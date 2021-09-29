2021-09-29 15:29:50 İBB burs başvurusu ne zaman? 2021 İBB burs başvuruları başladı mı, İBB bursu başvurusu ne zaman yapılacak?
İBB bursu 2021. Üniversite kayıtlarının sona ermesi ile birlikte üniversite ek yerleştirmeler de yapılmakta. Üniversite eğitimini almak için çeşitli illere giden binlerce üniversite öğrencisi, eğitimleri boyunca temele ihtiyaç, ulaşım, kırtasiye, yeme ve içme gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması konusuna ailelerine ekstra külfet olmamak için çeşitli burs başvurularında bulunmakta. Üniversite bursu denilince akla ilk gelen KYK burs ve öğrenim kredisi gelirken bunun yanında VGM burs başvurusu ile çeşitli dernek ve vakıf bursları da akla gelmekte.