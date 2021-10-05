İBB burs başvurusu açıldı mı son dakika? İBB burs başvuru erkanı 2021 2022

İBB burs başvuru şartları neler? İBB bursu kimler başvuruda bulunur? Başvuru Genel Koşulları T.C. vatandaşı olmak Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi * Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak