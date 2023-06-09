2023-06-09 06:34:39 İBB temeli atıp 4 yıldır çürümeye terk etti! Projeyi o belediye devralacak
CHP'li İBB'nin yıllardır tamamlayamayarak havlu attığı projelere bir yenisi daha eklendi. Gazi Mahallesi'nde 2018'de yapımına başlanan hizmet birimleri, pazar alanı ve zemin altı otoparkını içeren projeyi Sultangazi Belediyesi tamamlayacak. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) yapımına 2018'de başlanan Gazi Mahallesi'ndeki hizmet birimleri, pazar alanı ve zemin altı otoparkını içeren projede 4,5 yıldır hiçbir ilerleme sağlanmadığını belirterek, projeyi kendilerinin tamamlayacağını söyledi.