca atmış olursunuz. 1 çorba kaşığı Limon suyu, Tuz ve Karabiberi karıştırın ve içiniz. Bu karışım içimizdeki tüm gribal enfeksiyonları etkisiz hale getirecektir.