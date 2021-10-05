2021-10-05 10:05:19 İBB burs başvurusu açıldı mı son dakika? İBB burs başvuru erkanı 2021 2022
İBB burs başvurusu başladı mı? soruları İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genç Üniversiteli" eğitim bursuna başvuruda bulunmak isteyen binlerce üniversiteli öğrenci tarafından sorgulanıyor. İBB bursu 3 bin 200 TL olarak geçen yıl verilmişti. 2021 2022 İBB burs başvurusu yapmak isteyen öğrenciler İBB burs başvuru erkanı açılıp açılmadığını merak etmeye başladı. Peki İBB bursu başvurusu ne zaman? 2021 2022 İBB burs başvurusu ne zaman yapılacak? İBB burs başvurusu başlladı mı 2021 2022? İBB burs başvurusu nereden nasıl yapılacak? İşte 2021 2022 İBB burs başvuru şartları, İBB burs başvuru evrakları ve İBB burs başvuru ekranı 2021 2022.