İBB restorasyon yapacaktı! Sultan Abdülhamid’in yadigarı bu hale geldi

Sultan Abdülhamid’in yadigarı olan Hamidiye Su Terazisi'nin önemini anlatan Bilgi, “Sultan Abdülhamid’in bize yadigarı olan Hamidiye Su Terazisi, Kağıthane Deresi’ndeki suyu Maslak bölgesine taşıyıp oradan da taksim ediyordu. Maslak büyük musluk anlamına geliyor. Kemerburgaz’dan gelen su Hamidiye Su Terazisinde tazyiki ayarlanır. Belli bir su akışıyla Maslak’a gider oradan da şehre taksim edilir. İsmini oradan alan Taksim gibi maksemlerden şu şehre dağıtılıyor. Hamidiye Su Terazisi Osmanlı su kültürünün bir nevi önemli, kilit noktalarında suyun dağıtıldığı yerlerdeki önemli bir görevi ifa ediyor. Bu su terazileri maalesef bugüne biraz metruk halde geldi. Her 50 - 60 yılda bazen 100 yılda bir restore edilmesi gerekiyor. Hamidiye Su Terazisi de hakikaten tarihi önem arz eden eserlerimizden bir tanesi. Bir kere oranın tanıtılıp, gelen gençlere bir açık hava müzesinin parçası İstanbul’da yanına bilgilendirici panolarla, bu ne iş gördü? Ne amaçla yapıldı? Niye Hamidiye adını aldı? Çünkü Sultan Abdülhamid’in bir yadigarı, bize hediyesi ve ikramı.