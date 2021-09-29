İBB burs başvurusu ne zaman? 2021 İBB burs başvuruları başladı mı, İBB bursu başvurusu ne zaman yapılacak?

İBB burs başvuru koşulları neler? T.C. vatandaşı olmak Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi * Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak ** İBB bursu ne zaman yatıyor, İBB bursu kaç defa kaç taksitle veriliyor? İBB bursu 2020-2021 eğitim öğretim döneminde 3 bin 200 TL ödeniyordu. 3 taksit halinde ödenen bursa 2021-2022 döneminde zam yapılması bekleniyor.